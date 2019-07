„Miloš Zeman nedělá nikdy nic náhodou.“ Kubera v ČT vstoupil nejen do války kolem Staňka

Hostem pořadu Interview ČT24 byl předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Kubera se rozhovořil o současné situaci ve vládě a o neshodách vládní koalice s prezidentem Milošem Zemanem v otázce odvolání ministra kultury Antonína Staňka. Podle Kubery je pod úrovní prezidenta, aby odvolání zdržoval. Vyjádřil se též, že současná situace Zemana „tak trochu baví“, a zkritizoval i podle něj neobjektivní politiky, kteří Zemana nenávidí. „Ona žaloba, která by vedla až k impeachmentu, nemá šanci na úspěch, to přece každý, kdo má nějaké právní vědomí, ví,“ dodává Kubera.

„Měl by premiérovi komplikovat vládní život tím, že nechce odvolat ministra, kterého si premiér přeje vyměnit?“ tázala se Kubery moderátorka Zuzana Tvarůžková. Kubera si myslí, že by Zeman toto činit neměl a taková věc by prý neměla být roztržkou vedoucí až k vládní krizi. Označil též za nesmysl, že by šlo o krizi ústavní, k té to prý má ještě daleko.

„Je to zbytečná nepříjemnost a myslím si, že je to pod úroveň prezidenta, aby toto zdržoval,“ řekl Kubera s tím, že sám dříve uplatňoval pravidlo, že rozhodnutí, koho využije koaliční partner k obsazení postu, je na něm a je to jeho „výsostným právem“.

„Pokud by se to protahovalo i nadále, tak jsme připraveni tu kompetenční žalobu, kterou máme prakticky napsanou, podat,“ uvedl Kubera. Řekl též, že by však mohlo být výsledné rozhodnutí soudu prezidentem jednoduše ignorováno, neboť ho k ničemu nezavazuje.

Kubera souhlasí s názorem Kateřiny Valachové (ČSSD), že by prezident měl odvolání ministra vyhovět. Prý jediné, co s tím však mohou dělat, je souhlasit, jelikož byla chybou chybějící úprava ústavy před přímou volbou.

I přes odlišnost politických stran se Senát chystá pro příštího prezidenta připravit již určité úpravy v ústavě.

„Miloš Zeman nedělá nikdy nic náhodou,“ dodává Kubera, premiér prý věří, že Zemana přesvědčí, ten ale zatím nemusí ustoupit. „Ono ho to tak trochu baví, a to je ten problém, že ono ho to baví a my mu na to občas skáčeme, kdybychom nechali některé jeho výroky bez komentáře, tak by zapadly na smetiště dějin, ale Miloš Zeman to přesně ví a ví přesně, co má říct, aby následovala ta reakce ostatních politiků. Kromě toho se tam přidává to, že odpůrci Miloše Zemana, kteří ho nevolili a nesmířili se s tou volbou, velmi často jsou i neobjektivní, ta nenávist některých politiků vůči Miloši Zemanovi jde tak daleko, že i kdyby dneska řekl, že ‚svítilo celý den sluníčko‘, oni budou říkat, že to není pravda, protože pršelo,“ pronesl Kubera. Současná situace je však podle něho naprosto evidentní.

Tvarůžková připomněla i Zemanův výrok, že by nechal „Senát vyhladovět“, na který Kubera reagoval, že to bere jako bonmot a že oni mohou také tak snadno nechat „vyhladovět prezidenta“. Za nebezpečné Kubera označil Zemanovu vlastnost pamatovat si všechny křivdy a nedokáže se přes ně přenést. Stejnou vlastnost prý má i Zemanův předchůdce, prezident Václav Klaus.

„Nebudeme si namlouvat, že ona žaloba, která by vedla až k impeachmentu, nemá šanci na úspěch, to přece každý, kdo má nějaké právní vědomí, ví,“ myslí si Kubera. Považuje to tedy akorát za „hru za zviditelnění politiků“.

Kubera též hovořil o rozložení sil v Poslanecké sněmovně. Za obrovský označil vliv komunistů, ANO je prý nyní podle něj na vrcholu a už nebude růst. Útoky na Andreje Babiše mu voliče prý spíše přihrávají.

Fotogalerie: - Zemanův projev a důvěra vládě

„Poslední, co bych si přál, aby sociální demokracie zmizela z politické scény, což jí reálně hrozí,“ uvádí Kubera. Podle Kubery je nejhorší soupeř, od kterého nelze vědět, co očekávat. Problémy ANO se prý ukážou, jakmile přijde krize. Připomenul, že sociální demokraté v Senátu byli proti účasti své strany ve vládě.

Hovořil i o přebyrokratizování a opřel se i do regulací. Elektromobilita je prý téměř náboženství, které může vést ke zničení automobilového průmyslu a může jít o „slepou uličku“.

A k premiérovi dodal: „Dokud nebude pravomocně odsouzen, tak je všechno v rovině spekulací.“ A nastínil, že kdyby Babiš odešel a byl očištěn, tak by již nemusel mít možnost se navrátit. Za výjimku politika, který měl po očištění svého jména možnost se vrátit, jmenoval Kubera Jiřího Čunka, ostatní však prý takovou možnost nemají a obvinění se s nimi táhnou i nadále.

