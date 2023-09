„Máme se chystat na jadernou válku? Černochovou do Bohnic!“ Rajchl dostal Václavák do varu

reklama

Jako první hovořil pořadatel demonstrace, předseda strany PRO Jindřich Rajchl. Krátce po druhé hodině odpolední přivítal demonstrující za bouřlivého potlesku a skandování. „To je jasný důkaz toho, jak moc vám leží na srdci osud této země,“ řekl. Pozdravil i ty, kdo se na demonstraci jen dívali, ať už z jakýchkoliv důvodů (zejména zdravotních). „My tady bojujeme i za vás,“ vzkázal. Následovalo skandování.

Pozdravil i přítomné poslance hnutí ANO v publiku, doufaje, že na příští demonstraci s nimi spojí síly k tomu, aby vláda podala demisi. A také média, která napíší, že na náměstí bylo „jen pár stovek lidí“. A označují je za dezoláty, dezinformované, chcimíry, pomatené, ovlivněné propagandou, kteří jdou šířit nenávist. „Já tu nenávist nevidím,“ vzkázal s tím, že účastníci naopak milují svou zem. A mají dost diletantství Petra Fiala. „Pane Fialo, já budu mluvit vaší řečí,“ vzkázal a dodal, že náměstí vyslalo jasný signál.



„Nechceme premiéra lokaje Bruselu, loutku, co poslouchá Kyjev nebo Washington, ale premiéra, který má na prvním místě zájmy České republiky,“ vzkázal. Následovalo skandování „Fialovej hnus“.

Zažíváme dle dat nejvyšší pokles reálných mezd a důchodů, nejvyšší pokles životní úrovně v Evropě. Nedosáhli jsme v HDP na rok 2019. „Za to nemůže ani Babiš, ani Putin, za to může Fialova vláda,“ prohlásil Rajchl. Důchodcům se protiústavně berou peníze, Zelenskému slíbíme 45 miliard, když přiletí naším speciálem,“ poukazoval.

Černochová prohlašuje, že je třeba se připravovat na dlouhodobý konflikt. Rajchl odvětil, že by jí poslal kontakt do Bohnic. „Nechceme válku, chceme žít v míru,“ kontroval. Tvrdil, že máme horší podmínky v paktu s USA než Slovensko a jiní. „To už tu bylo, cizí vojenské jednotky tu nechceme,“ upozornil. Rakušan do ČR nepustí tenistky, Pospíšil zařídí zákaz pěvkyně Netrebko po konzultaci s ukrajinskou ambasádou. „Rakušan je ostudou této vlasti,“ řekl Rajchl a míní, že by měl okamžitě odstoupit, protože předvedl kolektivní vinu, ačkoliv proti ní vyzýval.

Věnoval se i migraci z Ukrajiny. „Nejsou to uprchlíci, jsou to ekonomičtí migranti,“ řekl s tím, že uprchlíci nejezdí domů na dovolenou.



Ironizoval také slova Petra Fialy, tj. že sliby byly zkratka. Jenom slibovali něco, co nemohli splnit, ale nelhali. Kopl si, že ve Strakovce je trenér Liverpoolu a když bude nejhůř, přijde Danuše a sestaví novou vládu. Ta současná pak chce euro, koresp. hlasování a migraci.

Vláda je balvan na cíli k suverénní a prosperující ČR, která si nezaslouží loutky, ale ty, kdo prosadí kroky, které k tomu povedou, aby byla ČR na vrcholu, protože na tuto pozici má. Jak na to? Např. odejít z lipské burzy, aby byla levná elektřina, vzhledem k tomu, že jsme exportéři.



Na Ukrajině se neválčí za české zájmy, znovudobytí Donbasu je chiméra, ztráty životů i peněz jsou zbytečné, jediná cesta je mír, prohlašuje Rajchl. Důležité dle něho je nepomáhat na úkor českých občanů. „My jsme tady doma,“ prohlásil Rajchl, toto heslo začal skandovat i dav.

„Nebudeme se připravovat na válku, všechno na prevenci války, vyhnat neziskovky ze školství, aby neindoktrinovaly děti zelenými a LGBT dogmaty. Odmítneme istanbulskou úmluvu i dohodu o migraci, i euro, sliboval Rajchl. „Vrátíme naší zemi čest i morálku, svobodu a suverenitu,“ slíbil ještě. „Nechci se cítit jako cizinec ve vlastní zemi,“ řekl. „Já tuhle zemi miluju a v žádném případě ji nechci dát bez boje,“ vzkázal ještě.

