„Mně platili. Znám je.“ Krade se v ČT? Buď vypadne ten, nebo ten, nebo tihle

Na včerejším bouřlivém jednání Rady ČT vznesla radní Hana Lipovská obvinění vůči řediteli ČT Petru Dvořákovi, že je ve střetu zájmů kvůli firmě Gopas a.s. Ale podle slov generálního ředitele v Respektu nebylo na obchodech mezi ČT a jím spoluvlastněnou firmou nic závadného, a dokud na ně někdo neupozornil, nebyly mu známé. Dohromady totiž šlo jen o 125 tisíc. V ČT se nekrade ani podle analytika Štěpána Kotrby. „Milion může bez skandálu odklonit maximálně produkční velkého projektu nebo technický ředitel. Problém spočívá prý v něčem jiném. Na tom se shodne s šéfem Info.cz Michalem Půrem.

reklama

Svůj vztah k firmě Gopas vysvětloval Dvořák v rozhovoru pro Respekt, kde se na tuto firmu ptala Ivana Svobodová. Generální ředitel řekl, že akcie firmy vlastní od roku 1996 a že se tímto faktem netajil, když zaslal svůj životopis do konkurzu na ředitele České televize. Stejně tak jako svou pozicí, tedy že byl místopředsedou představenstva. „V momentě, kdy jsem prošel výběrovým řízením, jsem se samozřejmě vzdal pozice ve statutárním orgánu, ale majetkovou účast jsem si dál ponechal,“ řekl Dvořák. Rejstřík firem mu dává za pravdu. Ředitel si také posteskl, že z vlastnictví akcií někdo dělá kriminální čin.

V rozhovoru dále uvedl, že Gopas je velká firma poskytující školení v oblasti IT, vlastněná mimo jiné i velkým akcionářem PPF Ladislavem Bartoníčkem. Jeho pozici místopředsedy představenstva převzala jeho žena, která zároveň vede i fotogalerii Leica.

Anketa Má Babiš na vlastní pěst shánět vakcíny i vysoko nad rámec cen, které vyjednala EU? Ano 69% Ne 31% hlasovalo: 2165 lidí

Popřel, že by u firmy, kterou spoluvlastní, objednával školení. Školení firmou v oblasti IT v České televizi ovšem proběhlo v roce 2020 a několikrát v roce 2019, jak se Dvořák nechal informovat. S těmi podle svých slov ovšem nic společného neměl. „Jsou to objednávky na nízké částky, které se ke mně ke schvalování vůbec nedostanou. Nikdy jsem žádnou objednávku ani fakturu neschválil, ani nenařídil. Školení si objednávají jednotlivé týmy podle vlastní potřeby,“ vysvětlil a dodal, že v roce 2020 šlo o částku 15 000 Kč, v roce 2019 pak 110 000 Kč. Což vzhledem k tomu, jaký má ČT rozpočet a jaký obrat má Gopas (v řádu desítek milionů), je zanedbatelná částka.

„Tu firmu neřídím, nijak neovlivňuju, mám tam majetkovou účast, ze strany ČT jsem dodnes ani netušil, jestli tam nějaká fakturace probíhá,“ prohlásil. Bylo by podle něj lepší, kdyby ČT od firmy neobjednala nic, ale vzhledem k tomu, že Gopas je údajně jedničkou na trhu, tak něco takového neovlivní.

Fotogalerie: - Jmenování Arenbergera

Ke kritice ředitele se vyjádřil analytik Štěpán Kotrba. Tomu dle jeho slov byla skutečnost, že Gopas zčásti vlastní Dvořák, známá už od roku 1996. Tehdy pro firmu pracoval. „Byli racionální a uměli slušně zaplatit za odevzdanou práci. Dělalo se mi s nimi dobře. Moji práci používají dodnes. Nikdy Dvořákovo angažmá v Gopasu ničemu nevadilo. Ani Dvořákově angažmá v Nově, ani jeho zvolení do čela ČT. Věděli to všichni, kteří to měli vědět. Celou tu dobu nikdo neprotestoval,“ říká Kotrba.

Podle Kotrby v ČT ke kriminální činnosti nedochází a miliardy v ní nikdo nerozkrádá, dokonce ani miliony. „Milion může bez skandálu odklonit maximálně produkční velkého projektu nebo technický ředitel. Ne ale generál,“ míní. Problém podle něho spočívá v tom, že údajně desítky jejích zaměstnanců nedodržují zákon o ČT, zákon o rozhlasovém a televizním vysílání a Kodex ČT.

Podle analytika se pod Dvořákem židle kýve, protože v „OTN“ (Objekt televizních novin – termín z dob komunismu), tedy ve zpravodajství, odmítá udělat pořádek. „Buď Šámal začne pracovat, když už je za práci placen, nebo ho Dvořák musí vyhodit. Buď Dvořák vyhodí Šámala, nebo Rada vyhodí Dvořáka. Když Rada Dvořáka nevyhodí, vyhodí nakonec poslanci Radu. Důvodů je dost. Ale v zákoně se píše, že ‚Parlament může Radu odvolat...‘,“ nabízí Kotrba možnosti, jak se bude situace vyvíjet.

Komentář poskytl i k obviněním ze střetu zájmů: „Duo BoboLipo ucítilo budoucí mrtvolu jak smečka hyen. To, že se Bobošíková nenaučila za dvacet let trpělivosti, svědčí o hladu. Hlad po moci je nutkání, kterému nelze odolat. Takže hádejte... kdy to poslance přestane bavit.“

Kromě Kotrby se k údajným snahám Lipovské a Bobošíkové vyjádřil také šéf Info.cz Michal Půr. Podle něho zklamou naděje těch, kterým současné osazenstvo Kavčích hor vadí. „Domnívám se, že právě počínání Lipovské a její zákulisní našeptávačky Jany Bobošíkové povede k přesnému opaku,“ říká.

Argumentuje tím, že tábor odvolávačů Dvořáka do června hlasy na jeho odvolání mít nebude. Mimo jiné i kvůli tomu, že se příliš paktuje s SPD, takže ho údajně opustil nominant ČSSD Jiří Šlégr i Xaver Veselý. „Lipovská na velmi neuváženou radu Bobošíkové svedla celou debatu do míst, kde nemá šanci uspět. Kauza kolem Dvořáka a společnosti Gopas, o níž ve středu tak ohnivě hovořila, koluje po redakcích skutečně řadu týdnů. Věnovali se jí i novináři, kteří jsou k České televizi kritičtí, ale prostě tam žádné pochybení nenašli a nenacházejí jej ani právníci,“ shledává Michal Půr.

Lipovská podle něho vsadila na mrtvého koně a odvedla tím pozornost od skutečných problémů, jež by ředitele mohly stát místo. „Takhle mu mladá ekonomka jen umožňuje, aby se mohl vymezit a obhájit, a ve výsledku tak upevňuje jeho pozici,“ soudí šéf Info.cz. Hospodářské problémy přitom v ČT jsou, říká a dodává, že jsou Dvořákovou smutnou vizitkou, kterou bude nutno řešit buď úsporami, nebo navýšením koncesionářských poplatků. Ovšem kvůli zpolitizování kauzy Gopas za ně podle Půra Dvořák svou židlí nezaplatí.

Radě ČT má ovšem Dvořák odpovědět na něco jiného. „Proč skryté vlastnictví ve společnosti Gopas neoznámil Radě ČT nebo jinému orgánu ČT, proč byl majetkový podíl držen skrytě a končil v daňových rájích, proč tuto strukturu opustil a stal se přímým vlastníkem Gopasu, proč neukončil funkci v Gopasu hned při zvolení do funkce, jak bylo od října 2011 do léta 2012 ošetřeno, že paralelně s funkcí GŘ byl současně členem statutárního orgánu a byl zároveň odpovědný za obchodní vedení ČT, proč místo sebe dosadil do vedení společnosti Gopas osobu blízkou, zda existují další skutečnosti, způsobující střet zájmů či zda drží další podíly s Ladislavem Bartoníčkem,“ píše server MediaGuru.cz.

Psali jsme: Etzler a „č*bka Lipovská“: Redaktor vyslal víc. Šéf Rady ČT zasáhl Etzler: Č*bka? Jsou i horší slova! Musel jsem Václave Moravče, vy budete mluvit o buranech? Politolog nabízí hvězdě opakování z občanské výchovy pro základní školu Dvořák poslal dopis Radě ČT: Nemohla být zpochybněna má nestrannost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.