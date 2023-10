„Migrační pakt? Signál pro pašeráky.“ Zástupce zahraničního výboru burcoval v ČT

reklama

Od středy se kontroluje přísněji česko-slovenská hranice, během prvního dne namátkových kontrol zadržely kontroly 69 uprchlíků a čtyři pašeráky lidí. Kontroly se spustily kvůli tomu, že přitvrdilo i Polsko, úřady proto očekávaly silnější tok uprchlíků přes české území.

„Uvidíme, co kontroly přinesou, musíme reagovat na ten tlak na jihu Itálie, který vidíme. To, že se opět dávají masy lidí do pohybu, nám dává signál, že nám opět ta migrace stoupá. Když Němci mají velké záchyty a říkají, že budou kontroly, tak Česká republika, Polsko, Slovensko, Rakousko nemají jinou možnost než je zavést a kontrolovat namátkově, jestli ta čísla opravdu rostou. Myslím, že to ponese své ovoce,“ věří Jaroslav Bžoch, že kontroly u hranic se Slovenskem považuje v tuto chvíli namístě.

Jeho stranický šéf Andrej Babiš uvedl, že migrace roste proto, že Evropa udělala jistou pozvánku, kterou je „zrádcovský migrační pakt“, Bžoch nevylučuje, že to skutečně může mít souvislost: „Pokud se bavíme o tom, že Evropská unie – a řešíme to už od roku 2015 – je v tomto bezzubá. Dosud jsme nepřijali žádná opatření, která by ukázala, že Evropa už nemůže dále přijímat migranty, máme problémy s imigrací a potřebujeme se sami zotavit.

Moderátor Daniel Takáč oponoval, že se Bžoch ohání migračním paktem, který sice je na stole, ale nic schváleného ještě není. „Nic nového schváleného není, nic neplatí,“ zdůraznil. Bžocha svým argumentem přiměl k smíchu, ten poté dovysvětlil: „Přece ani jeden z nás nečeká, že by pašeráci seděli jako úředníci a čekali, až se něco přijme. Ne, ti čekají na signály, řeči této vlády,“ kontroval místopředseda zahraničního výboru Jaroslav Bžoch.

Česko ode dneška zavedlo namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem, které budou trvat nejméně deset dní, potvrdila podle premiéra Petra Fialy (ODS) na dnešním zasedání vláda. Česko krokem zareagovalo na stejný plán Polska, krok má zabránit cestám uprchlíků z jihovýchodní Evropy. Dosluhující slovenská vláda dnes oznámila, že od čtvrtka zavede na deset dnů kontroly na hranicích s Maďarskem.

Kontroly se v Česku vrátily po roce. Loni koncem září ČR kvůli přílivu migrantů zřídila na slovenských hranicích stálé hraniční kontroly, opatření přetrvalo do začátku letošního února. Podle vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) situace není jednoduchá a počty migrantů stoupají. I díky spolupráci s dalšími zeměmi jsou nicméně čísla výrazně nižší než před rokem. Loni do září ČR zachytila přes 10 000 migrantů, letos to nebyly ani 3 000, řekl. „Letos bylo maximum denně zachycených lidí při nelegální migraci kolem 75. Loni, když jsme zaváděli kontroly, bylo to číslo až 400,“ uvedl.

