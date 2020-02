„Mladý efko. Tys okradl Faltýnky, dals jim třicet procent místo padesáti.“ Syn Babišovy pravé ruky lítá v pořádném korupčním průšvihu

Policejní odposlechy odhalují korupční systém, který fungoval v Brně v letech 2014–2018, kdy tam vládlo hnutí ANO. Do kauzy je namočený také Jiří Faltýnek, syn druhého nejmocnějšího muže ANO Jaroslava Faltýnka. Hlavním podezřelým je bývalý člen hnutí Jiří Švachula, který měl organizovat manipulaci s veřejnými zakázkami v části Brno-střed.

Podle spisů kriminalistů, které má k dispozici server Aktuálně.cz, se detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu snaží odkrýt co možná nejvíce ze široké korupční sítě, která na brněnské radnici existovala. V podezření dekektivů je i Jiří Faltýnek, který v té době byl ve vedení městské firmy Teplárny Brno.

„Do zločinecké organizované skupiny lze zařadit i Jiřího Faltýnka, který z titulu své pozice u Tepláren Brno přímo ovlivňuje veřejné zakázky zadávané tímto subjektem spřízněným firmám,“ stojí v policejním spisu.

S Faltýnkem mladším je zpřízněná další podezřelá osoba, podnikatel Ivan Trunečka. Od něj Jiří Faltýnek v době, kdy zasedal v teplárnách, výhodně koupil dům, zatímco Trunečka dostával od tepláren stamilionové zakázky. Faltýnek měl navíc podle kriminalistů obdržet finanční provize i za jiné veřejné zakázky, které proběhly na radnici Brno-střed.

Faltýnek mladší i starší jsou úzce propojeni s Jiřím Švachulou, jehož odposlouchávané rozhovory svědčí o jejich zapojení do celé korupční sítě. „Jiří Švachula je v kontaktu s Jaroslavem Faltýnkem, o kterém se účastníci zločinecké organizované skupiny rovněž zmiňují ve vztahu k páchané trestné činnosti, přičemž právě Jiří Švachula zde má plnit roli určité spojky,“ uvádějí policisté.

Faltýnek starší sice uvedl, že se Švachulou nemá žádný vztah, ale jeho syn Jiří to vyvrátil. „To si nemyslím, s otcem byli kamarádi takových deset dvanáct let,“ řekl Jiří, který sám Švachulu považuje za kamaráda. Švachula je podezřelý i v jiné kauze, ve které figuruje osoba Jaroslava Faltýnka. Švachula měl být prostředníkem Faltýnka a domlouvat mu schůzky se šéfem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petrem Rafajem. Faltýnek starší i Rafaj jsou v této kauze podezřelí z ovlivňování tendru na mýto.

Hlavním zdrojem informací v případu brněnské korupce jsou odposlechy a následné výpovědi Samana Al-Tabaniho. V jednom z odposlechů z roku 2016 se Tabani hádá se Švachulou, který chce Tabaniho z celé korupční sítě vyřadit. V rozhovoru pak zmiňují i finanční obnosy pro „efka,“ podle kriminalistů Jiřího Faltýnka.

„Dívej, proč mám já poslouchat rok tvoje lži a nějakýho mladýho ‚efka‘. Mám jít k němu já?“ vyčítal Talabani Švachulovi. „Žes okradl Faltýnky a žes jim dal třicet procent místo těch padesáti, jak jste se domluvili. Tak toto vykládal Trunečka o tobě, aby se ochránil,“ řekl následně Švachulovi o jeho spolupráci s dalším podezřelým podnikatelem, Trunečkou.

„Sám říkáš, že říkají lidi o mně, že jsem někomu já něco stopil. Já jsem nikomu nic nestopil. Ani efkovi starýmu, ani efkovi mladýmu,“ brání se Švachula. Právě tato vyjádření detektivy přivedla k napojení na oba Faltýnky. „Z konverzace vyplývá, že Faltýnci mají přímý vliv na rozhodování o veřejných zakázkách. Případně o tom, se kterými lidmi bude při ovlivňování veřejných zakázek spolupracováno,“ stojí ve spisu.

Talabani ve svých výpovědích také hovořil o zapojení podnikatele Trunečky, který prý fungoval jako výběrčí „desátků“ ze zpřízněných brněnských firem. „Švachula mě požádal, jestli by bylo možné vybrat v městských firmách peníze, a konkretizoval firmy Sako, Technické sítě, Teplárny, Vodárny a další. Následně za několik dnů jsem se setkal s Petrem Kaláškem, který je můj známý, a on mi odpověděl, že má osobu Ivan Trunečka z firmy Motec a MTc Stav, který snad provedené provádí, a s tím by to šlo domluvit,“ popsal Talabani při výslechu.

Trunečka to rázně odmítá. „Celé je to nesmysl. Je to útok na firmy mého tatínka. Ty lidi neznám. Nestýkám se s nimi,“ uvedl Trunečka, který je zároveň sousedem Jiřího Faltýnka. „Tykáme si. Žádnou korupci spolu rozhodně neděláme,“ brání se Trunečka, který ale také přiznal, že ve své galerii zaměstnává dcera Jiřího Švachuly.

Korupci odmítá také brněnský exprimátor Petr Vokřál (ANO), kterého v roce 2014 prosadil do čela kandidátky ANO Jaroslav Faltýnek. „O teplárnách jsem slyšel hodně, ale v principu ne ve spojení se Švachulou. Jiří Faltýnek byl v orgánech společnosti, ale stejně jako Petra Rusňáková. Více to neumím komentovat,“ uvedl Vokřál.

Policisté od Talabaniho dostali přesný popis toho, jak udělování veřejných zakázek probíhalo. Byl prý stanoven ceník, podle kterého musely firmy, které chtějí veřejnou zakázku vyhrát, zaplatit pět až deset procent z částky jako provizi. „Myslím si, že bylo vybráno asi třikrát, a to v roce 2015 a někdy začátkem 2016, ale i tak šlo o částky v milionech, což je částka celkem za všechny firmy,“ řekl Talabani s tím, že o dalších zakázkách už detaily neví, protože ho z korupční sítě vystrnadili.

V jednom z případů například Talabani věděl o novém tendru na opravu sociálních zařízení v budově tepláren ještě dříve, než byl tendr vypsán. Ten nakonec vyhrála Trunečkova společnost Mtc-stav.

„Je dáno důvodné podezření, že jde o zmanipulovanou veřejnou zakázku. Talabani měl krycí listy tři čtvrtě roku předtím, než MTc-stav podepsal s teplárnami smlouvu v únoru 2017,“ mají jasno vyšetřovatelé.

Právě v případu brněnské teplárny je do případu namočen i Jiří Faltýnek, tou dobou člen představenstva a poté dozorčí rady tepláren. „Nikdy obviněný nebudu, protože jsem nikdy nic podobného neudělal. V teplárnách jsem navíc spolu s ostatními hlasoval pro návrh, který zvyšoval počet oslovovaných firem u tendrů. Proč bych si to takto ztěžoval – kdybych byl členem gangu?“ tvrdí ale Faltýnek s tím, že nechápe, proč se do tendrů hlásilo tak málo firem.

Jasno ale mají ti podnikatelé, kteří se o vítězství v tendrech pokoušeli. „Všichni vědí, že je tam kartel firem, které na střídačku pořád vyhrávají skoro všechny zakázky. Nedá se tam dostat,“ tvrdí podnikatelé, kteří nechtějí být jmenováni. Většinu zakázek za stamiliony vyhrála Trunečkova Mtc-stav nebo firma Motec.

Oba Faltýnkové tvrdí, že o korupci v Brně nic nevědí a rozhodně se jí nijak neúčastnili. „Víte, kolik o mně mluví lidí? Celá republika. Nemůžu ovlivnit, kdo o mně mluví. Nevím o tom, že by o mně někdo takový mluvil. Takových nesmyslů já už jsem slyšel mraky. Brno mě vůbec nezajímá,“ reagoval Jaroslav Faltýnek. „Spousta lidí se chlubí známostí s mým otcem, přitom se třeba nikdy neviděli. Prostě využívají vyšší karty,“ přitakal Faltýnek mladší.

Podle serveru Aktuálně.cz je přitom spojení Švachuly a Faltýnka staršího více než zjevné. Měl to být právě Faltýnek, který Švachulu přivedl do hnutí ANO v Brně a navíc ho prosazoval jako lídra buňky a Švachula se následně stal místostarostou. Faltýnek přivedl také pozdějšího primátora Petra Vokřála a budoucího náměstka Richarda Mrázka, který také netají, že byl dobrým Švachulovým přítelem.

„My jsme se na kraji dozvěděli, že 40 až 50 lidí bylo předsednictvem pražským přijato napřímo bez toho, že by prošlo sítem těch krajských a oblastních organizací,“ uvedl někdejší krajský předseda ANO a poslanec Bohuslav Chalupa, že Jaroslav Faltýnek prosadil do brněnské buňky desítky svých lidí.

Přesně to popsala Marie Škárková, zakládající členka a předsedkyně organizace ANO na Brně-střed. „Dali nám na Brno-střed pakl jmen – k nám na Střed to bylo sedm nebo osm. Nikdo je neznal, ale bylo nařízeno, že je musíme vzít,“ popsala Škarková návštěvu lidí z nejvyšších pater hnutí ANO v čele s Jaroslavem Faltýnkem.

To Faltýnek ovšem vyvrací. „Nikoho jsem do hnutí neprotlačil. Jediný, koho jsem aktivně oslovil a získal pro hnutí v Brně, byl Petr Vokřál,“ prohlásil Faltýnek starší a jeho syn dodal, že jde o výkřiky zhrzených bývalých členů hnutí ANO, kteří ztratili vliv a závidí.

V kauze ovlivňování veřejných zakázek v Brně-střed je zatím 13 obviněných, ale podezřelých je ještě více. „Ty větve, které jsou spojené s primárním podezřením týkajícím se Brna-střed, jsou záležitosti, na kterých pracujeme. Pakliže nějaká větev nebude ukončena do března, musí být vyčleněna,“ řekl dozorující státní zástupce Radek Mezlík, že jasno by mělo být do března.

