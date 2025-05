Na Čechy se valí další zdražování potravin. A co „dělají“ politici? Odhaleno

Anketa Přejete si v brzké době další návštěvu Volodymyra Zelenského v České republice? Přeji 1% Nepřeji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12464 lidí odhadu ČSÚ v dubnu meziměsíčně klesly o 0,1 % a meziročně vzrostly o 1,8 %, což jsou hodnoty, které překvapily i mnohé analytiky. Upozornil na to například hlavní analytik Citfin Miroslav Novák, který podotkl, že se očekávalo meziroční tempo růstu cen v Česku kolem 2 % a zmiňuje, že „meziroční růst spotřebitelské inflace byl naposledy nižší v březnu 2018 (1,7 %), což už je hezká řádka let“.



„Z předběžného odhadu ČSÚ vyplývá, že v meziměsíčním srovnání překvapivě dost výrazně poklesly ceny potravin (společně s alkoholem a tabákem o 0,6 %) a dále ceny energií (-0,9 %) a celkově ceny zboží (-0,2 %). Ceny služeb vzrostly meziměsíčně o 0,2 %. V meziročním srovnání duben ukázal výrazné rozdíly cenového růstu mezi službami (+4,7 %) na straně jedné a energiemi (-6,3 %) a zbožím (jen +0,2 %) na straně druhé. V neposlední řadě k meziročnímu zpomalení inflace letos v dubnu přispěla vyšší statistická základna z loňského dubna,“ poznačil Novák.



Taktéž hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek slaví, že je inflace „konečně pod dvojkou“, byť zároveň zdůraznil, že se o pokles inflace zasloužily především pohonné hmoty, které jsou ve srovnání s loňským dubnem o téměř 15 % levnější a společně s některými energiemi dle něj „dokonale maskují“ přetrvávající inflační tlaky, jež je možné pozorovat například ve službách.

Optimismus mírní též další hrozící zdražování potravin, které očekává Potravinářská komora ČR v případě, kdy by se nepodařilo odvrátit navýšení poplatků za obaly.



Zdražení obalů by mohlo nastat již od července. Právě od něj mají platit vyšší poplatky za obalové materiály a PK ČR očekává, že firmy minimálně část zvýšených nákladů přenesou též na koncové zákazníci, což by se projevilo opětovným zdražováním v obchodech.



Celá věc má původ v několik let starém zákonu, který nutí autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM zvýšit povinnou finanční rezervu na 50 % ročních nákladů. Dle mínění Potravinářské komory ČR je tento bod dříve schválené legislativy „zcela zbytečný“, což potvrzují i někteří politici, kteří se vyjádřili pro úpravu zpět na dosud fungující stav. Nic se však neděje.

Potravinářská komora navíc upozorňuje, že poplatky za obaly rostly již v posledních letech. „Za téměř dvacet let, co jsem v cukrovaru, nepamatuji tak extrémní a rychlý nárůst cen vstupních surovin, materiálů a různých poplatků, jako to vidíme v poslední době. Některé položky během roku zdražují několikrát po sobě. Provozní náklady se nám za poslední roky zvýšily o desítky milionů korun,“ uvedl k věci generální ředitel společnosti Tereos TTD Martin Kolář.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) přitom již mělo kývnout na navrácení legislativy do stavu, kdy by nebyla vyžadována žádná změna povinné rezervy společnosti EKO-KOM, jež kvůli ní chystá zvýšení poplatků za obaly pro potravináře a potravináři zase kvůli těmto poplatkům zvýšení cen produkovaného jídla.



Kde je tedy problém? Projednávání novely Sněmovna zatím nedokončila a ta tak zůstává v dolní komoře „zaparkovaná“ i přestože se červenec každým dnem blíží a stává se čím dál více nereálné, že by v případě schválení prošla standardním legislativním procesem. Komora upozorňuje, že jedinou možností je dle ní projednat ministerskou novelu ve zrychleném režimu. „Nejistota ohledně dalšího navyšování poplatků za obaly je pro firmy frustrující. Není za pět minut dvanáct, je už pět minut po dvanácté,“ zhodnotil situaci generální ředitel Drůbežářského závodu Klatovy David Bednář.



Potravinářská komora dodává, že na nutnost úpravy zákona upozorňuje opakovaně už poslední dva roky a na začátku března potravináři rovněž poslali dopis premiérovi Petru Fialovi (ODS) a ministrům životního prostředí Petru Hladíkovi, zemědělství Marku Výbornému (oba KDU-ČSL) a průmyslu a obchodu Lukáši Vlčkovi (STAN). „Výrobci žádají, aby legislativní návrh byl projednán co nejrychleji. Jakékoliv další prodlení totiž povede pouze k navyšování nákladů v celém dodavatelském řetězci, což v důsledku pocítí spotřebitelé ve svých peněženkách,“ varovala PK ČR, zatímco ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) pro ČT24 během minulého týdne odmítl, že by mělo jít o problém vládních stran. Za viníky ministr označuje opozičníky, kteří podle jeho slov „velmi často protahují a blokují jednání Poslanecké sněmovny“.

Prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová již v aktuální situaci poznamenává, že netuší, co mají potravináři činit více, aby politici hrozící zdražování potravin řešili. „My už nevíme, jakým způsobem na to politiky ještě více upozornit. Je ale pozoruhodné, že právě politici chtějí levné potraviny, ale svými kroky naopak neustále zvyšují firmám náklady. Už není prostor pro nějaké další debaty. Je nutné urychleně přijmout řešení, včera bylo pozdě,“ uvedla.

