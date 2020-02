Miroslav Karas přišel vyprávět o Rusku: Nevíme, zda můžeme ruskému prezidetovi věřit. Lidé jsou nespokojeni

reklama

Úvodem se Karas vyjádřil k tomu, jak se po přelomu roku proměňuje Ruská federace. Ruský prezident Vladimir Putin svými změnami mnohé překvapil. „Politická scéna spolu s médii zaskočeny byly. To nikdo neskrýval. Vědělo se, že to jeho vystoupení bude zásadní, ale nečekalo se, že dojde až k takovým akcentům, které on zveřejnil," poznamenal Karas s tím, že Putin o chystaných změnách věděl jen sám. Premiéra Medveděva nahradil Michail Mišustin.

„My nevíme, jestli o tom mluvili. My nevíme, zda můžeme ruskému prezidentovi věřit, že to věděl jen on. To se patrně nedozvíme. Medveděv byl svým způsobem zaskočen, někteří ministři, když odcházeli po tom vystoupení, tak přiznali, že se to dozvěděli až při tom vystoupení, že dojde tak k zásadním změnám. Putin se rozhodl postavit Medveděva svým způsobem na vedlejší kolej,“ dodal Karas.

„Při současném rozdělení moci a při současném rozdělení systému v Rusku to funguje takto: Když se něco povede a je za to někdo chválen, tak je to prezident Putin; když se něco nepovede, prezident Putin ukáže na toho, kdo nese vinu. A když se něco nepovede, nese za to odpovědnost vláda, která byla často Putinem kritizována,“ dodal. Medveděv podle něj vystupoval velmi zřídka, nemíval tiskové konference. „A ať už to byla důchodová reforma, nebo propad v příjmech, tak tím hromosvodem byl právě Medveděv. Byl nepopulárním politikem,“ zmínil.

Penzijní reforma je dle něj nepopulární především proto, že zvyšuje věk odchodu do důchodu. „Osmdesát, devadesát let platí jeden věk odchodu do důchodu. A najednou jim na to někdo sáhl a řekl jim, že musí pracovat déle,“ zdůvodnil také Karas, proč je penzijní reforma tak nenáviděná. Důchody jsou pak dle jeho slov velmi nízké, to se také přičítá vládě, což je také příčinou popularity Vladimira Putina.

Putin podle všeho nedává nové vládě Mišustina příliš dlouhý čas na hájení. „Co jiného má říct? Putin chce vypadat jako člověk, který hýbe vším, čím vším chce hýbat. On si přece nemůže dovolit: Jmenoval jsem novou vládu a teď jí dáme dobu hájení,“ sdělil Karas.

„Na druhou stranu ta vláda, která je složena ze jmen, která tam jsou, opravdu velký posun udělat nemůže. Když dostanou veteráni z druhé světové války peníze k 75. výročí války, tak nikdo za tím nevidí, který ty peníze musel najít. Ale míří to k dobru ruskému prezidentovi. To dobré, co udělá, bude mít z toho výhodu Vladimir Putin," dodal Karas.

„Současná politická elita, Kreml a jeho nejbližší lidé, se k obyčejným lidem příliš často nedostanou. Putin je většinou obklopen svými příznivci. Je to podobné, jako když v Bělorusku někam přijde Lukašenko. Ti, kteří ho kritizují, se na takovou akci nedostanou. Takže oni se mezi ty obyčejné lidi příliš nedostanou, nemají ten bezprostřední kontakt. Potom se možná diví, co se stalo jedné moderátorce na Kamčatce na státní televizi, která když měla oznámit výhody pro válečné veterány na zdravotní péči, tak se začala smát ve chvíli, kdy zjistila, že dostanou v přepočtu 70 korun na letenku do zahraničí,“ vyprávěl Karas. Rusy podle něj trápí především sociální politika – nízké důchody, nízké platy, růst cen. „A oni chtějí vyřešit rubl, který mají v kapse,“ dodal.

„Pocit chudoby se zvyšuje. Lidé jsou nespokojení s tím, že jsou nízké důchody. Důchodci berou často devět, deset rublů. To je velmi málo. Pryč jsou doby, kdy měli velmi levné bydlení. Za všechno si musí platit. Za léky si musí platit, s tím jsou lidé nespokojení. Kolem 20 procent Rusů dnes žije na hranici chudoby. Nezávislí experti tvrdí, že tato čísla nejsou moc pravdivá, ale i kdybychom se drželi těch oficiálních statistik, tak je to tak, že dnešní ruské vládě se nedaří to, co si slibovala bezprostředně po anexi Krymu, že ta sociální sféra, to, že budou Rusové bohatší, bude znatelnější,“ zmínil.

Rusko mimo jiné tíží sankce, odkud by mohlo brát? „Nikoho netrápí rozpočet či schvalování rozpočtu. Já si nepamatuji, že by někdy ve Státní dumě se tahali a přetahovali o stokorunu, přeháním samozřejmě, jednotliví ministři kabinetu. Tam žádná veřejná bitva není. Rusko samozřejmě prožívá to, že v roce 2014 mělo jinou představu o ceně za ropu. Nicméně nezapomeňme na to, že Rusko je dnes na prvním místě na světě, pokud jde o nákup zlata. Rusko na to peníze má. Odkud se bere, a komu se vzalo, se už neříká,“ vypovídal pak dále také Karas. Rusové podle něj vnímají infrastrukturní projekty prezidenta Vladimira Putina, oceňují je. „Ale volají další, že chtějí mosty, lepší internet. Rusko je ale tak velká země, že nemůže stavět všude,“ uzavřel.

