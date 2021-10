"My je vykopeme, protože jsou spojený s Babišem". Podle Brabce opozice v kauze Bečva předvedla, co by dělala ve vládě

„Je tam (ve zprávě) spousta důkazů amatérismu,“ řekl Brabec. Kritiky obvinil ze snahy ovlivnit práci policie a ze snížení důvěry v policii i v inspekci. Ministr také míní, že jde o snahu zasáhnout do sněmovních voleb. „Prostě opět ‚antibabiš‘ jako vyšitý,“ prohlásil.

„K té havárii, jak všichni víte, došlo 20. září loňského roku v dopoledních hodinách a postihla řeku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Znečišťující látka nebyla cítit, ani vidět. Nebylo vůbec zprvu možné identifikovat, o jakou škodlivinu jde. Zprvu nebylo vůbec jasné, že jde o havárii, protože úhyn ryb samozřejmě mohl mít celou řadu různých důvodů: nedostatek kyslíku, splach z polí, jednorázový vnos způsobený cisternou. Látka protekla téměř 40 km řeky, to jsou všechno věci, které víme. Havárii, a to považuji za hrozně důležité, od začátku řešily desítky lidí z organizací, které jsou na sobě odborně i personálně zcela nezávislé. To říkám záměrně s tím důrazem pro ty různé úvahy o nějakých zločinných spolčeních a další zběsilosti, které tady říká pan kolega Gazdík a i jiní. Takže byl tam Hasičský záchranný sbor, Policie České republiky, vodoprávní úřady dotčených obcí i krajů, Česká inspekce životního prostředí, Povodí Moravy, společnost VAK Vsetín, rybáři a další. Odebírají se desítky vzorků, hodnotí je několik různých laboratoří, probíhají kontroly více než 20 společností. Myslím, že celkem 21 společností poblíž řeky,“ zaznělo z úst Richarda Brabce před zákonodárci. Následně sumarizoval, co se v kauze postupně odehrávalo.

Následně se zmínil i k vlastní zprávě vyšetřovací komise. „Ona je totiž důležitá. Já odmítám tu zprávu vyšetřovací komise a řeknu hned, z jakého důvodu. Ale je tam jedna věc nebo určitě jedna kapitola, kde se shodneme – a to jsou návrhy nějakého dalšího řešení. A pokud by se to nezvrhlo v tohleto politické obviňování, nějaká linie prostě, jak to tady někdo se snaží zakopávat a jaké zločinné spolčení, a bylo to o tom, že vyšetřovací komise nechce suplovat práci policie, což tvrdila na tom začátku, jakkoliv se tedy tak jako úplně nechovala, protože samozřejmě i členové vyšetřovací komise kritizují práci vyšetřovatele... To znamená, já se velmi pozastavují nad tím, že vyšetřovací komise hodnotí práci profesionálních vyšetřovatelů policistů. To jsem řekl, prostě pro mě, že tohle je ten amatérismus,“ zmínil také Brabec.

Podle něj dnes každý ví, že při havárii šlo o kyanidy a že příčinou byl nějaký průmyslový provoz. „Ale znovu říkám, toho 20. září tohle vůbec jasné nebylo. A já se dostanu k těm detailům. To, že se dnes zpráva snaží celou havárii označit za selhání České inspekce životního prostředí, protože jako jedno z hlavních zjištění bylo, že jedna její pracovnice nevyjela na místo havárie, je pro mě absolutně absurdní,“ uvedl.

„Velmi mne mrzí, co se před rokem na Bečvě stalo. Ale to, co se kolem toho případu rozpoutalo, to je opravdu síla. Vyčítám si to, a už jsem stokrát řekl, že bych si za to nafackoval, že jsem před rokem byl až příliš optimistický, když jsem věřil, že to vyšetřování bude rychlejší, a tenkrát jsem tomu opravdu věřil. A napsal jsem to, a to považuji určitě za chybu, že jsem prostě byl naivní, že to půjde rychleji. Ano, všichni bychom byli nadšeni, kdyby to skončilo daleko dřív. Ale jestliže jsem někdy řekl, a to ať si opraví některá média, jak Brabec první vyloučil Dezu, ne, nevyloučil. Prostě já jsem reagoval až na to, když pan Gazdík začal prostě sdílet na svých profilech to, kdo to způsobil, tak na to jsem potom reagoval. Do té doby bych to neudělal. Nikdy. Protože bych do toho nezasahoval. Nikdy. A nezasahuji. Ale až v té době jsem se začal bránit. Ale nebránil jsem Dezu, ale bránil jsem sám sebe. Já vám to mohu ukázat,“ rozčílil se následně Brabec a zejména zmiňoval poslance STAN Petra Gazdíka.

Závěrem svého vystoupení dodal, že nikdy ani on ani jeho kolegové neudělali nic, co by bránilo nezávislému objektivnímu vyšetření otravy principem padni komu padni. „A jsem přesvědčen, že všichni, kteří tenkrát kolem řeky zasahovali, udělali vše podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. O tom, že mohly být některé postupy jinak, o tom jsem tady mluvil, a to říkám, ano. Také proto jednoznačně jsme změnili legislativu a měníme legislativu, protože skutečně ta koordinace vázla. A i inspekce na základě toho udělala některé úpravy. Ale mě na tom nejvíc mrzí to, jakým způsobem odčerňujete ty lidi z inspekce. Já jsem politik, já to snesu. Není to příjemné, ale snesu to. Ale jakým způsobem očerňujete ty lidi z inspekce, kteří jsou tam daleko před Geussem, dlouho před Geussem, jeho zástupce, a vy tady prostě říkáte: No, my je vykopeme všechny, protože jsou prostě spojený určitě s tím Babišem...“ dodal Brabec.