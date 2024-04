„Migranti tu nejsou.“ Nerudová v superdebatě, vypukl smích

Bezpečnost a migrace. Pomoc Ukrajině. Green Deal. To probrala osmička kandidátů v Superdebatě lídrů na CNN Prima News. Upoutala zejména kanidátka STAN Danuše Nerudová, která tvrdila: „Populistické strany straší, žádní migranti tady nejsou.“ Vzbudila posměch přítomných. A kandidát SPD Petr Mach se jí ptal, kudy jela do Bruselu.

Před několika hodinami přišel Evropským parlamentem migrační pakt. Pomůže to, co prošlo Evropě? "Obávám se, že to příliš nepomůže. To je také důvod, proč jsem celou řadu opatření nepodpořil. Jsou tam ale opatření, která mohou pomoci. Dnes pořádně nevíme, kdo do té Evropy přichází a kdo se tady pohybuje. Jsou tam dobrá opatření, která centralizují data," poznamenal Vondra, že problémem je to, že pakt neřeší návratovou politiku. "Bez návratového schématu... To se Evropě chronicky nedaří. A tady bohužel shoda nebyla. A pak to neřeší druhou věc, že to tak trochu funguje jako magnet pro ty ostatní, je to jenom úleva pro frontové země," dodal Vondra, že to, co prošlo, je mírné.

Většinu norem nepodpořili také Piráti. "To, co dnešní hlasování přineslo, není zásadním krokem dopředu. Nepřináší to žádnou pomoc uprchlíkům, aby to pomáhalo na těch cestách, neřeší to bezpečnost Evropy. Je tam řada problémů," podotkl Kolaja, že reforma by musela být velká a důkladná.

Velké kritice podrobila migrační pakt Kateřina Konečná. "Ve všech částech paktu byla zmíněná povinná solidarita, a to znamená nebezpečí pro naše občany," míní Konečná. Považuje za selhání vlády, že se proti migračnímu paktu více nevyhranila. "Dodnes nechápu, proč se vláda nepokusila udělat blokační menšinu na Radě. Za bezpečné nepovažuji povinnou solidaritu. Všichni vidíme, jak se zhoršuje bezpečnost v jednotlivých zemích. Tohle je paskvil," dodala Konečná.

"Evropa migraci řešit potřebuje. Jsem vděčná za to málo, co prošlo, ale sdílím pohled to, že není řešeno vše dostatečně. Myslím si, že je to první výkop, je to začátek. Populistické strany straší, žádní migranti tady nejsou," řekla Nerudová, někteří z přítomných se začali smát, moderátorka ji upozornila na problémy ve Francii i Německu. "Kudy jste přijela do Bruselu?" zeptal se Nerudové Mach.

"Musíme se připravit na to, že nás bude čekat klimatická migrace," dodala Nerudová, že toto je úkol pro další Evropský parlament.

"Pokud tady někdo popírá, že jsou migranti v Evropě. Pokud tady někdo schválí migrační pakt a varuje před klimatickou hrozbou, tak je to obrovské nebezpečí pro Evropu, které se tady schválilo," oponovala Klára Dostálová a stejně jako Konečná kritizovala ministra vnitra Víta Rakušana (STAN).

"To něco, co Evropský parlament schválil, jsou migrační kvóty. My jako SPD a Trikolora budeme iniciovat kompletní zrušení migračního paktu. Jednám již dnes se zástupci delegací a stran v Evropském parlamentu a snažím se najít maximální shodu," sdělil Mach.

O tom, že by pakt něčemu pomohl, pochybuje i Lubomír Zaorálek. "Nepřipouštíme si základní schizofrenii. Pořád mluvíme o ilegální migraci, ale do Evropy chodí legální migranti," podotkl. Filip Turek následně hovořil o situaci týkající se migrace v Německu. "Říct, že tady nejsou žádní migranti, je stejná lež jako to, když řekl pan Rakušan, že migrační pakt neobsahuje kvóty," podotkl Turek.

Otázka míru na Ukrajině

Dalším tématem k diskuzi byla pomoc Ukrajině napadené Ruskem. "Vždy jsme podpořili jakoukoliv podporu, ale chybí mě ta kontrola. Zda směřují peníze, kam mají," podotkla k této problematice Dostálová. Vyjádřila se i k rétorice Viktora Orbána. "Jak Maďarsko a Slovensko řekly, že Rusko je agresor a Ukrajina má právo se bránit," řekla Dostálová, že rozdíl je pouze v tom, jaká pomoc bude na Ukrajinu směřovat. Rakousko také nepodpoří, jak uvedla Dostálová, že by podpořilo českou iniciativu na munici, ale nálepka ruských švábů jim dána nebyla.

"Fica a Orbána v tomto hájit skutečně nebudu. To, co se děje na východě je soubor Davida a Goliáše. Ukrajina potřebuje pomoci, jinak bude kapitulovat a to se nesmí stát. Musíme držet tu linku pomoci. A jasně, všichni si přejeme mír. Ale ten mír se nesmí stát kapitulací. Ten mír nesmí být přestávkou k dalšímu ruskému útoku. Ten mír musí být takový, že donutí Putina rezignovat na dobyvatelské choutky," poznamenal Vondra.

Vyjednávání o míru u stolu si představuje Kateřina Konečná. "Po dvou letech se konflikt nikam neposunul," podotkla Konečná.

"Nejsem nadšen z té slábnoucí pomoci. Měli bychom přidat v té pomoci. Pro nás je to ze strategického hlediska bezpečnostně to nejlepší rozhodnutí, co můžeme udělat. Jestliže chceme bezpečí v Evropě, musíme podporovat Ukrajinu," podotkl Kolaja, který je dle svých slov velmi znechucen ze slov Kateřiny Konečné.

"Prezidentu Zelenskému se musí neustále honit hlavou, zda nenechat Luhansk a Doněck a Krym jít," míní Mach. "Česká republika se také rozhodla, že nechá Slovensko jít," řekl následně Mach, načež jej moderátorka napomenula, že tu nebyla válka.

"I blbá dohoda je lepší než dobrá válka," podotkl Turek, který v minulosti také přispíval na Ukrajinu, ale následně dodal, že musíme být realisty, nikoliv idealisty. "Rozumím tomu, že máme podporovat pomoc Ukrajině, ale není možné nechat trvat válku na Ukrajině," dodal Turek, který se domnívá, že americký prezident může chtít po ruském prezidentovi příměří.

"Měli bychom hovořit také o tom, jak budeme podporovat obranný průmysl. Může být zdrojem oživení evropské ekonomiky. Pokud chceme, aby se Evropa mohla ubránit, musíme toto zajistit. Pořád se spoléháme na Spojené státy, ale ta doba může skončit na podzim s prezidentskými volbami," dodala také Nerudová.

A co Green Deal?

Posledním tématem byl Green Deal. "Není normální, aby na začátku dubna byly venku 30stupňové teploty. Je to jeden z důkazů, že klimatická změna postupuje a my proti ní musíme něco udělat. Klimatické cíle jsou nastavené správně," poznamenal Kolaja. "Co tomu chybí a kde potřebuje Green Deal opravit, jsou peníze. Evidentně nám to nejde tak, jak bychom si přáli," podotkl.

O tom, že klimatická změna probíhá, hovořila i Danuše Nerudová. "S Green Dealem by se nemělo nic dělat, Evropě zbývá posledních pár let něco dělat," poznamenala.

"V životě jsem neviděl tolik blbostí," řekl ke Green Dealu, který považuje za útok na domácnosti, Turek. "Obávám se, že Green Deal je jeden z největších podvodů, je postaven na věcech, které ještě neexistují. Zaplatí to úplně všichni," řekl Turek. Podle Petra Macha se musí zrušit zejména zákaz spalovacích motorů od roku 2035 a také zákaz emisních povolenek.

