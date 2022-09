„Majznout mokrou útěrkou!“ Varování pro Fialu i Pekarovou od těch, co jen naslouchali

Dnešní politici kradou na dluh. Fialu bych nejradši majzla mokrou utěrkou přes pusu. V zimě lidé začnou mrznout a nebudou mít na zaplacení složenek. A to zavání násilnostmi v ulicích, rabováním a chaosem. To všechno jsme slyšeli mezi protestujícími na demonstraci nazvané Česká republika na 1. místě na Václavském náměstí v Praze.

reklama

„Karle Kryle, už zas ryjeme držkou v zemi!“ nebo „Na věšáku visí bunda, z televize radí k***a. Proti zimě vem si svetr, vždyť ho nosí i náš Petr. Do postele čtyři deky, ať ten Putin praskne vzteky!“ Takové hlášky měli na transparentech lidé na demonstraci Česká republika na 1. místě, které se podle policie zúčastnily „nižší desítky tisíc“ spoluobčanů. Byli jsme mezi nimi.

Krade se na dluh

Na rohu Štěpánské ulice postával senior Bohumil, který bydlí v Praze. „Fandím názorům Petra Robejška, který na demonstrace nechodí, protože si myslí, že sem chodí lidé, kteří mají špatné svědomí, že pro změnu systému dělají málo. Podle něj je nutné dodržovat čtyři pravidla k osvobození republiky. Lokální je lepší než globální. Pomalejší je lepší než rychlejší. Způsob komunikace z očí do očí je lepší než třeba na sociálních sítích. A nakonec vše domácí by mělo dostat přednost před cizím,“ sdělil reportérovi ParlamentníchListů.cz.

A pokračoval: „Na demonstrace sice chodí šílenci a doživotní demonstranti proti všemu, třeba i proti tomu, že svítí slunce. Ale na tyhle už začali chodit normální, byť notně nasraní lidé. Jsem jedním z nich. Nechceme, aby z nás ti nahoře dělali idioty. Žijeme ve shnilém systému, ve kterém obyvatelstvo chudne, přestože by to mělo být naopak. Politici se starají o své zájmy, a ne o věci veřejné. Jsou to loutky na špagátech zákulisních loutkářů. Vše, co se tady už od Rakouska-Uherska budovalo, je rozkradeno a dnešní politici kradou na dluh, takže okrádají příští generace. To říkám už x let.“

Když prý nedávno na schodech v metru potkal poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou, říkal jí, že to špatně skončí a lidé začnou věšet politiky. „Zase mektala ty své nesmysly,“ zavzpomínal a nakonec ji prý otcovsky varoval: „Pozor na to, vy budete mezi nimi!“

Mokrou utěrkou přes pusu

Na pódiu zrovna promlouval energetik Ivan Noveský o tom, že máme v Česku nejhorší ceny energií v celé Evropě. „Budeme si chodit vařit k Fialovi do kuchyně,“ ozvala se paní z davu. „Tato vláda není naše,“ zakřičel někdo jiný a následovalo hromadné: „Demisi, demisi, demisi!“ V hlídaném prostoru nedaleko pódia stál Martin z Bratislavy, který na akci doprovázel vyhlášeného slovenského politologa a kritika tamního režimu Jana Baránka, jenž také promlouval k demonstrantům. Podobná demonstrace se prý chystá v Košicích na 28. 10.

Fotogalerie: - Nenásilná revoluce

„Vláda by měla reagovat na oprávněné požadavky lidí, ale to je čistý idealismus. Politici, tedy zástupci občanů, se utrhli z uzdy zastupitelské demokracie, což se děje i u nás na Slovensku. Je otázka, jak se veřejnost zachová. V zimě lidé začnou mrznout a nebudou mít na zaplacení složenek. A to zavání násilnostmi v ulicích, rabováním a chaosem. Politici si to nikde v Evropě neuvědomují. Snad až na Maďarsko, kde se chovají rozumně. Lidé se jen chtějí vrátit do opravdových zastupitelských demokracií. ‚Novou politiku nelze ale dělat se starými politiky,‘ říká analytik Baránek a já s ním souhlasím, ostatně skoro jako se vším, co říká,“ podotkl Martin. Podle něj jsou politici Robert Fico a Peter Pellegrini vlastně takoví slovenští Babišové, tedy zprofanovaní politici, kteří hodně slibují, protože slibem neurazíš.

Kuchařka Božena z jižních Čech, další žena z davu před pódiem, prohlásila: „Dopoledne jsme si prohlédli Prahu a teď demonstrujeme. Skoro všichni lidé na pódiu mi mluví z duše. Ten Fiala je celkem pohledný chlap, ale když otevře pusu, tak bych ho přes ni nejradši majzla mokrou utěrkou. S tím plynem to je nehorázný. Máme rodinný barák, a tak jsme zatím zprovoznili kotel na dřevo. A sbíráme větve po lese. To dělá i mnoho dalších lidí. Zimu snad překlepeme, ale co bude dál? Nikdo neví!“

Psali jsme: Podepište, půjdu s tím za Zemanem. Finále demonstrace přineslo překvapení Ou! Pekarová zesměšněna. Stěžovala si v Německu, teď se jí to vrátilo Náckové, fašisti, stádo. Kavárna se koukala na demonstraci. Nerada Vstoupili jsme do EU. Co jsme si mysleli, všechno jinak. A NATO? Zpátky ke kořenům

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.