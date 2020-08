„Morální bahno.“ Kauza kolem podpisů v mariánském sloupu měla silnou dohru. Rouček, Ovčáček i novinář Tuna. Strhla se mela

Replika mariánského sloupu na Staroměstském náměstí opět vzbudila silné vášně. Bývalý europoslanec Libor Rouček (ČSSD) se v souvislosti s podpisy, jež měly být uloženy do sloupu, navážel do bývalé kandidátky Suverenity Jany Bobošíkové, do ekonomky a členky Rady ČT Hany Lipovské a do hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka. Právě poslední ze jmenovaných signatářů se následně ozval. „To je jak výkřik z 50. let 20. století o ‚poctivých a čistých pracujících‘,“ obořil se prezidentský mluvčí a strhla se bouřlivá diskuse.

reklama

Anketa Vážíte si Spojených států amerických coby klíčového spojence ČR? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 25432 lidí

Tato slova však jeden Roučkem jmenovaný signatář nenechal zcela bez odezvy. „To je jak výkřik z 50. let 20. století o ‚poctivých a čistých pracujících‘. Kdo je ‚poctivý a čistý‘ rozhodujete Vy? Nebo nějaké politbyro? Je na to nějaké usnesení ÚV? Prozraďte,“ obořil se Ovčáček.



„O tom si rozhoduje každý ve svém srdci a duši. O tom, kdo by měl být na pamětním listě, však rozhoduje právě to české ‚politbyro‘ Církve. Při vší úctě, podpis Váš, Jany Bobošíkové či Hany Lipovské by tam být neměl,“ odvětil mu na to Rouček.



„Kádrovat, to by Vám šlo. Při vší úctě,“ vrátil Roučkovi hradní mluvčí.



Podle Roučka „nikdo nekádruje“. „Ale čím jste zrovna vy tři zmiňovaní významní pro českého věřícího či dokonce český národ?“ tázal se, načež Ovčáček zveřejnil, že „kritériem podpisu rozhodně nebyla významnost“. „Jako člověk zcela bezvýznamný jsem byl pozván proto, že jsem podporoval a podporuji obnovu mariánského sloupu,“ zmínil.



Fotogalerie: - Mariánský sloup

A vtom se do celé věci vložil novinář Jan Tuna. „Jen ať je pro příští generace zachován šašek v útrobách,“ napsal Roučkovi s odkazem na Ovčáčka. „Každý dvůr má svého šaška a tento kvikající nabubřelý chlapeček aspoň bude rozveselovat i naše potomky. Ani rolničky k tomu nepotřebuje... A ty dvě dvorní dámy. To je něco podobného...“ pokračoval.



„To jste mi to tedy nandal! Jestli budou mít budoucí generace možnost si přečíst tuto ‚diskusi‘ u p. Roučka, zděsí se z průtrže sprostoty, urážek, nenávisti a nesmírné životní zahořklosti,“ padlo nato od Ovčáčka.



V sáhodlouhé diskusi, která skýtá 48 příspěvků, přispívalo mnoho lidí. „Že je Duka odporný gauner, o tom není pochyb již dlouhou dobu. Jak by mohl slušný věřící vzdávat hold nacistovi a rasistovi první kategorie, kterým je Okamura a jeho novodobá NSDAP?“ zaznělo od uživatele Petra Hartla, který ještě připojil, že měl být k podpisu přizván i Tomáš Hnídek alias Ortel a aktivista Martin Konvička.

„Šťavnatě nenávistný příspěvek!“ ohodnotil tato slova mluvčí Hradu.



Nechyběl pak ani Jiří Dolejš. „Bobošíková jako pilíř katolicismu?“ ptal se ve svém krátkém komentáři.



Mariánský sloup a samotní signatáři již způsobil několik hádek na české politické scéně. „Koalice Jan Zahradil – Vojtěch Filip – Marta Semelová – Lenka Procházková je mi stejně cizí jako koalice Dominik Duka – Jana Bobošíková – Miloš Zeman – Ovčáček – Lipovská (signatáři pamětního listu),“ vyjadřoval se již kriticky kněz Tomáš Halík. Psali jsme: „Jsou mi cizí.“ Halík velebil mariánský sloup a tiše se modlil. Kritika Zemana, Duky, Zahradila a dalších

A kvůli obnovenému mariánskému sloupu to vřelo i mezi europoslancem Janem Zahradilem (ODS) a poslancem Miroslavem Kalouskem (TOP 09). Psali jsme: Kdo je tu konzervativec? Štavnatá hádka Kalouska se Zahradilem kvůli sloupu Fotogalerie: - Požehnání Mariánského sloupu

Městská část Praha 1 se nakonec rozhodla do schránky v mariánském sloupu pamětní listinu, kterou tento týden podepsali například prezident Miloš Zeman, ale i Jana Bobošíková, Hana Lipovská nebo Jiří Ovčáček nevložit.



„Včera podepsaná listina nebude vložena do Mariánského sloupu. Do sloupu bude v sobotu uložen vzkaz podepsaný kardinálem Dukou, starostou Petrem Hejmou a sochařem Váňou,“ informovala městská část v pátek na Twitteru.



„Obnovení Mariánského sloupu se nesmí stát předmětem malicherných politických sporů,“ připojil v příspěvku starosta Hejma.

Včera podepsaná listina nebude vložena do Mariánského sloupu. Do sloupu bude v sobotu uložen vzkaz podepsaný kardinálem Dukou, starostou Petrem Hejmou a sochařem Váňou.



„Obnovení Mariánského sloupu se nesmí stát předmětem malicherných politických sporů,“ říká starosta Hejma — Praha 1 (@prahajedna) August 14, 2020

Pražský arcibiskup Dominik Duka mariánskému sloupu při sobotní požehnání zmínil, že památník, jenž se po 102 letech vrátil na Staroměstské náměstí, není výrazem zpupnosti katolické církve, ale výrazem vděčnosti za pomoc ve válkách. Za symbolické považuje to, že sloup stojí naproti pomníku Jana Husa. Žehnání i následné projevy se odehrávaly za skandování odpůrců sloupu, kteří volali „Hanba!“ či „Sloup rozděluje národ“.

Účastníky slavnosti v Týnském chrámu byli například hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL), bývalý ministr zahraničí a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg a europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Za Prahu při bohoslužbě promluvil zastupitel Wolf. Psali jsme: Soudruh Halík nepůjde! Mešita? Právník Tyl se baví výlevem pátera Jsem šokován! Poslanec Nacher se neudržel kvůli chování Pirátů Zkoušel zapálit Mariánský sloup, dostal za to podmínku. Nesouhlasí, takže soud bude pokračovat Pranice o mariánský sloup. Vzduchem létala Panna Marie i Jan Hus. Smíření? Na ČT bylo veselo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.