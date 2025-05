„Uráželi jste lidi. Oni měli pravdu. Teď se omluvte.“ Turek zúčtoval s Lipavským

Napětí mezi Českou republikou a Ruskem znovu vzrostlo poté, co prezident Petr Pavel přirovnal současné Rusko k nacistickému Německu. Výrok, který zazněl při čtvrtečním slavnostním projevu na Pražském hradě u příležitosti výročí konce druhé světové války, vyvolal okamžitou reakci ruské ambasády. Ta označila slova prezidenta za cynická.

Na ruskou reakci reagoval ministr zahraničí Jan Lipavský s tím, že prezident má na takové názory právo: „Prezident Pavel neřekl nic, co by vybočovalo z toho, na čem se v Česku shodneme. Když se podíváme, jakým způsobem Rusko páchá válečné zločiny, vyvražďuje civilní obyvatelstvo, tak myslím, že prezident Pavel má právo i na takovéto připodobnění. Bylo potřeba se ozvat, pokud ruská strana reagovala tak agresivně a nevybíravě,“ uvedl Lipavský v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News.

Europoslanec Filip Turek k tomu dodal, že podobné historické příměry nejsou na místě. „Nesouhlasím s těmito historickými přirovnáními, jsou většinou téměř vždy nepřesná. Prezident republiky má jakkoliv právo se vyjádřit vůči ruskému režimu, který páchá, co páchá. Na druhou stranu, pokud jsme v situaci, kdy vyhlásí jedno krátké příměří Rusko, potom z druhé strany na nátlak Donalda Trumpa se koalice ochotných snaží o další příměří bezpodmínečné, tak eskalování z pozice malých evropských států v tuto chvíli může situaci maximálně poškozovat. Je důležité, že se po několika letech připravuje skutečné příměří – díky Donaldu Trumpovi,“ varoval před zbytečnou konfrontací.

Ministr Lipavský nesouhlasil s tím, že by výrok prezidenta Petra Pavla byl eskalační. „On pouze popsal realitu, může se nám to líbit, nemusí. Nepodceňoval bych sílu Česka a české zahraniční politiky. Jako silná evropská země máme co nabídnout,“ vyzdvihoval muniční iniciativu i to, že jsme aktivní v tzv. koalici ochotných, neformální skupině států, které pod vedením Británie, Francie koordinují podporu Ukrajině. A k výroku prezidenta dodal: „Bylo to konstatování téměř faktů, tak to neznamená, že by to byla nějaká eskalace.“

Turek: Omluvíte se za urážky vůči lidem, kteří měli pravdu?

Filip Turek kritizoval ministra Lipavského a postoj vlády v předchozích letech. Podle něj se dříve bránili jakékoliv debatě o příměří, a přitom dnes hovoří o míru. „Občas mi připadá, že jste spíš ministr nějakých evropských hodnot než zahraničních věcí. Ta suverenita naší země, to je něco, co se mi líbí, a vy to neustále dáváte do nějaké souvislosti – ať už s Bruselem, nebo s koalicí ochotných.“

Dodal, že současná jednání o příměří přicházejí až ve chvíli, kdy situace mohla být jiná, kdyby k nim došlo dřív: „Dva roky se mluvilo o tom, že Ukrajina přijde o území, že Rusko má vojenskou převahu. A teď – po dvou letech – vláda dělá to, po čem volala většina lidí už tehdy.“

Proti výtkám Filipa Turka se Jan Lipavský ohradil: „Ničeho z toho, jak jste mě teď nálepkoval, si nejsem vědom. Označil jste mě za ministra evropských hodnot – a pokud ty hodnoty znamenají bezpečí a prosperitu, pak klidně ty nálepky ponesu. Pokud ty hodnoty znamenají svobodu a demokracii, s tím žádný problém nemám.“

Následně šéf české diplomacie zdůraznil, že konečné rozhodnutí o míru nemůže přijít zvenčí, ale musí vzejít z Kyjeva. „Říkám, že to má být Ukrajina, která se suverénně rozhodne, jaké budou podmínky toho míru. I třeba otázky zastavení palby, kontroly území. Ukrajina je suverénní stát,“ doplnil.

Svá slova zakončil s důrazem na to, že výdaje na obranu by měly sloužit vyššímu cíli – uchování míru. „Pokud se má zabránit třetí světové válce, tak bychom měli být dostatečně silní na to, abychom to dokázali. Proto ty výdaje na zbrojení, proto koalice ochotných,“ dodal Lipavský.

Europoslanec Filip Turek komentoval nejnovější vývoj, podle kterého Vladimir Putin v noci ze soboty na neděli navrhl zahájit přímé rozhovory s Ukrajinou ve čtvrtek v Istanbulu. Tento návrh následoval po výzvě Donalda Trumpa a sobotní výzvě evropských lídrů k 30dennímu příměří, které by mohlo začít už zítra.

Psali jsme: Putin vyzval Ukrajinu k „přímým rozhovorům“

Turek tvrdí, že jde o koordinovaný nátlak Donalda Trumpa na obě strany – jak na Rusko, tak na Ukrajinu. „Tady v České republice budeme dělat, že je to díky směšným krokům našich představitelů, které nedávají žádný smysl. Díky koalici ochotných, která by si bez podpory Trumpa nedovolila říct vůbec nic,“ dodal europoslanec. Je toho názoru, že jednání o příměří bude komplikované. Pro Rusy je v tuto chvíli výhodnější v konfliktu pokračovat – získávají další a další území. Rovněž ministr Lipavský konstatoval, že Putin příměří ve skutečnosti nechce.

CNN Prima News zveřejnila květnový exkluzivní model volebních preferencí agentury STEM. Opoziční hnutí ANO zůstává v čele s podporou 30,7 %, přesto zaznamenalo svůj nejhorší výsledek od začátku pravidelného sledování. Koalice SPOLU si mírně polepšila na 20,2 %, ale bez výrazného nárůstu. Hnutí Motoristé sobě oslabilo a aktuálně by se do Sněmovny nedostalo. Naopak SPD posiluje díky spojení s kandidáty Trikolory a PRO, celkem se ziskem 12,6 %. Do Poslanecké sněmovny by se podle průzkumu nyní dostalo šest subjektů – ANO, SPOLU, SPD, Piráti, Stačilo a STAN.

Europoslanec Filip Turek reagoval na výsledky květnového modelu agentury STEM, podle kterého by se jeho hnutí aktuálně do Sněmovny nedostalo. Podle Turka však průzkum podceňuje skutečnou podporu. „Myslím, že 4,5% jsou velmi dobrá čísla, protože teprve teď ve čtvrtek 15. května Motoristům začíná obrovská show, kterou se otevře kampaň a věřím, že ta kampaň bude opět velmi úspěšná,“ uvedl Turek.

Připomněl, že i v předchozích volbách jim agentura týden před hlasováním naměřila 4,7 %, ale výsledek byl nakonec 10,26 %. „My máme vlastní data. Ta data hovoří jasně o tom, že ta podpora je velká,“ upozornil.

Odmítl, že by kritika, které čelil kvůli překračování povolené rychlosti na dálnici, Motoristům uškodila a doplnil: „Ve společnosti se otevřelo to téma mé vysoké rychlosti. Myslím, že to je dobře, protože to téma jsem chtěl otevřít.“

