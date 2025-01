„Mohli to zablokovat. Neudělali vůbec nic.“ Macinka se neudržel, když došlo na Fialu v Bruselu

Motoristé sobě vstoupili na politickou scénu, protože pravice podle slov jejich předsedy ztratila v české politice své zastoupení. Za Václava Klause tuto roli plnila ODS, ale to je minulost. „ODS se na pravou stranu spektra už nikdy nevrátí, protože se utopila v koalici Spolu,“ zmínil Macinka. „Makroekonomické výsledky za poslední tři roky, ty jsou z pohledu pravicového voliče naprosto k pláči. Je to nejhorší výkon ze všech vlád, co tady byly od pádu komunismu,“ dodal Macinka kriticky vůči ODS, kterou po revoluci založil Václav Klaus.

Mluvit o Motoristech jako o ODS revival? Takovou argumentaci podle Macinky nejčastěji používají právě lidé z ODS, aby ukázali svou „nadřazenost“ nad Motoristy. „Oni si ale lžou do kapsy tím, že jsou nejlepší. Oni si lžou do kapsy tím, že jsou pravice. Oni si lžou do kapsy, že vyhrajou příští volby. Oni si lžou do kapsy, že budeme mít za čtyři roky platy jako v Německu,“ vypálil Macinka. „A oni věří těm svým lžím,“ pousmál se trpce Macinka.

„ODS je padlá značka, která už jenom diskredituje pravici tím, že o sobě tvrdí, že je pravice. ODS nám tady neustále vykládá věci o vysoké programové a ideologické shodě s neomarxistickými Piráty,“ řekl Macinka k vládnímu angažmá ODS posledních tří let. Macinka sledoval postupné hodnotové vyprazdňování ODS a její rozpouštění v guláši koalice Spolu. „Viděli jsme, že to jde do pekla. Viděli jsme, že to jde doleva, tak proto jsme založili politickou stranu,“ řekl v podcastu Datarun Macinka.

Moderátor a komentátor Thomas Kulidakis ovšem poznamenal, že o ODS 90. let, na kterou chce Macinka navazovat, se mluví jako o asociální, která byla strůjcem systému, kdy se v ČR ve velkém kradlo, rozkrádalo a tunelovalo. Co na to Macinka?

Podle něho padaly jen malé podniky jako lakýrnictví, klempířství, kadeřnictví a podobné. „Tady se zprivatizovalo 4000 podniků a jestli z nich 50 nepřežilo, tak to je přece docela dobrý úspěch, ne?“ uhodil Macinka.

A dal povedenou transformaci ekonomiky z centrálně řízené na tržní na příkladu emigrace z postkomunistických zemí. „Z Polska po konci komunismu odešly čtyři miliony lidí. Ze Slovenska půl milionu lidí. To je jedna desetina populace. Z České republiky neodešel téměř nikdo. Možná lidi občas nadávají v hospodě na poměry, ale neemigroval nikdo,“ řekl Macinka. „To znamená, že ta transformace se povedla. Výsledky byly dobré a ta jedna dekáda vykazovala taková čísla, že se to nedalo srovnat vůbec s nikým. Takže já bych zatleskal tomu projektu, povedlo se to, bylo to dobré, udělala se ekonomická transformace,“ hájil Macinka kroky Klausovy ODS devadesátých let.

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 11888 lidí

Macinka pak vysvětlil ten pravý důvod privatizace a proč musela v Česku po revoluci proběhnout. „Ta transformace a ta privatizace neměla cíl vydělat státu peníze, ta měla za cíl zbavit stát majetku a najít jednoho vlastníka, ať si s tím potom dělá, co chce. To bylo osvobození země od centrálního plánování, od té státní plánovací komise, která prostě to vždycky naplánovala blbě, takže pak půl roku chyběl toaletní papír,“ řekl Macinka s tím, že stát nesmí podnikat, protože úředník byznysu prostě nerozumí.

Poté se oba pustili do tématu státního rozpočtu. Kde jsou v něm chyby? „Je potřeba se primárně zaměřit na výdajovou stránku rozpočtu. To znamená, že stát je strašně nabobtnalý, strašně zbytnělý. Rozpočet a výdajová stránka je nepřirozeně vysoká, je vyšší než by být musela,“ popsal Macinka první léčebnou kúru, kterou by Motoristé ve vládě republice připravili. „Není nutné hledat další daně, není nutné hledat cesty, jak vzít peníze lidem a poslat je do státního rozpočtu. Správná cesta je, podívat se na některé agendy, které jsou naprosto zbytnělé a které se prostě financovat nemusí,“ řekl Macinka.

A jmenoval školství jako jednu z černých rozpočtových děr. Podle Macinky školství zaměstnává zbytečně mnoho lidí. Navíc lidí, kteří jsou placení státem. Přičemž školství neplní svou roli, ale podle Macinky mrzačí děti inkluzí. „To je projekt, který je potřeba opustit z mnoha důvodů. Nejenom z toho ekonomického, ale také z toho důvodu, že to prostě likviduje vzdělání a mrzačí to děti,“ popsal Macinka další oblast, na kterou by se Motoristé ve vládě zaměřili.

Fotogalerie: - Kongres Motoristů sobě

Za další černou díru označil zdravotnictví. „Tam kolik peněz nalijete, tolik tam prostě proteče a vůbec to neznamená, že by národ byl zdravější,“ popsal Macinka. „Budu citovat prezidenta Klause, který říká, že není potřeba, aby byla magnetická rezonance v každém velkém městě, v malém městě nebo v každé obci,“ řekl Macinka a doporučil Kulidakisovi, aby si do pořadu pozval Borise Šťastného, který za Motoristy kandidoval na senátora, ač neuspěl.

„Není tam žádná motivace k prevenci. Ten systém má být bonifikační pro lidi, kteří se o sebe starají,“ je přesvědčen Macinka.

Jenže Kulidakis nenechal Macinku z tématu utéct. Připomněl mu, že je předsedou strany, měl by tedy ručit za celý program. A řešit by měl nedostatek praktických lékařů, nedostatek zubařů, příliš dlouhou čekací dobu, nedostatek léků. A ptal se Macinky, jestli cestou ke zlepšení situace ve zdravotnictví je sebrat mu peníze.

„Říkám, že prostě do zdravotnictví tečou peníze na naprosto neúčelné věci. Když se bude podporovat účelovost peněz ve zdravotnictví, bude lékařská péče dostupnější. Nebudou lidé čekat tak dlouhou dobu. Ten systém je nefunkční,“ zhodnotil Macinka.

Zaměřil se i na farmaceutické firmy, které v zemi před revolucí byly, ale teď nemáme žádnou. „To, že jsme si zlikvidovali společnosti, které vyráběly léky a teď jsme plně závislí, to je prostě problém. Je to problém, na který je třeba nahlížet v souvislostech,“ řekl Macinka.

Kulidakis ovšem kul železo dál, dokud bylo žhavé. „Máme počítat s tím, že chcete například zavést poplatky ve zdravotnictví nebo část privatizovat?“ zeptal se Macinky. „Já nebudu říkat detaily nějaké zdravotnické reformy,“ dostalo se mu odpovědi s tím, že konečný program Motoristé ještě nemají a že výslednou nabídku voličům Motoristé dají až za několik měsíců, kdy se na programu shodnou. I z toho důvodu v rozhovoru Macinka nemohl konkrétně říct, jak by jako strana řešili zdravotnictví.

Anketa Který lídr opozice letos zatím nejvíc boduje? Andrej Babiš 9% Tomio Okamura 5% Kateřina Konečná 68% Petr Macinka 1% Jana Maláčová 0% Jindřich Rajchl 11% Robert Šlachta 5% Nikdo z nich 1% hlasovalo: 22593 lidí

„Jestli chceme privatizovat zdravotnictví, nebo zestátňovat? Tak samozřejmě naše cesta by jistě byla spíše hledat pozici takovou, jestli může něco fungovat lépe privátně, tudíž že nemusí zatěžovat stát. Když je někdo majitelem nemocnice a je to podnikatel, tak prostě chce, aby mu ta nemocnice fungovala. Státní nemocnice a krajské nemocnice se nedají s některými soukromými nemocnicemi srovnat,“ řekl Macinka. „Řada pacientů to vůbec nepozná, protože jak ve státních, tak v soukromých zařízeních je financování pomocí pojištění a pojišťoven,“ vysvětlil Macinka.

Byla by pak po takové změně zdravotnictví nutná finanční spoluúčast pacienta? „My nechceme dělat žádnou revoluci, my chceme dělat reformu tak, aby to zdravotnictví bylo efektivnější. Pokud vidíme, že není efektivní, tak je potřeba něco změnit. Vždyť pokud neefektivně funguje privátní zařízení, no tak tam lidi nebudou chodit,“ dodal Macinka.

Základní premisou pro Macinku je, že stát je špatný hospodář. Od toho by se mělo odvíjet všechno. „Buď to bude totálně státní zdravotnictví a pak je to o tom, že všichni budou mít stejnou nekvalitní péči. Nebo se to zdravotnictví trošku dereguluje, trošku decentralizuje a ten privátní sektor se do toho více pustí. Já v tom nevidím nic špatného. Já vidím, že špatný je vždycky hospodář stát,“ řekl pevně Macinka.

„My věříme tomu, že nabídka a poptávka rozhoduje, trh si poradí a když bude poptávka ve společnosti, nebo bude nutnost zajistit nějaké služby, tak klidně s pomocí státu to může fungovat i na nějaké privátní bázi. Proč ne, proboha?“ kladl otazník Macinka.

Poté se Macinka zastavil u slov, že Motoristé jsou ochotní jít do vládní koalice s hnutím ANO, což Macinka deklaroval už na sjezdu Motoristů. „My říkáme, že chceme být ve vládě, ne s tím či oním, prostě chceme být ve vládě. Vládu bude sestavovat velmi pravděpodobně hnutí ANO a my říkáme, že chceme, aby ta vláda byla spíše pravicová. To znamená, že středové hnutí ANO v koalici s pravicovou stranou je lepší, než aby byla levicová,“ řekl pragmaticky předseda Motoristů. Podle něho je zásadní, aby ODS po volbách odešla do opozice.

Předseda Motoristů se následně zaměřil na emisní povolenky. Ve státním rozpočtu od Zbyňka Stanjury se počítá s příjmy 104 eur za povolenku, řekl Macinka. „Předpokládají, že emisní povolenka bude okolo 104 eur. Cena jedné povolenky! To je absolutně likvidační. Pro průmysl to znamená, že přestane fungovat, přestane odvádět,“ varoval Macinka a dodal, že Motoristé ve vládě by takový systém povolenek odstřelili, aby průmysl, a s ním i země, mohl volněji dýchat.

Řeč se přetočila k rozpočtu na obranu. Macinka popsal, že byl na několika summitech NATO. A každý summit začal tím, že americký prezident bez ohledu na to, z které partaje byl, začal svůj projev peskováním členských států, že málo investují do obrany. „Tato vláda to dala do zákona, že to musí být 2 %. To je každý rok nějakých 120 nebo 150 miliard. Jeden rok jsme koupili za 100 miliard stíhačky. Co koupíme příští rok za 100 miliard? A co další? Já bych se těch investic do obrany nezbavoval. Jen bych přenastavil priority,“ zhodnotil Macinka. „Nepotřebujeme utrácet za letadla, která kdo ví, jestli vůbec budeme mít a kdy, jestli přijdou za 10 nebo za 20 let, tak nevím, jak moc moderní budou. Není potřeba utrácet za 30 nebo 40 let staré tanky, které teď tato vláda kupuje.“

Obrana by se podle Macinky neměla smrsknout jen na nákupy nových zbraní. „Ta cesta je věnovat se národní obraně, ale ne jenom nákupy. To je prostě jen byznys nákupů a vyhazování peněz, jenom abychom plnili nějaká 2 %. Většina členských zemí toto neplní a my to taky nemusíme plnit. To ale neznamená vykašlat se na národní obranu,“ vysvětloval Macinka.

Podle Macinky jde Green Deal zcela na vrub Fialově vládě. Za Andreje Babiše přišel jen vágní popud z Evropské komise na Radu Evropské unie, kde komise podle Macinky jen nekonkrétně nadhodila, že se bude v rámci unie chránit klima planety. Politici v Radě Evropské unie dali pro takový nápad zelenou. Poté Green Deal komise dopracovala do současné podoby.

„Řešilo se to za českého předsednictví Petra Fialy a za předsednictví ODS a českého předsednictví v Radě Evropské unie. V 2. polovině roku 2022 dostal Green Deal ty konkrétní, šílené, zničující a sebedestrukční obrysy. Oni to tehdy mohli zablokovat. Mohli pro to udělat všechno; neudělali pro to vůbec nic. A opravdu neobstojí alibismus Saši Vondry, který se vyviňuje a říká – no ale my jsme to schválit museli, protože po nás by hned přišel někdo jiný, kdo by to schválil. Tohle já prostě nepřijímám. Oni to mohli zablokovat, ale byli zelenější než se čekalo,“ pálil Macinka proti českého předsednictví Rady EU pod vedením Petra Fialy.

