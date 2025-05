Jsem zděšen, kolik je tu dezolátů, rozesmál Erik Best sál a řekl pravdu o Ukrajině

„Tady je tolik dezolátů, že se skoro bojím,“ pobavil sál komentátor Erik Best, jenž stejně jako řada dalších osobností politické, společenské a mediální scény vystoupil na Konzervativním kempu, který tento víkend pořádá v Seči Společnost pro obranu svobody projevu.

„Nejsem člověk, který se vyděsí snadno,“ pokračoval Best po svém lehce ironickém úvodu. „Pustil jsem se do osobního sporu s právníkem Pokorným, mistrem politických intrik. Otevřeně kritizuji skutečného kmotra STANu, mecenáše Jana Dozimbrovského,“ zkomolil se slovem Dozimetr jméno Jana Dobrovského zjevně schválně Best a odměnou mu byly pobavené reakce z publika.

„To, co se tady děje, mě opravdu znepokojuje,“ pokračoval vážně dál. „Obvykle, když můžeme o něčem už začít mluvit – o konzervativismu, o kontrarevoluci – už se dá mluvit o zachraňování svobody slova. Nemusíme se s tím skrývat v nějakém sklepě. Dokonce už o nás mluví mainstream skoro pozitivně. Přitom vždy, když můžeme začít mluvit o nějaké hrozbě, znamená to, že je už pozdě a nelze s tím nic dělat,“ popisuje stávající stav.

„V následujících týdnech budeme mít možná podobnou situaci. Budeme mluvit o pandemické dohodě. A zase – nebude o tom možné mluvit veřejně pravdivě. Ale zatím si o covidu řekněte, co chcete. Už se to stalo. Nelze tu situaci napravit. Stejné je to s Green Dealem, se solárními dotacemi. Ted už známe pravdu, ale je pozdě. Tenhle vlak nelze zastavit. Můžete říct, co chcete, Green Deal pojede dál. Takže, pokud jsme schopni se tu scházet a mluvit o svobodě slova, tak to znamená, že je příliš pozdě. Ať si říkáme, co chceme. Rakušan, Koudelka, Foltýn budou vždycky o krok před námi. Pokud nám dovolili se tu sejít a nepošlou na nás policii, tak to znamená, že se nás nebojí. Vědí, že jsme neškodní, už je po všem,“ nastiňuje situaci.

„A přišel Donald Trump. Pro něj platí stejné pravidlo. Teď už můžeme mluvit o tom, co přesně dělá. Přitom ještě před dvěma měsíci bylo možné amerického prezidenta Donalda Trumpa jen kritizovat. Dnes už je to jiné a už lze zase o něm mluvit bez jakékoliv cenzury či sebecenzury. Tedy se stejnou logikou, že až nebude možné to zastavit, otočit, budeme o tom zase už moci mluvit. Stejně jako my zde teď o svobodě slova nebo o covidu,“ vysvětluje novinář opakující se scénář.

Trump dostal „zelenou“ domluvit se s Ruskem

Podle Besta byl ten milník moment, kdy britská vláda dala Donaldu Trumpovi zelenou ohledně toho, že se může domluvit s Ruskem.

„A my o tom tedy zase už můžeme mluvit. Je to jen nějaká odchylka – úchylka. Někdo brzy přijde a napraví situaci. Přitom časopis The Economist dokonce začal odpočítávat dny, které zbývají, než Trump z funkce odejde, což je mimochodem k dnešku 1351 dnů. A nemohou se dočkat, kdy už bude ‚po Trumpovi‘. Těšíme se, že…“ konstatoval Erik Best lehce ironicky.

„Kolář, Lipavský a další, když se dívají na USA, tak vidí krátkozrace jen to, že Trump vrhá stín do jejich bidenovského světa. Když já se dívám na USA, dívám se za Trumpa a vidím Heritage Foundation, polovinu americké konzervativní scény. Tu, která se rozhodla změnit světový řád, což je projekt Heritage Foundation, který byl vydán nyní pro rok 2025. Nemáme o tom příliš mluvit, byť je to klíčový dokument. Je ale volně přístupný – můžete si ho stáhnout, číst, ale ne o něm příliš mluvit. Můžeme kritizovat Trumpa, ale nesmíte mluvit o tom, že on vlastně dělá jen to, co je v tom dokumentu…“

„Politický stratég a publicista Steve Bannon se už zmiňoval, že Trump přehodnocuje světový řád, že je to velmi podobná situace jako Vídeňský kongres, diplomatické ujednání z počátku devatenáctého století, který stanovoval rozvržení ponapoleonské Evropy. Tento novodobý dokument podobně stanovuje nové rozvržení nového světového řádu, kde USA jaksi přenechávají Evropanům jejich část světa a – tedy Evropu a Asii – nebo Asii Evropě? Naznačil, že Spojené státy se stáhnou i z Asie a přenechají ji Rusku a sami se budou starat převážně o svůj kontinent – o Ameriku. Dochází k rozdělování světa a my o tom nesmíme mluvit,“ varuje Erik Best. „Tím, že nás tady umlčují a říkají, že nemáme slyšet to, co říká ten ‚lotr Putin‘, dosahují leda jednoho. Ti samí – Petr Pavel, Jan Lipavský a ti další – pomáhají prezidentům Putinovi a Siovi, protože oni si rozdělují svět, a my o tom nesmíme ani mluvit!“

„Obyčejná zděšená občanka“ v publiku

„Přemýšlejme, proč jsme my, země bývalého východoevropského bloku, byli ušetřeni migrační vlny? Kdyby Evropská komise v Bruselu chtěla, abychom tu měli migranty, už bychom je tu dávno měli,“ vypustil Erik Best do prostoru odvážnou ideu.

Na další dotaz, že americký viceprezident J. D. Vance řekl, že pro Evropu jsou horší banky než Evropská komise, odpověděl s tím, že si myslí, že tu není snaha válku ukončit a vyhrát. „Pokud to bereme tak, že je to probíhající finanční válka, zase o tom nesmíme mluvit, když se o tom zrovna rozhoduje. Finanční trhy jsou velmi manipulovány. Ať už společností Black Rock, která má teď svého německého kancléře, nebo německá banka, která má svého francouzského prezidenta…“ rýpl si. „Ten, kdo chápe svět dluhů, chápe, jak funguje svět. Připravuje se to sto let od doby, co založili FED (centrální banka USA, pozn. aut.), možná i déle.“

Co s tím můžeme, podle Besta, dělat?

„Můžeme tomu jen napomáhat, ne klást překážky. A nevázat se moc k tomu, co se děje na jedné či na druhé straně. Tedy – ani být příliš vládní, ani příliš opoziční. Spíše být umírnění, ne příliš radikální. Snažit se pochopit, co se děje. Nezapomínejte, že váš nebo můj názor nemají žádný význam. Česká republika napomáhá Číně víc než Bruselu, byť ti, co to dělají, o tom nemají tušení, jinak by to nedělali... Když vyhrál liberál Mark Carney, nový kanadský premiér, teď parlamentní volby v Kanadě, všichni liberálové se radovali a brali to, že Donald Trump prohrál, ale je to úplně opačně – on vyhrál. Proč? Protože opozice tak bude silnější, jiný konzervativní kandidát by to rozmělnil. Je to jednoduše tak, jak říká Steve Bannon – bude to součást polokoule – ne přímo USA, ale americké polokoule, kterou si budou řídit USA. Druhá polokoule, kde bude Rusko a Írán, Čína a další, a ti tu budou mít vlastní sféru vlivu,“ uzavírá Erik Best.

A otázku ohledně budoucnosti a polokoule, kde se nachází Česká republika a Evropa, nechává znepokojivě načatou a nezodpovězenou.