„Motivace k cenzuře? Nechtějí, aby si lidé mohli stěžovat!“ Robejšek napadl staré elity

Politolog a ekonom Petr Robejšek je přesvědčen, že elity v Česku, ale i jinde v Evropě, jsou zcela odtrženy od reality obyčejných lidí. Elity politické, mediální i podnikatelské podle něj vytvořily pakt, do kterého odmítají pustit kohokoliv nového, aby se udržely u moci. Nové politické strany jsou pak tímto paktem dehonestovány, protože znamenají ohrožení. Podle Robejška už nelze na elity spoléhat a lidé se o sebe musí postarat odzdola. „Když reprezentace nefunguje zdola nahoru, tak musí napřed začít fungovat dole, mezi námi. Je potřeba, aby se lidé dole začali starat o to, aby jejich společnost tam dole fungovala,“ tvrdí Robejšek.

Robejšek v rozhovoru pro Radio Universum popisoval, jak se elity politické spojily v jeden elitářský celek s elitami mediálními a podnikatelskými. I proto prý současným elitám vlastně moc nevadí stále rostoucí omezování svobody slova.

„Z historie politického chování známe, že intelektuálové se přizpůsobí nejsnáze. Třeba i brilantní hlavy se stanou poplatnými, protože si myslí, že nemají jinou možnost, nebo ji objektivně nemají, protože se jinak neuživí. Takže pro mě z toho vždycky nakonec vypadne materiální zájem, kterému podlehnou ti, kteří se jinak živili právě tím, že byli investigativní, kritičtí a nepohodlní,“ říká Robejšek, že novináři primárně hledí na svůj zisk.

„To je prostě bolest naší doby, že se úlohy jednotlivých institucí demokratického státu posunuly. Politické strany už dnes nejsou odlišitelné podle toho, že obsluhují nějakou klientelu nebo že se snaží pomoci uskutečnit nějakou ideologii. Média už se nepoznají podle toho, že tamto je pravé, tamto levé, tamto je zcela nezávislé, toto má nižší, tamto vyšší úroveň – ale vlastně nám nabízejí v různých odstínech, ale pořád tu samou kaši,“ má jasno Robejšek.

A že stejně tak to funguje u podnikatelů, kteří nás zrovna tak zahlcují všemožnými produkty, které často nemají ani velký smysl, ani skutečný přínos, ale lidé to stejně koupí. „Prostě člověk, který je zmechanizovaný a socializovaný v konzumní společnosti, tohle všechno se sebou nechá dělat,“ upozorňuje Robejšek.

Fotogalerie: - Babiš tepal vládu

Ten dlouhodobě tvrdí, že u nás i v Evropě došlo k degeneraci politické kasty, protože vlastně neprobíhá žádný koloběh elit. „V dobře fungujícím politickém systému by mělo probíhat cosi jako koloběh elit. To znamená, že elita přichází s novou ideou, tuto ideu se snaží uskutečnit, a třeba se jí to i zčásti nebo úplně podaří, a tím pádem dosáhla svého zenitu, a za tímto zenitem klesá, a je třeba, aby ji nahradila nová elita s novou myšlenkou,“ vysvětluje Robejšek.

Anketa Považujete Tomáše Halíka za morální autoritu? Považuji 0% Nepovažuji 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7127 lidí

„To znamená, že ti, kteří jsou nahoře, chtějí nahoře zůstat, a to bez ohledu na to, jestli ještě plní svou funkci tak, jak slíbili, jestli ještě vůbec nějakou funkci mají. Ale chtějí tam zůstat za každou cenu. A to vede potom k tomu, že se vlastně brání proti lidem, kterým slouží, vymykají se jejich kontrole, protože kontrola je nepohodlná. Tam by se jim něco předhazovalo, co by znamenalo buďto se změnit, nebo odejít, a oni ani jedno nechtějí, takže se snaží této kontrole bránit. A to je jeden ze zdrojů nebo motivace cenzury, která nechce, aby si občané, kteří jsou suverény v tom kterém státě, aby si mohli stěžovat. A tím vlastně setrvává elita nahoře nekonečné časy, a myslí si, že to tak je správné, a stává se z ní jakási dědičná politická aristokracie,“ pokračuje Robejšek.

Taková politická elita podle něj udělá pro setrvání u moci cokoliv, například se klidně spojí do nesourodé koalice. „Spojí se ti, kteří vlastně normálně nemají vůbec nic společného, nebo měli kdysi: sociální demokracie a křesťanská demokracie, konzervativci a levicoví. Oni se spojí, protože je pro ně důležitější tímto spojením udržet své pozice i za cenu, že své ideály a ideologie zapomenou někde v příkopě,“ tvrdí Robejšek.

Těmto politickým elitám se daří držet nahoře, protože už ve společnosti neexistují korektivy demokracie, jako média a mocenské skupiny mimo vládu. „Instituce demokracie, které dříve fungovaly jako korektivy – to znamená třeba média nebo zájmové skupiny, které zrovna nejsou reprezentovány vládou – se slily v jeden velký mocenský hlas, v jednu velkou mocenskou bublinu, ve které jsou podnikatelé, politici, média a takzvaní experti, kde jsou všichni v jednom navzájem propojeni svými zájmy. A hlavním zájmem jsou mocenské a ekonomické zisky. A z této jistoty se mohou spolehnout na to, že média je nebudou kritizovat za to, že něco dělají nebo nedělají, spolehnou sena to, že to jsou jejich média, jenom hlásné trouby, které zachraňují nebo zdůvodňují, proč je politika vlády správná,“ hodnotí Robejšek tento elitářský klub.

Fotogalerie: - Sněmovna jednala

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 31397 lidí

„Koalice oligarchizovaných stran je příliš silná, odmítá mezi sebe pustit někoho, kdo představuje skutečně opoziční hlas, protože to by je donutilo ke změně, a změna je to, co většina lidí nenávidí úplně nejvíc. To vidíme, kam se podíváte. Všechny strany, které se vymykají z tohoto vzorce, jsou cílem útoků – objektivně pravdivých, nepravdivých, manipulovaných, a tak dál – které mají tyto strany dehonestovat, mají jim znemožnit přístup k moci, mají je držet co možná nejdál od centra, kde je tak příjemně a útulno, a kde už někdo sedí,“ má jasno Robejšek a uvádí příklady stran jako AfD v Německu nebo nacionalisty Marine Le Penové ve Francii.

„Tady se často mluví o tom, kdo rozpolcuje společnost, a tohle je skutečné zásadní rozpolcení zájmů – společnost, od níž se její elita odcizila tak, že žije úplně jinde, jiné životy, a odmítá vzít na vědomí životy těch dole,“ shrnuje Robejšek.

A že cestou pro obyčejné lidi je na elity už více nespoléhat a zařídit se odzdola. „A proto také moje konsekvence z toho je, že se musíme začít zdola starat sami o sebe. Když reprezentace nefunguje zdola nahoru, tak musí napřed začít fungovat dole, mezi námi. Je třeba, aby se lidé dole začali starat o to, aby jejich společnost tam dole fungovala. Je to vlastně pomoc nevýkonnému státu, je to kompenzace toho, co stát už neumí a nedělá. A to tím, že se toho ujmou lidé, kteří k problémům mají blíž, mohou je snáze ovlivnit, a mají na to i povědomí o tom, co je důležité. A pak je to produktivní, pak je to pozitivní. A bylo by potřeba, aby těchto lidí bylo víc. Přibývají, ale není jich dost,“ dodává Robejšek.

