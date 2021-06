„Můžou to leda tak vyprávět na tiskových konferencích.“ Advokát rozbil Pirátům jejich žalobu na Babiše

Jak úspěšná by mohla být žaloba Pirátů na premiéra kvůli jeho výrokům proti nim? „To se nedá odhadnout dopředu. Stojí tu proti sobě dva principy. Jeden říká, že člověk, politická strana, každá právnická osoba má právo na ochranu své dobré pověsti. Druhý princip však říká, že ti, co se pohybují ve veřejné sféře, politici, tím spíše politické strany jako celek, musí strpět více toho, že proti nim jsou nějaké ostré výroky. Je to součást politického boje. Jsem zdrženlivý v tom, jak se soud k tomu postaví. To, že by se politické bitvy měly řešit před soudem, považuji za apriori špatné,“ domnívá se advokát Zdeněk Koudelka.

Piráti žalují premiéra Babiše za ostré výroky vůči nim. Nejdříve Piráti zaslali Babišovi předžalobní výzvu předminulý pátek. „Premiér lže, neboť se bojí o moc a peníze, které jeho firmy tahají z kapes českých daňových poplatníků. Průzkumy ukazují, že mu teče do bot, rozhodl se tedy evidentně zahájit tuto negativní a lživou předvolební kampaň a je smutné, že zatím chybu nepřiznal. Piráti se nebudou na tuto úroveň snižovat, ve volbách chtějí zvítězit pozitivní kampaní a prezentací svého kvalitního programu,“ konstatoval pro Seznam Zprávy předseda České Pirátské strany Ivan Bartoš.

Babiš však uvedl, že se nemá za co omlouvat. Pirátská strana tedy podle Michálka záležitost předala advokátní kanceláři. „Uplatníme právo na ochranu pověsti naší strany právní cestou u soudu,“ řekl. Věří, že žaloba bude úspěšná. „Chceme v tom pokračovat, abychom uhájili poctivé a slušné principy v české politice,“ doplnil.

Spor vznikl kvůli debatě nad sdílenou ekonomikou. Babiš se ve Sněmovně ohradil proti Pirátům se slovy: „My nechceme sdílet naši zemi.“ V knize svých vizí přitom před několika lety psal, že lidé budou brzy sdílet automobily, byty a chaty. Rozdíl pak vysvětloval tím, že mu jde o dobrovolné sdílení. „Ne povinně, jak to mají v plánu Piráti, co chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta,“ napsal na twitteru.

Jak úspěšná by žaloba Pirátů mohla být, se ParlamentníListy.cz zeptaly známého brněnského advokáta Zdeňka Koudelky. „To se nedá odhadnout dopředu. Stojí tu proti sobě dva principy. Jeden říká, že člověk, politická strana, každá právnická osoba má právo na ochranu své dobré pověsti. Druhý princip však říká, že ti, co se pohybují ve veřejné sféře, politici, tím spíše politické strany jako celek, musí strpět více toho, že proti nim jsou nějaké ostré výroky. Je to součást politického boje. Jsem zdrženlivý v tom, jak se soud k tomu postaví. To, že by se politické bitvy měly řešit před soudem, považuji za apriori špatné," domníval se.

Nyní máme několik měsíců před volbami a vrcholí předvolební kampaň. Piráti žalobu podávají možná i s ohledem na volby, ale dá se očekávat nějaký výrok soudu do voleb? „Možná, že do těch příštích. Určitě je to lhůta, která se bude počítat na roky,“ objasnil Zdeněk Koudelka. Je tedy takováto žaloba vhodná vzhledem k předvolební strategii? Jak se na ni budou dívat voliči? „Obecně říkám nejen politikům, ale obecně všem lidem, že spory na ochranu osobnosti žádný velký smysl nemají. Na mediální útok se má odpovědět mediálně, a ne soudním sporem. Navíc, protože ta odpověď dojde za několik let, tak to ztrácí význam,“ vysvětlil.

V případě Lukáše Wagenknechta a Andreje Babiše jde patrně o silný osobní spor a averzi. Přitom spolu dříve spolupracovali, Wagenknecht byl v roce 2013 u prvního volebního programu hnutí ANO, kde napsal pasáž o transparentnosti, v dalším roce se Andrej Babiš stal ministrem financí a Lukáš Wagenknecht jeho prvním náměstkem. Vydrželi spolu rok a půl a od té doby si nemohou přijít na jméno. A nejen to. Wagenknecht kvůli Babišovi žaloval dokonce i Evropskou radu, která podle pirátského senátora protiprávně odmítla vyloučit českého premiéra ze zasedání o unijním rozpočtu na roky 2021 až 2027. Evropský soud však žalobu označil za nepřípustnou a neopodstatněnou. Nezíská tím ovšem nejen Wagenknecht, ale i Pirátská strana, nebo obecně i nějaká jiná politická strana či politik, který někoho třeba i opakovaně žaluje, nálepku žalobníčků? „Především si myslím, že lidé ve volbách rozhodují podle jiných kritérií, než podle toho, jak dopadne u soudu nějaká žaloba mezi politiky nebo politickými stranami. Na rozhodování voliče soudní výroky nemají vliv,“ tvrdí advokát.

Když Svatopluk Bartík v prezidentské kampani obvinil Miloše Zemana, že má rakovinu...

Na druhou stranou vzhledem k výše řečenému, že podobné žaloby nemají příliš efekt, nepovzbuzuje podobný stav některé politiky, aby vyjadřovali vůči svým soupeřům různé ostré výroky a ve výsledku je pak předvolební kampaň plná vzájemných nekorektních útoků a špinavostí? „To máte pravdu. Já však za velmi ostré považuji, když ve volební kampani prezidentské tady v Brně obvinil Svatopluk Bartík prezidenta republiky a kandidáta k těm volbám Miloše Zemana, že má rakovinu a že mu zbývá pár měsíců života. To samozřejmě mohlo ovlivnit voliče, protože chtějí samozřejmě volit prezidenta, který bude zastávat funkci pět let. Prezident byl v tom sporu úspěšný, vysoudil omluvu a nějaké odškodnění. Ten spor ale trval velmi dlouhou dobu a nemyslím si, že by to mělo vliv na to, kdo dneska podporuje či nepodporuje prezidenta Zemana. Praktický politický dopad té žaloby nevidím. Nejenom v této, ale i těch ostatních,“ konstatoval. "Je to taková mediální záležitost, hodně se o tom píše určitou dobu, ale na politiku to praktický dopad podle mě nemá,“ myslí si.

Takže se jedná hlavně o medializaci? Piráti opravdu se mohou cítit naštvaní, ale když skupina senátorů tvrdí, že prezident Zeman není schopen vykonávat svůj úřad a chtějí ho zbavit funkce, nikdo a patrně ani oni si nemohou myslet, že by se podobná aktivita setkala s úspěchem. Takže jde pouze o jejich zviditelnění? „Přesně tak. Pár senátorů se tím zviditelní. Piráti mohou vyprávět na tiskových konferencích, že žalobu podali. To je tak všechno, mediální význam to má, právní a volební nemá,“ uzavřel Zdeněk Koudelka.

