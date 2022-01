„Můj pětiletý syn to odskáče.“ Šmucler pronesl varování. Fiala stejně jako Babiš?

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler srovnává pirátské přesvědčení o demokratickém komunismu k současné podobě dobrovolného očkování. „Taková demokraticky se tvářící totalita, demokratický socialismus, to je prostě blbost a nefunguje to,“ říká Šmucler s tím, že vládní epidemiologové to dříve také mysleli dobře, ale poté začali postupně utahovat šrouby. A s pirátským demokratickým komunismem by to podle něj dopadlo stejně.

Šmucler v rozhovoru pro XTV zhodnotil vystoupení pirátské kandidátky na předsedkyni strany Jany Michailidu, která prohlásila, že je přesvědčením komunistka. Šmuclera to prý příliš nepřekvapilo, protože se to o Pirátech obecně vědělo. „Václav Klaus je takový politický maják, on už před rokem říkal, že Piráti jsou moderní komunisti a lidi říkali, že to už je jako přehnané tvrzení, že jsou jenom hodně levicoví. Ale tohle až překonalo to naše očekávání, mysleli jsme si, že to budou více skrývat. Jako není to žádné překvapení, ale Bartoš se to snažil nějak skrývat,“ tvrdí Šmucler.

„Ale u Čechů to může být oblíbené, takový ten demokratický komunismus, třeba rok 1968, to je stále téma. Ten komunismus u lidí funguje, všichni by měli práci, bydlení, o všechny by bylo postaráno, jen tomu tehdy scházelo, aby ti soudruzi to pojali demokratičtěji. Ale to se prostě nestane, ti lidi jsou utopisti, trošku blázni,“ má jasno Šmucler.

Jana Michailidu se tím podle něj snaží oslovit ty piráty, kteří mají pocit, že je Bartoš nereprezentuje. „On se snažil vypadat spíše jako středový politik, chtěl být premiér, a ty levicové piráty on nereprezentuje. Celé je to divně postavené, třeba takový Petr Fiala se snaží reprezentovat pravicovou politiku, přitom on sám a spousta dalších lidí z ODS jsou celoživotně závislí na penězích státu, oni si nevydělávají nějak tržně,“ pouští se Šmucler do kritiky další vládní strany.

Pirátské přesvědčení o možnosti demokratického komunismu je podle něj stejný nesmysl, jako prohlašovat současné očkování za dobrovolné. „Oni to ti Piráti ale myslí dobře, jen na to špatně jdou. To je jako covid, oni to s námi taky ze začátku mysleli dobře. Ti dva vojáci, Prymula a Chlíbek, kteří tomu od začátku velí, to mysleli dobře, ale když jsme neposlouchali, tak začali utahovat a to pokračovalo dál a dál a jsme jen kousíček od věcí, které nás dříve děsily. Je to jako to dobrovolné očkování, které ale ve skutečnosti je povinné. Taková demokraticky se tvářící totalita, demokratický socialismus, to je prostě blbost a nefunguje to,“ je přesvědčen Šmucler.

Šmucler reagoval také na slova ministryně obrany Jany Černochové, že je potřeba mít v armádě více žen. „Já nemám nic proti ženám v armádě, dokonce si myslím, že bychom se měli tou armádou zabývat více, abychom vzhledem k vývoji na Ukrajině a k tomu rostoucímu napětí měli dobrou bojeschopnou armádu, takže když ty ženy splní všechna kritéria, tak proč ne. Ale aby to nebylo tak, že ty ženy budou sedět v kancelářích a budou v uniformách a budou mít vysoké šarže, ale aby ta jejich činnost odpovídala té profesi,“ říká Šmucler, že nesmí jít jen o nějaké kvóty žen v armádě, ale o plnohodnotné vojačky.

Velkým tématem je podle Šmuclera také rostoucí státní dluh a současná ekonomická krize. „Státní dluh je šílený problém, způsobuje to inflaci, odliv investorů, je to tragédie. A nová vláda sice slibuje to postupně menšit, ty schodkové rozpočty, ale ono to tak rychle nepůjde; teď se uvádí, že každý rok klesne schodkový rozpočet asi o 80 miliard korun. Takže jediný rozdíl bude v tom, že sekeru Babiše za 2 roky oni udělají za 4 roky,“ předpovídá Šmucler.

Sčítat ztráty z covidového období budou především mladí lidé a dnešní děti. „Jako ti mladí nás budou strašně nenávidět, budou se nás ptát, co jsme tady dělali, jestli byla nějaká válka nebo co. Ale tady byl jen nějaký virus, který je více smrtnější, ale jinak nic vážného. A my jsme tady dělali lockdowny, které nikoho nezachránily, epidemii nezastavily a výsledek je, že zemi budeme předávat s biliony dluhů. A tohle všechno budou splácet naše děti, třeba můj pětiletý syn to určitě velmi odskáče,“ mrzí Šmuclera.

