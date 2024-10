„Muži nám berou medaile.“ Povstání biologických žen proti společnosti Nike. Natočeno

10. října je neoficiální XX den, tedy den lidí s chromozomem XX. Lidí, kdysi známými pod pojmem ženy. A oděvní společnost XX-XY Athletics se rozhodla vůči nadnárodnímu kolosu Nike bránit právě pojem žena. Vytvořila k tomu účelu „reklamní“ video, které zobrazuje více než 10 dívek různého věku – všechny předávají varovný vzkaz oděvní velmoci.

Ženy a dívky ve videu poukazují na to, že transgenderová práva začínají převyšovat nad právy žen. Dovolí společnost Nike, aby muži ukradli ženám jejich sport? „Nike, říkáš, že jsi pro sociální spravedlnost a pokrok, tak proč dovoluješ, aby se práva mužů dostala před naše? Vidíš, s velkou platformou přichází ještě větší zodpovědnost. Máš šanci udělat správnou věc, žádáme tě, Nike, jako největší hlas ve všech sportech, zastaneš se mě? Uděláš to?“ apelují ženy ve videu.

In honor of #XXDay tomorrow, please join us in asking @Nike to do the right thing & stand up for girls, by sharing our new ad, "Dear Nike". pic.twitter.com/af8XeYPhTv