„Lžou ve všem.“ Podnikatel popsal, jak covid drtí Italy. Ne nemoc, ale vláda. Neočkovaní mají peklo

Tomáš Ševčík už dlouho jezdí do Itálie kvůli obchodu s ojetými automobily. Tam přitom panují nyní velmi přísné podmínky kvůli koronaviru. Bez očkování není možné chodit do zaměstnání nebo navštívit restauraci či kulturu. Kromě toho má problém i v obchodě, protože současná situace v automobilovém průmyslu způsobuje aut nedostatek. A do konce roku podle něj nebudou téměř žádná.

reklama

Nyní vyráží do Itálie znovu, a aby tam i s kolegy tranzitem mohl, musel mít kromě potvrzení negativního testu na koronavirus i osobní pozvání od Italů a vysvětlení, za jakým účelem do země jede. Sám očkování odmítá. „Před měsícem jsem tam byl naposledy a už nás vůbec nechtěli bez green pasu (italské potvrzení o očkování, pozn. red.) pustit do restaurace nebo na jídlo na benzínce, tehdy jsme ale mohli přijet ještě bez pozvání. Od října nemohou neočkovaní do práce. Nesouhlasili s tím ani někteří zaměstnavatelé, byly desetitisícové protesty, nasadili vodní dělo,“ popsal redakci Ševčík situaci v Itálii. I když sám na žádné demonstraci nebyl, Italové sami mluví o současné situaci jako o nátlaku. Anketa Jste pro zavedení povinného očkování proti covidu-19? Ano, všech 12% Ano, ale jen důchodců 3% Ano, ale jen vybraných profesních skupin 3% Ne 82% hlasovalo: 25736 lidí

„Mají 85 procent očkování a jde o mediální nátlak, aby se společnost rozdělila, což se jim vede – i u nás – a tlačí do očkování podmínkami, že bez něj se lidé nikam nedostanou. Očkovaní mohou všechno a oni nesmějí nic. Už dlouhou dobu říkám, že totalita přichází ze Západu,“ řekl podnikatel. Ševčík se domnívá, že je třeba najít způsob, jak udržet demokracii, která už dlouhodobě dostává na frak. „Lžou úplně ve všem, aby lidi mysleli jen na svoji kapsu. Italům se zhoršila životní úroveň, jen krčí rameny a říkají: počkáme, až bude dobře. Nezbývá jim než se přizpůsobit, snaží se přizpůsobit a všichni kroutí hlavou. Tohle nečekali, vždy se měli dobře, ale už dobrých deset let jde životní úroveň dolů a nyní přišly ještě restrikce a omezování,“ vysvětlil Tomáš Ševčík. Počkáme, až bude dobře, prý od Italů slýchá už od roku 2008.

Očkovaný může všechno, i přenášet virus

Jak pro ParlamentníListy.cz sdělila Češka Monika Pilloni, která v Itálii dlouhodobě žije, tamní protesty se konají prakticky každý týden v počtu tisíců účastníků, je ale třeba, aby se lidé více sjednotili. Ševčík netuší, co všechno si Italové nechají líbit a zda k tomu dojde. „Netuším, co všechno si nechají líbit. V něčem daleko více než my a v některých věcech ne. Jestli se toho chopí nějaké organizace, začnou stávkovat a Italové se naštvou do té míry, že budou protesty celostátní, je otázka. Všechno je vymyšleno metodou cukru a biče. Něco povolí a zase přitáhnou a zase se životní úroveň zhorší jako za poslední roky,“ uvedl.

Ševčík se očkovat nenechá, protože mu podmínky a nařízení nedávají smysl. „Je to zase podvod: jsi naočkovaný, můžeš všechno, můžeš virus přenášet, testování pro tebe neplatí… jde o to, donutit neočkované. A pak se očkovaný otočí a vztáhne si to na sebe, protože musí nosit roušku: teď mě omezujete jen vy, tak se naočkuj. Jde o psychický nátlak na neočkované. Zapnete rádio: naočkujte se. Zapnete televizi: naočkujete se,“ shrnul Ševčík.

Ševčík: Povinné očkování už je i v České republice

Na dotaz redakce, zda se domnívá, že povinné očkování bude i v České republice, odpověděl, že povinné očkování už zde v podstatě je. „Už jsme se dočkali. Povinné je nucením nechat se očkovat. Už testy nechtějí proplácet. Mám kolem sebe lidi, kteří se nechtěli nechat naočkovat, ale jsou z toho tak unavení, aby si každé dva dny nechali strkat špejli do hlavy, a ještě za to museli platit, že se radši naočkovat nechali. Nucené očkování už začalo. Jde jen o to, jak násilná je forma. Co nejde silou, jde ještě větší silou,“ řekl. Podle něj by se lidé místo dohadování a rozdělování na očkované a neočkované měli spojit. „Jsme to pořád my, lidé, co to platí. Tenhle falešný byznys zaplatíme my, je třeba mít otevřené oči, nehádat se a nerozdělovat, kdo za co může. Normální lidé za tohle nemohou, měli bychom spolu mluvit než se hádat a rozdělovat se na tábory očkovaných a neočkovaných. Spíše používat normální selský rozum,“ doporučil Ševčík.

Psali jsme: „Politická modelka Pekarová. Není loutka, ale žena za pultem.“ Ondřej Hejma naložil nové vládě Honz (KDU-ČSL): Bývalá nádražní budova by mohla sloužit k sociálnímu bydlení Špidla to odpálil. Babiš kradl? ČSSD padla kvůli těmto věcem Útok na hygienu: Landa vysvětloval a pak mu bouchly saze Anketa Slavíte výročí 17. listopadu 1989? Ano 19% Ne 81% hlasovalo: 24352 lidí

Vadí mu rovněž, jak vše doléhá na děti. „Když mám poslat do školy syna na osm hodin s respirátorem, přemýšlím, zda ho tam vůbec poslat. Vadí mi i testování, ale ve školách to není tak drastická forma jako v testovacích centrech. Tak OK, ale mít nasazený respirátor po dobu vyučování beru za úplnou hovadinu, to je o zdraví,“ uvedl podnikatel s tím, že zvažuje distanční výuku u prarodičů.

Budou přitvrzovat

Tomáš Ševčík nepředpokládá, že by se Česká republika vyhnula tak přísným restrikcím, jako to právě dělají Itálie nebo Rakousko: „Je to úplně stejné, jen se zpožděním. S přibývajícími počty nakažených budou přitvrzovat a přijde stejný model, jaký nastavily Itálie a Rakousko.“ Okomentoval také reakce před rokem či dvěma, když někdo varoval, že očkování bude nakonec povinné a vše k tomu směřuje. Nositelé těchto názorů byli označováni za ty, kteří zbytečně straší, a povinné očkování za konspirační teorie. „Stává se, že když je něco konspirační teorie, po kapkách se naplňuje. Jde o to, nás ovládnout, sebrat nám co nejvíce pravomocí a svobody. To je celý účel,“ tvrdí.

Důvěru, že by se něco změnilo, nemá ani k nové české vládě, která se nyní formuje ve složení ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů se Starosty. „Nevěřím jim, Fiala z ODS už tam byl strašně dlouho, nic nedokázal, sliboval a skutek utek. Bojím se, aby nebyli moc proevropští. Jsou tu slabí politici a my vždy hrajeme druhé housle. Co nám v Bruselu přikážou, to se u nás nařídí, a je jedno, co se bude dít. Je to jenom byznys,“ podotkl k tomu. Vyzval také politiky, aby ukázali, co umějí, mají na to čtyři roky, některá jejich prohlášení ho však překvapila. Češi by prý do dalších voleb neměli zapomínat. Podle Ševčíka navíc v Čechách chybí silná politická osobnost a voliči často volí menší zlo.

Do konce roku nebudou prakticky žádná ojetá auta

Veselé to není ani v jednom z jeho oborů podnikání, tedy v obchodu s použitými vozy. Kvůli lockdownu byl problém do Itálie cestovat, a když se to podařilo, nebylo co prodat. Dříve tam jezdíval každý týden, nyní jednou za měsíc. „Minulý měsíc se nekoupilo nic, to byl jen výlet, autosalony jsou prázdné. Automobilky nedodávají auta, takže autosalony nedostávají auta na výkup. My nemáme co kupovat, nemáme co prodávat. Už půl roku se jen vyprodávají nějaké zásoby a ojeté automobily jdou o dvacet procent nahoru. Říkám, že ke konci roku nebudou ojetá auta vůbec, protože nejsou ani nová. Poprvé se stalo, že ojeté auto stojí více, než stálo jako nové. Na konci roku to bude ohromný problém a ceny ojetin půjdou o dalších dvacet procent navrch,“ řekl Ševčík s tím, že vozy, které dříve prodával za 300 tisíc, nyní stojí i 450 tisíc.

Předpokládá v tomto oboru problémový půlrok a zlepšení až na jaře. „Ale to je také otázka, tlačí se nesmyslně na elektrická auta… vyrábíme také nábytek a kuchyně, sháníme lidi, máme inzeráty, ale nikoho nemůžeme sehnat. Ukrajinci si řeknou 220 korun na hodinu a ubytování, a ještě na to nemáte ani doklad. Práce je, na půl roku máme objednáno, ale není s kým dělat,“ dodal podnikatel, který výrobu nábytku provozuje ve svém domovském městě Hrušovany nad Jevíšovkou.

Psali jsme: Disident: Havel? Nebudu si špinit ústa. Žádná revoluce. Aspoň měli kotelny, dnes se můžete jít pást Ne jako USA. Čínský přístup ke světu vysvětlil Oskar Krejčí Od nové vlády: Uznávejte protilátky Ladislava Chateau: Já chodící špína, já, která jsem všechno a nic

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.