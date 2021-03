,,Mlátili lidi. Demonstrant vytáhl na policistu papír. Nic." Svědectví z Prahy

Podle jednoho z účastníků sobotní demonstrace se policie na demonstrantech vyřádila. K nošení respirátoru prý nutila i muže, který měl potvrzení Ministerstva zdravotnictví, že nic nosit nemusí. Muž, který o demonstraci natočil video, také upozornil na to, co se zdálo minulý rok nepředstavitelné a teď se stává realitou. Lidé prý místo piva na tajňačku mají jezdit do Prahy na demonstrace.

reklama

O víkendu bylo v Praze opět živo kvůli demonstracím proti vládním opatřením a opět zasahovala policie. Jak uvádí Týdeník Policie, akce se nakonec nekonala na Václavském náměstí, protože se sešlo jen 40 účastníků a dalších 20 zůstalo před policejní uzávěrou. Organizátoři akci zrušili, protože se jim údajně nesešli řečníci a nemají dostatečnou aparaturu. Anketa Viníte Babišovu vládu za počty českých mrtvých na covid-19? Ano 19% Ne 81% hlasovalo: 2550 lidí

Pořádkové síly si naopak na nedostatek stěžovat nemohly. „Do opatření na Václavském náměstí byli naveleni nejen policisté z Prahy 1, kriminalisté či antikonfliktní tým, ale také pražští strážníci, či Speciální pořádková jednotka a Krajská pořádková jednotka. K dispozici byl automobil se speciálním zvukovým zařízením LRAD či monitorovací vůz,“ popisuje Týdeník Policie nasazené jednotky.

Co se týče úlovku, již na Václavském náměstí policisté zadrželi muže, který „neuposlechl zákonné výzvy“. Mladíci v kuklách je prý „vyzývali na souboj“. O něco silnější byla účast na Palackém náměstí, kde se dle deníku sešlo 50 až 100 lidí, většina bez roušek. Z náměstí se pak vydali na pochod Prahou, přičemž na kolemjdoucí pokřikovali, aby si „shodili náhubky“, či aby „nebyli ovce“.

„Došli až k Ústavu soudního lékařství, od kterého chtěli pokračovat po schodech směrem na Klárov. Pod schodištěm jim ale cestu zahrazují policisté s tím, že pokračovat nemohou. Někteří do policistů strkají, několik jednotlivců pak probíhá a utíká po schodech nahoru. Mezi nimi právě již zmíněná dvojice fotbalových fanoušků v kuklách, z nichž jeden následně strhává k zemi policistu, který se ho snaží zastavit. Společně s ním má na policistu podle svědků útočit také přítomná žena. Policista z místního oddělení utrpěl zranění v oblasti obličeje. Následuje několik zákroků policistů a kriminalistů, při kterých jsou nejméně dva lidé zajištěni a další dva lidé jsou zadrženi pro podezření z trestného činu,“ popisuje Týdeník Policie.

Fotogalerie: - Proti policejnímu násilí

Ovšem jeden z účastníků demonstrace popisuje okolnosti a chování policistů zcela jinak. Uvádí, že policie jim zatarasila cestu z obou stran a některé demonstranty zmlátila. „Mlátili do nich obuškama. Bezdůvodně. Ti lidé leželi jenom na zemi, nic špatného nedělali,“ říká. „Jenom se byli projít,“ doplnil.

Co muže rozezlilo, byl postup pořádkových sil k muži, který měl údajně potvrzení Ministerstva zdravotnictví, že kvůli srdeční slabosti nesmí nosit roušku. „Byl jsem sám svědkem toho, jak ho policista nutí, aby si ten respirátor nandal. Že ho nějaké takovéhle (potvrzení) nezajímá. Tak kam jsme se to doprdele dostali?“ ptá se muž, který prý už měsíc neviděl svého syna.

„Podívejte se, kam jsme se za rok koronafašismu dopracovali,“ stěžuje si, že lidé si nechali sebrat veškerou svobodu. Podle něho už se tyto svobody nevrátí a oficiální linie už se posouvá od toho, že po očkování budou lidé svobodní. „Podívejte se, kde je Izrael, kde jsou jiné země. Přesně tam budeme my. Minulý rok se tomu všichni smáli, že bude plošné testování, covid pasy a takovéhle věci. Všichni se tomu smáli, byla to hrozná prdel. Jak by si tohle mohli dovolit? A dneska je to běžná realita a vy se tomu vůbec nedivíte?“ apeloval. Míní, že většina práv už byla lidem sebrána. „Když už nemůžeme normálně přijet do Prahy a jít se v klidu projít,“ argumentoval.

Trvá na tom, že demonstranti na akci nic špatného nedělali, jen se procházeli. „Policajti nás zatarasili, z jedné i druhé strany, těžkooděnci, smáli se nám tam do ksichtu a říkám, některý lidi tam zmlátili a dokonce pána, který má od Ministerstva zdravotnictví, které tuhle šaškárnu v podstatě řídí, tak má potvrzení, že to nosit nemusí a ten policajt po něm chce, aby si to nasadil,“ popsal událost a vyjádřil lítost, že nenahrával na video.

Apeloval, aby lidé místo piva „na tajňačku“ zajeli na demonstraci. „Do tý Prahy se dá dostat,“ řekl s tím, že lokální demonstrace nemají takový efekt. „My se musíme všichni sjet v té Praze a ukázat, že tohle tady nechceme. Vždyť já neznám pomalu nikoho, kdo tohleto schvaluje. Jenom prostě seděj doma na prdeli a bojí se s tím něco dělat. Že by tohleto, že by támhleto. Já už jsem taky nahlášenej do správního řízení. A co? Je mi to úplně jedno. Čmáral jsem na Staromáku, stejně jako Milion chvilek. A je možný, že za to dostanu trestní oznámení za vandalismus. Mně je to jedno. Já si nenechám vzít svobodu a nenechám po sobě takhle šlapat, jako necháváte vy všichni. Takže se fakt nad sebou zamyslete a přemýšlejte, co bude dál. Protože tohle je fakt cesta do prdele, ne ven z ní,“ prohlásil.

Na závěr vyzval diváky k přemýšlení o budoucnosti a hlavně k naslouchání lidí se selským rozumem. „K čemu je titul, když ten člověk pak mele hovna, ale celý národ ho pak poslouchá?“ filozofoval.

Psali jsme: Pražáci a covid? ,,300 lidí bez roušek. Nacpáno. Cizinci." Silná slova z víkendu Novinka: Protest proti covidu zamaskován. Policie zakročila. A bylo veselo VIDEO „Nemůžu dejchat! Svi*ě, ty vo*e!“ Demonstrant na útěku skončil na zemi. A dostal nakládačku od policie Napadený policista a zatýkání! Tak dopadla demonstrace proti vládním opatřením

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.