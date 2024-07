„Mít úctu k elitám“. Jiří Mádl má lék pro myšlení Čechů

Jiří Mádl poukázal na situaci na Slovensku. „Podívejme se třeba, co se děje na Slovensku. To už je velký úpadek. Končí veřejnoprávní médium. A veřejnoprávní médium v demokratických zemích je vždycky strážce pořádku, strážce objektivnosti, prostě informování o tom, co se děje a jak věci jsou. Co je prostě lidstvo lidstvem, potřít svobodné médium je to první, co udělá jakýkoliv nečestný režim,“ řekl Mádl v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Na dotaz, odkud v Česku může přijít zlo, Mádl pravil: „Nejhorší zlo je vytrvalé a nepotřebuje stimulovat. Dobro naopak stimulovat potřebuje neustále. Zvlášť v České republice je dané tak nějak momentálně. Mám ale pocit, že potřebujeme vědět, že zlo je vytrvalé, takže my musíme vytrvat také," pokračoval.

V souvislosti s jeho filmem Vlny, který je o událostech ze srpna 1968 pohledem skupiny redaktorů tehdejšího Československého rozhlasu, říká, že se snaží o jistou historickou revizi: „Určitě je to i nějakou revizí těch věcí z pohledu lidí, kteří to nezažili. Myslím, že generace před námi byly tlačeny do pocitu méněcennosti. Čerstvým pohledem na věc nám to ale nějak neštymuje. Jak jako, že Sověti vyhráli? Obsadili to tu silou, vždyť je nikdo nerespektuje, za nic je neobdivuje, nemají na co být hrdí,“ vyjádřil se Mádl.

A poukázal na problém, kterého si v současnosti v české společnosti všímá především: „Češi byli vždy instruovaní k tomu, neuznávat autority, a to je špatně. My tu jako autority vnímáme jen sportovce, protože je to taková matematická hodnota: dáme jim medaile a vidíme, že něco dokázali. Jenže tady něco dokázala spousta lidí, ale elity ponižujeme, ať už jsou to podnikatelé, vědci, umělci. A nakonec ponižujeme i ty sportovce. Politiky také. Myslím, že máme dobré politiky,“ myslí Mádl.

„Je škoda ponižovat autority, protože jsou schopné národ táhnout,“ doplnil Mádl a vzpomněl pražské jaro 1968: „Z úplné šedi po tvrdých padesátých letech se tomuhle národu na chvilku dala svoboda. Okamžitě rozkvetla hudba, kultura, grafika, myslím, že je třeba to připomínat a vlastně mít úctu k těm elitám a být na ně pyšný.“

Česká společnost podle Mádla „není rozdělená, ale rozdělovaná“, a že na vině jsou trollové: „Musíme potírat trolly, kteří se vetřou do bezbranné skupiny, šíří hromadné maily, straší seniory. Vedou systematický boj. V jejich zájmu je, aby byla Evropa rozdělená. Je to podle mě jednoduché jak facka,“ vyjádřil svůj názor herec a režisér Mádl.

Herec a režisér Jiří Mádl se neostýchá mluvit veřejně do politiky a sdílet své politické preference. Řadí se mezi podporovatele vlády Petra Fialy (ODS). „Já jsem spokojen, to, co současná vláda přebírala, tak můžeme být rádi, v jakém je to stavu,“ řekl Mádl v rozhovoru pro Český rozhlas v červenci 2022.

Tehdy lidi povzbuzoval, že se špatná situace brzy obrátí v dobrou. „Musíme vydržet, dobro vítězí. Čeká nás těžší rok, musíme si utáhnout opasky, někdo víc a někdo méně, a těm, kteří to nebudou zvládat, musíme pomoci. Já se snažím na všechno dívat pozitivně, zní to jako banální fráze, ale ono to asi jinak nejde,“ sdělil umělec Mádl.

Tehdy chválil, jak Česko zareagovalo na ruskou invazi na Ukrajině. A vyjádřil přesvědčení, že složitá situace přináší i určité šance, jak proměnit naše myšlení. „Myslím, že jsme se příliš dlouho paktovali s diktátorskými režimy. Dali jsme jim moc, aby nám vyráběly léky, dodávaly základní věci k životu. Kultivovaný svět se prostě bude muset začít spoléhat trošku víc na sebe. Za trochu víc peněz, ale radostněji a kultivovaně,“ dodal v rozhovoru Mádl, a že se nabízí možnost zpřetrhání vazeb s Ruskem nebo i s Čínou.