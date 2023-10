„Muž je muž, žena je žena. To je snad jasné.“ V Británii dostali rozum

Má se v Česku povolit manželství pro všechny, nebo se má trvat na tom, že manželství je provždy jen svazkem muže a ženy? V Česku se na toto téma debatuje už řadu let. Přou se Piráti s ODS. Přou se i politici ANO, často mezi sebou.

V jedné ze sněmovních debat o manželství pro všechny se o slovo přihlásil lidovecký poslanec Šimon Heller a pronesl dnes již dobře známý výrok, že „prostě u nás na jihu Čech je hovězí hovězí a kuřecí kuřecí. Všechno má prostě svůj název. Manželství je svazek muže a ženy“.

Poslankyně Berenika Peštová (ANO) se přidala. „Moje dcera před třemi lety studovala v Kanadě a vysvětlovala mi, že se v Kanadě zvednul takový fenomén, že máme tři pohlaví, a já říkala, to než k nám dojde… A už máme 70 pohlaví, aha… Já mám problém s názvem, ať se to jmenuje třeba přátelství, partnerství, mně je to jedno,“ vyprávěla ve Sněmovně.

Na jejich vyjádření upozornil server Forum24.cz.

Server Seznam zprávy k tomu napsal, že takováto vyjádření ve skutečnosti nahrávají definitivnímu přijetí zákona o manželství jako svazku pro všechny.

„Čím víc skalní odpůrci v Parlamentu mluví, tím spíš může manželství pro všechny projít. Protože nevěřím, že by se při některých projevech za vlastní kolegy nestyděli i umírnění konzervativci,“ napsala editorka serveru Seznam zprávy Lucie Stuchlíková. „Prestižní kategorii ‚Zpátky do středověku‘ suverénně opanovala lidovecká poslankyně Pavla Golasowská. Ta nám vysvětlila, že ‚každý muž si může vzít ženu a každá žena muže‘, tudíž žádná diskriminace v dnešní společnosti není,“ uvedla Stuchlíková.

A jak je vidět na nedávném výroku britského premiéra Rishiho Sunaka o počtech pohlaví, naznačuje, že podobné slovní bitvy se odehrávají např. ve Velké Británii. Tamní předseda vlády Sunak to řekl jasně.

„Neměli bychom se nechat šikanovat, že musíme uvěřit, že lidé mohou mít jakékoli pohlaví, které si zamanou. Muž je muž a žena je žena, to je prostě dáno zdravým rozumem,“ uvedl premiér Rishi Sunak.

