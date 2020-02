„Mám to dohodnuté s Milionem chvilek. Čekám převrat.“ Dominik Hašek si dělal tvrdou legraci. Babiš se mu neozval?

Poslední díl Šťastného pondělí na serveru Seznam Zprávy patřil sportu. Jaké mistry světa v posledních letech máme? Kdo šéfuje Národní sportovní agentuře (NSA)? Hašek to není. „Já už to mám koneckonců dohodnutý s Milionem chvilek, no. Letos očekávám převrat a s Milionem chvilek to mám dohodnuté, ti to zařídí,“ zažertoval legendární hokejový brankář na otázku, zda ho neštve, že nepředsedá Národní sportovní agentuře. Funguje rozdělování peněz na „sportovní investice“ jako házení šipkami?

Pondělí patřilo na Seznamu Zprávy satirickému pořadu Šťastné pondělí, které moderuje Jindřich Šídlo spolu s Václavem Dolejším. Poslední díl se točil okolo sportu a nového modelu financování sportu skrz Národní sportovní agenturu, jakožto plán Adreje Babiše. „Také vám už chybějí medaile z mistroství světa v hokeji? Nebo vlastně z jakéhokoliv jiného sportu?“ tázal se Šídlo na začátku pořadu. Odpověděl si sám, že díky rozhodnutí moudré vlády se to má již brzy změnit. „Minulý týden se představila Národní sportovní agentura a teď už půjde všechno samo, jako vše s touto vládou,“ pověděl Šídlo.

Poté následovala reportáž Václava Dolejšího. Ten na počátku svého vstupu informoval o tom, že Česká republika má mistry světa v nejrůznějších sportech, jako třeba v káčování, ve cvrnkání kuliček, v piškvorkách či prý dokonce v beat boxu. „Tohle jsou samozřejmě ohromné sportovní úspěchy, na které každý český sportovní fanoušek musí být náležitě pyšný. Pokud tedy ty disciplíny vůbec zná. Pak tu jsou tradiční sportovní disciplíny, a ty s odchodem tradičních politických stran poněkud skomírají,“ informoval Dolejší. Sdělil totiž to, že poslední hokejový titul mistra světa jsme získali v roce 2010, kdy se Česká republika nacházela uprostřed ekonomické krize. Došlo i na Jágra, protože ten nás prý k titulu dotáhl, Dolejší k němu však dodal: „Tehdy ještě volič ODS. To ještě nejezdil na křídle Agrofertu.“ Poté následovala dnes již legendární reklama na Vodňanské kuře v hlavních rolích s Andrejem Babišem a Jaromírem Jágrem.

„A poslední medaile, bronzová, je z roku 2012, kdy Kalousek dělal ty nejbrutálnější škrty,“ pověděl Dolejší. Dále říkal, že bohužel se posledních osm let díváme na to, jak naše týmy nevyhrávají. Prý proto se Andrej Babiš rozhodl, že rozhýbe údajně nefunkční český sport. „Podobně jako kdysi nastartoval zamrzlou výstavbu dálnic,“ čímž moderátor naznačil častou kritiku pomalé výstavby českých dálnic. „Je tedy jasné, že novým ministrem sportu se již brzy stane Karel Havlíček,“ zažertoval Dolejší a opět odkázal na nedávnou mediální kauzu, o které jsme psali ZDE.

Babiš prý prozatím sebral peníze „zkorumpovaným a neschopným“ úředníkům na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Založil tedy Národní sportovní agenturu, kde má být vše čisté, transparentní a kterou mají řídit sportovní celebrity v čele s Milanem Hniličkou. V pořadu pak následoval záznam tiskové konference Andreje Babiše z března 2018, kde o Hniličkovi mluvil.

„Hniličkovi budou v agentuře radit takové hvězdy jako Jaromír Jágr, Kateřina Neumanová, Pavel Nedvěd, Jan Železný či Barbora Špotáková, ale na jednu hvězdu úplně zapomněli, možná proto, že pořád hejtuje Babiše,“ pravil, s narážkou na Dominika Haška. „Dominiku, nezlobíte se, že té sportovní agentuře nešéfujete Vy, který jste nám vychytal zlatou olympijskou medaili v Naganu?“ zeptal se Dolejší Haška, jenž byl hostem ve studiu.

„No jo no, stalo se. Posílal jsem Andrejovi minulý týden esemesky, každý večer, čekal jsem, kdy se ozve, kdy mi zavolá, bohužel se nestalo. Musím to přijmout jako fakt,“ odpověděl ironicky Hašek s úsměvem na rtu. „Jasně, Milan Hnilička, vychytal nám zlatý hattrick 1999 až 2001 na mistroství světa, ale jak jsem říkal, v tom Naganu podával puky, nevím, jestli je to dostatečná kvalifikace,“ rozesmál Dolejší Haška. Ten to okomentoval slovy, že to tak v životě chodí, že jednou je člověk dole, a jednou nahoře.

Dolejší se ho poté zeptal, zda to není tím, že není členem hnutí ANO, zda tedy nechce vstoupit k Babišovi, to však Hašek odmítl. „Já vím jak to dopadne, já už to mám koneckonců dohodnutý s Milionem chvilek, no. Letos očekávám převrat a s Milionem chvilek to mám dohodnuté, ti to zařídí,“ opět Hašek zažertoval.

Poté následoval rozhovor s Hniličkou, kde říkal, že děti často neumějí v páté třídě kotoul, a dokonce to není výjimka. „Všechno to začíná ve školce a ve škole. Úroveň tělocviku, přístup dětí a především rodičů k tělesné výchově, tam to všechno začíná,“ sdělil Hnilička. Dolejší shrnul, že to zní rozumně, což však okomentoval další host pořadu, Luděk Mádl, slovy: „Jágr, Nedvěd, ti to asi nerozkradou, otázka je, jestli si někdy na to zasedání té národní rady dostaví. Samozřejmě tam nechybí staří, osvědčení Janstové, Kejvalové a předsedové fotbalového, hokejového, atletického, házenkářského, volejbalového svazu, prostě je to úplně stejná stafáž, jaká tam byla vždycky,“ pověděl Mádl, kterého redakce pojmenovala jako sportovního všeználka.

Následoval záběr na Dolejšího, který seděl v gauči a v ruce měl šipky, jež se chystal vhodit na mapu České republiky, takovým způsobem se dle něj budou přidělovat dotace na jednotlivé projekty. Jedna ze šipek se zapíchla do Štětí, kam se vypravil i štáb redakce. Šlo o známou kauzu, kdy by dle plánu měl být ve Štětí postaven zimní stadion, o tom však vedení města nevědělo.

„Pane místostarosto, jak se vám to povedlo, získat dotaci na zimní stadion?“ zeptal se Dolejší místostarosty obce Štětí, Miroslava Andrta. „Tak mě velmi těší, že stát na nás myslí a přiřknul nám sto milionů korun, ale chtěli bychom... klidně těch sto milionů využijeme na novou multifunkční sportovní halu, ale zimní stadion jsme si opravdu nepřáli,“ odpověděl Andrt. „Já tomu fakt nerozumím. Babiš tady rozdává peníze, a oni o ně nestojí, oni je nechtějí,“ zakončil pořad Dolejší.

