„Mladí jsou hloupí a věří propagandě! Nemůžete dnes říct ani svůj názor.“ Mezi účastníky pražské demonstrace

Budu volit Babiše. Je to odborník a něco pro lidi udělal. Zdá se mi přirozený, i když mu do hlavy nevidím. Pavel je válečný štváč. Zbrojení, tanky a stíhačky jsou vyhozený peníze. To řekl ParlamentnímListům.cz důchodce Marek, který se zúčastnil sobotní demonstrace Česká republika na 1. místě.

„Fialova vládní pakáž, ČT, Nova, CNN Prima dělají z Čechů otroky důvěřující bruselským grázlům a psychopatům.“ To bylo napsáno na jednom z transparentů. Zúčastnili jsme se sobotní demonstrace s tématem Totalita versus svoboda na Václavském náměstí v Praze, která patřila do řady protestů pod názvem Česká republika na 1. místě. Hovořili jsme tam s demonstranty.

Z pódia byla slyšet slova, že jsme na pokraji třetí světové války, když jsem narazil na pana Marka v teplé zelené bundě. Projevy si nahrával na diktafon. „Nelíbí se mi to tady. Ani válka na Ukrajině, která nemá východisko. Rusko nemůže prohrát, protože ho podporuje Čína. Jediná možnost je mírové řešení,“ vysvětlil důvod, proč se zúčastnil jako jeden z dalších lidí protestu, na který se z nebe hojně snášely sněhové vločky.

„Pozoruju, jak jsou mladí lidé hloupí a věří propagandě. Dnes už vlastní názor nemůžete říct. Někteří mí kamarádi jsou fanatičtí a zabednění až hrůza. To jsem snad nikdy nezažil. Přijímám každý názor a lidi soudím podle charakteru. Jsem důchodce a už nevím, na čem dalším bych ušetřil. Možná by byla dobrá vláda odborníků, kteří by tu drahotu zmírnili,“ rozpovídal se Marek. A dodal: „Budu volit Babiše. Je to odborník a něco pro lidi udělal. Zdá se mi přirozený, i když mu do hlavy nevidím. Pavel je válečný štváč. Zbrojení, tanky a stíhačky jsou vyhozený peníze. Jeden tank Patton stojí stejně jako ušetřené peníze ze zdražení jízdného důchodcům, dětem a studentům. Hodně cestuju a dost mi to pomáhalo.“

Další transparent hlásal: „USA~NATO jsou zrůdy. Váleční zločinci,“ což bylo slyšet i z pódia. Nakonec si Marek posteskl: „Takovej bordel. Nejsme republika, jsme kolonie. Všechno je to tady rozprodaný, ovládají to monopoly a vedle vlády je ještě šedá vláda milionářů. S tím nikdo nic nenadělá, to by musela přijít nějaká revoluce.“

U stanu s peticí za odvolání vlády a vypsání předčasných parlamentních voleb postávala paní Daniela. Ta měla na svém plakátku napsáno: „Vládo ČR, chceme mír a prosperitu. Ne Ne Ne zkázu a ne totalitu!“ Pro reportéra ParlamentníchLisů.cz to rozvedla: „Jsem starší člověk a zažila jsem totalitu. Už se do ní nechci vracet. Nemít svobodu je něco tak příšerného, že to už nechci dopustit. Svobody tady salámovou metodou ubývají. Především tato vláda je okrajuje. Oni že mají pravdu a ostatní že jsou dezinformátoři. Ale tak to není. Skončíme tak, že lež bude pravdou a pravda bude lží.“

Je jí líto mladých lidí, kterým vláda ordinuje jednu, druhou, třetí práci, přitom se musí starat o rodinu, dům či byt, zahradu a úroveň života v takovém poklusu rychle klesá.

O kus dál stála řada chlapů s prapory KSČM. „Měním svět k lepšímu, jsem komunista,“ měl napsáno na vestě Jan, také důchodce. Vláda nás podle něj žene do války a ožebračuje, takže je třeba proti tomu protestovat. V Poslanecké sněmovně už není žádná levice a zbyli tam prý skoro samí asociálové.

Před hlavní budovou Národního muzea postávali jako vždy naopak podporovatelé Ukrajiny například s heslem „Musíme zůstat jednotní!“

