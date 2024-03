„Lžipapež. Jako s Hitlerem! Katolická církev je zlo.“ Papež výbušně k Ukrajině a v ČR se vaří krev

reklama

„Domnívám se, že nejsilnější je ten, kdo zhodnotí situaci, pomyslí na lidi a má odvahu k bílé vlajce a jedná,“ řekl papež v rozhovoru, jehož část zveřejnila agentura Reuters. Podle něho by se Ukrajina měla vzdát a dodal, že jednání by se měla konat s pomocí světových mocností. „Slovo jednat je odvážné slovo. Když vidíte, že jste poraženi, že se věci nevyvíjejí dobře, musíte mít odvahu k jednání," řekl František.

Slova papeže Františka, že Ukrajina by měla mít odvahu k vyvěšení bílé vlajky a jednání, uvítal právník Ondřej Dostál, který mu dal za pravdu. A čeká, zda i v jeho případě mu bude vyčítán jistý příklon k Rusku. „Tento výrok je sice mimo sféru papežské neomylnosti, ale má pravdu. A štěstí, že je Argentinec. Být Slovák, Fiala by si s ním přestal povídat. Jestlipak napíší místní mudrlanti, že je papež proruský?“ reagoval Dostál na platformě X.

Naopak nesouhlas s postojem papeže vyjádřila senátorka Miroslava Němcová a označila to za selhání. „Papež František vyzval Ukrajinu k vazalské odvaze. Má vyvěsit bílou vlajku a vzdát se agresorovi. Má hodit přes palubu všechny své mrtvé hrdiny i civilní oběti. Má posvětit vítězství zla, které chce zničit západní civilizaci. Je to obrovské zklamání a papežské selhání. NESOUHLASÍM!“ vyjádřila politička svůj názor.

Slovy kritiky směrem ke Svatému otci nešetřila ani velká odpůrkyně Ruska a Vladimira Putina lékařka Džamila Stehlíková, která v této souvislosti hovoří o dohodě katolické církve s fašisty a nacisty. „Papež František I. není žádný průkopník, jen pokračuje v tradici dohody katolické církve s fašisty a nacisty. Říšský konkordát mezi Německem a Svatým stolcem kdysi ulehčil Hitlerovi cestu k moci. Nezbývá než uzavřít s Putlerem konkordát jako kdysi s Hitlerem,“ napsala.

Papeže Františka neváhala označit za papeže třetího Říma a islamistů. „Papež vyzval Ukrajinu ke kapitulaci: prý Ukrajina musí najít odvahu vztyčit bílou vlajku a jednat s Ruskem. Také navrhuje vyřešit jednáním konflikt Izraele s Hamásem, tedy kapitulaci Izraele, aby teroristé nebyli potrestáni. František I. je papež třetího Říma i islamistů, tedy lžipapež,“ konstatovala Stehlíková.

Papež vyzval Ukrajinu ke kapitulaci: prý ????musí najít odvahu vztyčit bílou vlajku a jednat s Ruskem.

Také navrhuje vyřešit jednáním konflikt Izraele s Hamásem, tedy kapitulaci Izraele, aby teroristé nebyli potrestáni.

Jan Dobrovský z Paměti národa označil celou katolickou církev za zlo a proto si o člověku, který stojí v jejím čele, nemyslí nic dobrého, ať učiní jakékoli prohlášení. „I kdyby papež František našel tolik odvahy, že by vyvěsil bílý prapor, do nebe se už nedostane. Podvolit se zlu, protože je silnější, je vítězstvím pekla. Hlavě katolické církve se definitivně podařilo zesměšnit příběh Ježíše Krista,“

Také iniciativa Dárek pro Putina zmínila v souvislosti se slovy papeže Františka analogii s Hitlerem. „Papež František vyzývá Ukrajinu, aby našla odvahu a souhlasila s jednáním s Ruskem. Nevím. Pokud by papež František žil v roce 1940, taky by navrhoval Velké Británii, aby se vzdala a vyjednávala s Hitlerem? A o tom, že Rusko napadlo Ukrajinu, už papež slyšel?“ uvedl nadační fond, který pořádá sbírky na humanitární pomoc, zbraně a obranné vybavení od začátku války na Ukrajině.

„Může být někdo papežštější než tento papež?“ ptal se na sociální síti X komentátor Alexandr Mitrofanov, zastánce západní pomoci Ukrajině, aby se i nadále mohla bránit ruské agresi.

Novinář Josef Kopecký by od papeže čekal především apel vůči Rusku, aby se stáhlo z ukrajinského území. „Škoda, že papež neapeloval spíš na odvahu agresorů stáhnout se z jimi napadené země, svrhnout svého vlastního diktátora a pak činit pokání kvůli zvěrstvům, která páchají na Ukrajině,“ uvedl reportér z iDnes.cz.

Na pomyslný seznam lidí, které nemáme mít rádi, byli tento týden připsáni Robert Fico a papež František, zhodnotil absolvent právnické fakulty a rovněž býval členem hnutí Trikolora Martin Chmela. Narážel také na fakt, že se česká vláda rozhodla přerušit společná jednání s kabinetem slovenského premiéra Roberta Fica (Směr-SD), když se ministr zahraničí Juraj Blanár (Směr-SD) sešel v Turecku s ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Fico v souvislosti s válkou na Ukrajině obvinil Evropskou unii, že jejím jediným plánem je podporovat vzájemné zabíjení Slovanů.

„Vatikanskij korobel idi na chuj,“ vzkázal papeži Františkovi novinář Josef Šlerka, kterého rozčilila slova, že by Ukrajina měla mít odvahu vyvěsit bílou vlajku.

„Co vy na to? Ukrajina by měla mít odvahu vyvěsit bílou vlajku, usoudil papež František,“ pozastavoval se na internetu také kněz Romuald Štěpán Rob. Rovněž připomněl bitvu o Británii z roku 1940. „Několik let bojovala Británie jako jediná proti Hitlerovské říši. Nedokážu si představit, že by papež Pius XII. vyzval Churchilla nebo královnu Alžbětu k bílé vlajce….,“ doplnil.

Co vy na to?

Jasné „ne“, že by Ukrajina měla vyvěsit bílou vlajku, řekl také novinář Filip Titlbach.

