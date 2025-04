„Medveděv mi vyhrožuje smrtí.“ Hašek poslal rovnou dvě stížnosti

Česká hokejová legenda se dlouhodobě netají s názorem, jaký má na ruskou válku vedenou na Ukrajině. Nekompromisní je Hašek také v postoji k vystupování ruských sportovců na mezinárodních soutěžích. Nedávno na síti X uvedl: „Nikdo si nedokážeme představit, jak traumatizující musí být pro ukrajinské sportovce nastupovat proti lidem (sportovcům Ruska), jejichž spoluobčané denně házejí bomby na jejich zemi a zabíjí při tom denně mnoho ukrajinských lidí. Vyžadovat po nich podání ruky či focení je absolutně přes čáru. Sláva Ukrajině.“

Haška za to kritizuje řada ruských komentátorů a politiků, v čele s bývalým prezidentem Dmitrijem Medveděvem, který zůstává vlivnou personou současného Kremlu. Když Medveděv gratuloval ruskému hokejistovi Alexandru Ovečkinovi k jeho rekordu v NHL, neopomněl přidat podivnou poznámku. Čekají prý na sebevraždu „bláznivého Čecha Haška“.

„895 – výsledek skvělého ruského hokejisty!“ napsal ruský exprezident Dmitrij Medveděv na síti Telegram. A připojil P. S.: „Čekáme na sebevraždu bláznivého Čecha Haška.“

Hašek kvůli tomu napsal na Mezinárodní olympijský výbor a také na Mezinárodní hokejovou federaci. „Dnes jsem odeslal 2 oficiální dopisy. Jeden na adresu prezidenta a členů výkonné rady MOV. A druhý prezidentovi a členům rady IIHF. Informuji je, že mi bývalý ruský prezident Medveděv vyhrožoval zabitím,“ informuje Hašek na síti X.

Hašek v té souvislosti požaduje prodloužení zákazu startu ruských sportovců na vrcholných akcích. „Dále mimo jiné upozorňuji na to, jak důležitá budou jejich rozhodnutí v následujících měsících a znovu nabízím pomoc při tvorbě pravidel, aby sportovní soutěže nebyly reklamou na ruskou válku a neumírali kvůli nim lidé,“ tvrdí Hašek.

„Oba dopisy považuji za velmi důležité nejen pro MOV a IIHF, ale pro celou sportovní i nesportovní veřejnost. Proto je v nejbližších dnech zveřejním,“ dodal slavný hokejový brankář.

Today I sent 2 official letters. One to the @iocmedia President and the members of the Executive Board. And the other to the @IIHFHockey President and the members of the Council. I inform them that former Russian President Medvedev threatened to kill me. Furthermore, among other…