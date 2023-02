„Mně vadí, že se bude vracet.“ Cesta Pekarové na Tchaj-wan krutě zhodnocena. A Pavel taky

Komentátorka Karolína Stonjeková vystoupila v internetové televizi XTV.cz, podle svých vlastních slov po delší době, a hned spustila kanonádu. Jala se ostřelovat nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. Na paškál si vzala i jeho tiskovou mluvčí Markétu Řehákovou, která by se podle Stonjekové měla stát mluvčí takové instituce, ve které s novináři nepřijde do styku. Stonjeková nešetřila ani předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09).

reklama

Anketa Jak zatím hodnotíte kroky zvoleného prezidenta Petra Pavla? Dobře 3% Špatně 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16930 lidí

„A má pravdu. Měl by projevit pokoru, ale myslím si, že to je přesně to, čeho se od něj nedočkáme, protože on nebyl zvolen v přímé volbě, aby byl pokorný,“ podotkla Stonjeková. „Myslím, že by měl ubrat a myslím, že i ta jeho vtipná tisková mluvčí (Markéta Řeháková) by taky mohla trošku,“ pokračovala s tím, že s touto mladou ženou cloumají emoce. A ta že taky má problémy i s ověřováním informací, protože tvrdila, že bývalo zvykem, že nově zvolený prezident by měl mít podle zvyku na Hradě už teď svou kancelář. Skutečností je, že zvykem to nebývá. „Ideální by bylo, aby byla tiskovou mluvčí instituce, kde opravdu s těmi novináři nepřijde do styku,“ pokračovala ve slovní kanonádě Stonjeková.

Za výborného tiskového mluvčího označila Jiřího Ovčáčka.

„Ale generál Pavel má možná pocit, že by na něj média neměla útočit, když je jejich miláčkem, takže si tam může přivést to, co si tam přivádí. Já bych udělala tiskového mluvčího z ‚přítele po boku‘, z pana (Petra) Koláře,“ doporučila Stonjeková.

Zvoleného prezidenta Pavla kritizovala, že volá po další podpoře Ukrajiny, včetně posílání zbraní. Podle Stonjekové zásilky zbraní jen prodlužují válku. Publicistka má za to, že místo posílání zbraní by měla být v tomto konfliktu započata jednání o tom, jak konflikt ukončit.

Fotogalerie: - Pavel z Hrzánského paláce

Pár slov řekla i k opětovně chystané tzv. korespondenční volbě. „To je přece věc, která je hrozně podezřelá,“ upozornila Stonjeková s tím, že podle ní v korespondenční volbě nejde o Čechy žijící v zahraničí. „Tam něco nehraje,“ upozornila, aniž by svou myšlenku rozvedla.

Stranou její pozornosti nezůstaly ani debaty o tom, co se teď, krátce před odchodem Miloše Zemana, asi děje na Hradě

„Média potřebují nepřítele, média potřebují konflikt, tak se snaží ten konflikt těžit teď, pokud tam ten Zeman sedí. A pokud se upozadí Andrej Babiš, aby si odpočinul, tak média několik týdnů nebudou mít do koho šít, a to je pro ně strašná situace,“ upozornila s tím, že podle jejího názoru média nebudou kritizovat ani vládu Petra Fialy (ODS), ani prezidenta Petra Pavla.

Teď se podle Stonjekové můžeme těšit na to, že „pravda a láska bude ronit slzy dojetí a umělecká fronta bude mávat mávátky“.

Fotogalerie: - Generálovo vítězství

Babišovi se ale podle ní nesype hnutí ANO pod rukama, i když moravskoslezský hejtman z ANO Ivo Vondrák během prezidentských voleb opakovaně řekl, že Babiše volit nebude.

Budoucí prezident Pavel už stačil pobouřit Čínskou lidovou republiku telefonátem s tchajwanskou prezidentkou. A předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová dokonce na Tchaj-wan pojede. „Mně na tom spíš vadí, že se bude vracet,“ řekla Stonjeková. Podle Stonjekové jde o rebelské gesto a bylo by pěkné, kdyby Pekarová Adamová dokázala podobně rebelovat také v Bruselu.

Hned si však odpověděla, proč v Bruselu Pekarová Adamová nerebeluje: „Oni tam myslí na naše zájmy. Oni vědí lépe než my sami, co je pro nás dobré.“

Psali jsme: „Tají se to. Já si to vyžádám.“ Jana Zwyrtek Hamplová hrozí vládě i ČEZu Fialu brzy označí za „ruského švába“. Třeba Pekarová... Co provedl? Vážné zamyšlení, jak „pomáhá“ Putinovi Zlá slova o Pekarové. Padlo, co by měla udělat s průzkumem Proč zmizela „bonzácká výzva“? Lekli se. Karolína Stonjeková odhalila čeho

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.