„Musíme si promluvit. Dávejte si pozor, koho hanobíte.“ Miliardář vyjel na Babiše

Poslanci na sv. Valentýna projednávali změnu zákona o České televizi, ve které mimo jiné jde o zvýšení koncesionářských poplatků. Ty se měnily naposledy v roce 2008, tedy před sedmnácti lety. Mezitím narostly platy, důchody a ceny energií, ale televizní poplatky zůstaly beze měny. Až do teď. Vládní čtyřkoalice usiluje o jejich navýšení.

V prvé řadě prohlásil, že vládní koalice dnes a denně podvádí voliče. Mimo jiné tím, že po volbách 2021 udrželi v chodu 5 poslaneckých klubů. Což také znamená, že více poslanců má přednostní práva, kterých využívají. Tak to vidí Andrej Babiš, který sám hovořil z pozice poslance s přednostním právem. Zdůrazňoval přitom, že opozice by mohla mluvit v parlamentu delší dobu, ale předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) tomu brání. Nechce totiž, aby opozice obstruovala, jinak řečeno blokovala, navýšení koncesionářského poplatku.

„A proč chceme obstruovat? No proto, že nechceme, aby tato pětikoalice zdanila lidi! A nejenom že je to daň, ale je to korupce. Je to korupce České televize a Českého rozhlasu, a proto my jsme chtěli obstruovat a chceme obstruovat, protože tomu chceme zabránit. Takže ještě jednou, abyste věděli, pokud budete někde slyšet, kolik stojí ta Sněmovna a proč stojí, vždyť můžeme končit v 19 hodin. Proč vždycky navrhujete a končí se někdy v noci? Ne? Všechno jste tady zmanipulovali. No, a teď se to blíží k tomu, že nám chcete už vzít i to právo tady mluvit,“ nedal se ve Sněmovně zastavit šéf ANO.

„Takže je to všechno vylhané, vážení spoluobčané, protože znovu opakuju, a to vám ta média neřeknou, protože je to jedna parta. Jedna parta, která má za jediný cíl v podstatě znovu vyhrát volby za pomoci České televize a Českého rozhlasu. Takže ještě jednou, když má koalice takovou starost, a jeden pan ministr říkal, že tady máme projednávat věci, které lidi trápí, ano, my bychom chtěli, ale oni stále navrhují poplatky, navýšení poplatku České televize, Českého rozhlasu. A znovu opakuji, je to daň a je to korupce. Stačí se podívat, jak fungují interpelace, stačí se podívat, jak funguje tahle Sněmovna v porovnání s tím, co bylo za nás. Takže jednací řád vlastně... dělají si, co chtějí, hlasuje se o přestávkách, to je nevídané, to nikdy nebylo! A jediné, co nám zůstalo, ta přednostní práva, tak o to vlastně nás paní předsedající dneska obrala, protože já jsem chtěl vystoupit před bodem, ale paní předsedající vlastně otevřela bod. Takže si dělá, co chce. Takže jak se chová tahle pětikoalice, to je úplně neuvěřitelné,“ pokračoval ve slovní palbě.

Na konto Českého rozhlasu a České televize prohlásil, že se na ně lidé nemají dívat a poslouchat je, protože podle jeho názoru „oni lžou od rána do večera“ .

Poté se vrátil ke snaze zablokovat růst koncesionářských poplatků.

„Opoziční ANO a SPD se snaží blokovat jednání - ano, to jsme se snažili, ale paní předsedající dneska vlastně nerespektovala přednostní právo a otevřela bod bez toho, aby nám ho udělila - to je zase novinka - a tím pádem zabrání schválení navýšení poplatků. Podle zjištění borovan.cz proti sobě máme kromě vládních poslanců i celou řadu aktivních lobbistů, neziskových organizací a iniciativ se silným financováním, které naopak lobbují a podporují růst koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média. Jedná se například o Iniciativu Nezávislá média, kterou založili Rekonstrukce státu a Nadační fond nezávislé žurnalistiky nebo lobbistickou neziskovku Lobbio,“ dštil Babiš takřka oheň a síru.

Poté znovu doporučil svým spoluobčanům, aby Českou televizi raději vůbec nezapínali. A vyrazil k dalšímu útoku. Tentokrát si jako jeden z nejbohatších Čechů a majitel gigantu Agrofert vzal na paškál jiné boháče.

„Finance oligarchů na výše uvedený lobbing proudí hlavně přes alianci pro moderní stát, základní kapitál sem vložili kromě jiných Libor Winkler, skupina RSJ, levicový miliardář Martin Vohánka, zakladatel W. A. G. payment solutions a značky Eurowag, Jan Barta - Pale Fire Capital, to je ten, který zkasíroval nějaký prodej firmy a bůhví kde zaplatil daně, a ten vlastně tady veřejně říkal: tak, teďka jsem dal peníze Pavlovi, teďka jsem dal peníze pětikoalici, teďka si koupím ČSSD - vlastně, oni už jsou SOCDEM - a on si tak kupuje ty strany, dá jim peníze a potom - a všichni jsou v klidu, ne, všichni jsou v klidu. No, takže Jan Barta určitě - to jsou ti globalističtí podnikatelé. Václav Muchna Y Soft, Dušan Šenkypl - Pale Fire Capital, to je stále jedna parta jak Barta, Martin Hájek - Livesport, Petr Borkovec - Partners, Ondřej Fryc - Reflex Capital, Reflex, to je - kdyby aspoň ty různé novinářské plátky si daly do titulku ,jsme antibabišovci'. Všichni to vědí, ale někteří to možná úplně nevnímají, ale je to úplně - nebo Petr Košťál. Iniciativa Nezávislá média - mezi významné dárce projektu patří Hájek, Vohanka nebo Muchna - se snaží prosadit udržitelné financování médií veřejné služby, jejich kontrolu hospodaření ze strany NKÚ nebo výběr radních na základě odborných kritérií - ano, kontrolu hospodaření,“ nešetřil Babiš kritikou.

Pamatutuji si na období covidu. A nejen na něj, upozornil Babiše podnikatel

A to už český podnikatel a investor Barta nevydržel a ohradil se.

„Pane Andreji Babiši, musíme si promluvit o Vašem včerejším vystoupení v Poslanecké sněmovně, jehož přepis přikládám. Hluboce se mě dotýká to, že mě a skupiny lidí, které důvěrně znám, se snažíte dělat jakéhosi vnitřního nepřítele České republiky, což je technika, kterou s velkou oblibou a k velké dokonalosti dovedl minulý režim. Lidé, které vedle mě jmenujete, považuji za absolutní české patrioty (ne jako Vaše Patrioty na oko), kterým jde o to, aby ČR zůstala silnou západní demokracií, byla moderním, efektivním a svobodným státem, kde se všem bude žít lépe!" zdůraznil Barta.

„A možná k Vašemu překvapení, stejně jako v celé společnosti, i mezi lidmi, kteří uspěli v byznysu existuje nemálo lidi, kteří stojí o silná média veřejné služby jako je Česká televize nebo Český rozhlas. Aby byla silná, musí mít dostatek peněz na svůj provoz, což s příjmy, které reálně 15 let klesají (poplatky jsou roky stejné, ale inflace výrazně narostla), nejde. Tam, kde jsou silná veřejnoprávní média, je větší míra svobody a demokracie. Což mnohým stranám nevyhovuje. V jejich světě by nezávislá média paběrkovala nebo vůbec neexistovala. To, aby rostla síla zkreslených informací na sociálních sítích politiků. Bez nutnosti říkat pravdu a bez kontroly. Ale takový svět by společnost nevedl k tomu, aby prosperovala, nýbrž k tomu, aby se nikdy nevymanila z prospěchářských cílů populisty a extremisty,“ stavěl se Barta dál proti Babišovi.

Pane @AndrejBabis, musime si promluvit o Vasem vcerejsim vystoupeni v poslanecke snemovne, jehoz prepis prikladam. Hluboce se me dotyka to, ze ze me a skupiny lidi, ktere duverne znam, se snazite delat jakehosi vnitrniho nepritele Ceske republiky, coz je technika, kterou s velkou… pic.twitter.com/mTDGuFehU1 — Jan Barta (@absurdtrader) February 15, 2025

Vrátil se také do minulosti a připomněl šéfovi hnutí ANO, že ty, na které Babiš nadává, mu v minulosti pomohli. Pomohli mu, i když nemuseli. A neřekli si za to o žádné peníze.

„Pak si taky pamatuji např. na začátek covidu, kdy linky záchranných služeb byly tak přetížené, že se na ně nedalo dovolat a lidé si nebyli schopni zavolat záchranu. No a můj kolega Dušan Šenkypl ve spolupráci mj. s Vámi postavil během několika dní covidovou linku s 200 operátory. Neřekl si za to ani korunu, cítil to jako svou občanskou povinnost a věnoval tomu projektu 3 měsíce svého života téměř na plný úvazek,“ podotkl Barta.

Nakonec konstatoval, že on platí v Česku daně, za posledních 5 let prý zaplatil 2 miliardy. A Babiše požádal, aby si příště ohlídal, na koho chce veřejně útočit a než tak učiní, aby si zjistil fakta. „Tak si prosím příště dejte pozor, koho budete veřejně hanobit. Věřím, že jako pravděpodobný budoucí premiér pochopíte, že nemáte společnost štěpit, ale spojovat,“ vzkázal.

