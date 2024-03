„Mohl jsem se zbláznit z jeho výroku!“ Klaus se neudržel. Fiala ho rozpálil doběla

reklama

Úvodem Klaus hovořil o svém setkání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, jenž jej navštívil v jeho Institutu Václava Klause v Praze. „V mnoha věcech se shodujeme a bylo tomu i tentokrát. Přišel rovnou ještě v takové ‚nabušené‘ náladě, ale asi přišel zrovna ze setkání Visegrádské čtyřky, kde se někteří s některými velmi pohádali. A on prostě přišel a jakoby ještě pokračoval v tom stejném elánu. A já ho znám a viděl jsem ho mnohokrát, ale kolegové zírali. Nic takového od něj nečekali, byl v naprostém laufu, bych si troufnul nazvat. Takže ta Visegrádská čtyřka asi musela být docela bouřlivá. Ale protože on ví, že my se s ním v těchto věcech shodujeme, tak jsme se prostě nehádali,“ sdělil Klaus.

„Docela trefně u nás něco komentoval, a někdo tam řekl: Tak vy tomu nějak rozumíte, tomu Česku, nebo českému myšlení. A on říkal, že ho Česko vždy zajímalo a že se tím jako mladý zabýval. A teď si představte, že je určitě jediný světový významný státník, který s vámi sedí bez jakékoliv přípravy a začne citovat jednotlivé věty z Formanova Hoří, má panenko. A připomínat věty, jak tam toho dědouška, kterému hoří chalupa, že musíme dát blíž, aby mu nebyla zima, a tak dále. To je znalost a blízkost našeho prostředí,“ dodal Klaus, že Orbán mimo jiné také hovořil o tom, že četl Párala. „(Kniha) Milenci a vrazi. Já jsem se dokonce jednou jel podívat do Ústí nad Labem, abych pochopil, jak ta mentalita mohla vzniknout a kde to tam je. Prostě to je úplně zjevení z čistého nebe. A já jsem mu říkal: My taky nejsme úplní pitomci, ale když jsem dostal před x lety Petöfiho cenu u vás v Budapešti, tak já něco vím o Petöfim, ale přeci jen jsem se musel podívat do literatury, abych mohl pronést děkovný projev. Ale ten Orbán předvádí, že to umí, takže on se zabývá Ústí nad Labem,“ poznamenal Klaus.

Řeč byla i o předvolebních průzkumech, v nichž v současné době vede hnutí ANO Andreje Babiše. „Já průzkumům moc nevěřím. Jsou dělány cíleně, a kdo zaplatí víc tomu organizátorovi průzkumu, dostane lepší výsledky. To víme všichni. Takhle bezostyšně za námi v minulosti chodívali ti slavní tvůrci těchto průzkumů,“ podotkl Klaus. Orbán a Fico, který vyhrál volby na Slovensku, jsou pak podle něj obrovským průlomem. „Ukazuje se, že se ty hodiny přesýpají. Někdy jsme byli nadějí my, teď je zas nadějí někdo jiný,“ řekl Klaus.

„Jsem obřím kritikem naší vládní koalice. Obřím. Ale já se musím přiznat, že jsem i velkým kritikem naší parlamentní opozice, a nemám pocit, že to může dopadnout. Ale je hloupé být za skeptika, tak obraťme list,“ řekl Klaus.

„Myšlenka, že by se pan Jandejsek, Veleba nebo další ptali Putina, nebo na ruském velvyslanectví, jestli mají, nebo nemají demonstrovat, to je tak dětinské, že já váhám, jestli si na něco takového vzpomínám z toho komunismu. Asi ano, ale spíš tak z let padesátých než už později. To už snad za Husáka by toto někoho nenapadlo, za Štrougala, už by nenapadlo něco takového říkat – ale tihleti politici jsou jak děti. Těm není pomoci,“ dodal Klaus.

K nadcházejícím evropským volbám pak podotkl jen to, že Evropa má obrovské problémy. „My, jsouce v Evropě, máme obrovské problémy. I ‚díky‘ Evropské unii. Témat pro evropské volby je spousta. Ten základní problém v Evropské unii – to znamená, jestli má smysl násilně unifikovat všechno možné i nemožné a řídit to z jednoho centra v Bruselu, ač země jako Finsko a Kypr a Portugalsko a Česká republika a Irsko jsou diametrálně odlišné, že by o tom se mělo mluvit, to je naprosto jasné. Ale já si myslím, že tyto problémy budou v evropských volbách úspěšně zamlčeny,“ zmínil Klaus.

Hovor se stočil i ke Green Dealu. „Green Deal odmítnout, to je revoluční koncepční změna, která vyžaduje změnu politiky, ale to vyžaduje změnu myšlenkového schématu, který v našich hlavách je. A pokud totálně zvítězila ideologie evropeismu na straně jedné, a totálně zvítězila ideologie zelenosti, tak než někdo opustí tuto myšlenku, tak nemá smysl bourat Green Deal, to není prostě možné,“ sdělil Klaus, a že na zrušení Green Dealu tady není myšlenkové klima.

