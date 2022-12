„My vám vypneme mikrofon!“ U Moravce to zašlo dál než obvykle

V první hodině nedělních Otázek Václav Moravec moderoval debatu předsedů poslaneckých klubů Aleny Schillerové (ANO), Marka Výborného (KDU-ČSL), Radima Fialy (SPD) a Jakuba Michálka (Piráti). Zejména mezi Schillerovou a Výborným to místy vřelo. Vzájemně si vyčítali, že spolu vláda a opozice málo mluví a že hnutí ANO konečně po půl roce chápe, že už není vládní stranou. A to byl teprve začátek. Moravec se mimo jiné zeptal, kdy začne Andrej Babiš poctivě chodit do práce a Schillerové hrozil, že jí vypne mikrofon.

V Poslanecké sněmovně vládne napětí. Opoziční poslanci obstruují – a vládní koalice na oplátku blokuje některé opoziční návrhy zákonů. Celkem už nebylo projednáno 113 předloh.

Schillerová konstatovala, že zákony má prosazovat vládní většina. Úkolem vlády je také komunikovat s opozicí tak, aby se to někam posunulo.

„Já za sebe teď vidím jisté zlepšení, ale malé. Myslím, že bychom měli spolu více mluvit. Musím říct, že ta komunikace se teď zlepšuje, protože vládní koalice pochopila, že síla 72 poslanců hnutí ANO je síla velká. Myslím si, že pětikoalice by s námi měla mluvit. To, co my uděláme, tak oni od nás za pár měsíců opíšou. Mohli by opisovat alespoň trochu rychleji,“ zaznělo od Schillerové.

Výborný nabídl trochu jiný pohled. „Je evidentní, že paní předsedkyně si půl roku zvykala, že už není ministryní. Myslím, že už se jí to trochu daří. Myslím, že celému hnutí ANO se daří pochopit, že není vládní stranou. A já tady musím souhlasit s paní kolegyní, že to opravdu je o komunikaci,“ nechal se slyšet Výborný.

Radim Fiala konstatoval, že Sněmovna pracuje. „Sněmovna pracuje. Je na vládní koalici, jak pracuje. Těch 113 neprojednaných zákonů je výsledkem práce vedení Sněmovny a pětikoaliční vlády, takže to se musíte zeptat jich, jak pracují. My jsme připraveni tam sedět a hlasovat,“ ujišťoval před kamerami ČT Radim Fiala.

Když dostal slovo Michálek, opozici nešetřil. „Když vezmu to, jak je Sněmovna nastavena, tak lidé v pátek chodí do práce na 8 hodin, někdy na 6 hodin. Ale když vezmu, jak fungovala Sněmovna, tak se napřed 50 minut jednalo o tom, o čem se bude jednat, a pak se 57 minut jednalo, a pak si opozice vzala 4 hodiny přestávku,“ kroutil hlavou Michálek, a zlobil se, že opozice prý „vyobstruovala“ v poslední den 7 hodin jednání, kdy bylo možné projednávat zákony.

„My opravdu musíme do budoucna navrhnout takové opatření, že nebude možné donekonečna mluvit, čímž může jeden poslanec tu Sněmovnu totálně zbořit,“ zlobil se Michálek. A připomněl, že předseda SPD Tomio Okamura dokázal stát u řečnického pultíku šest hodin. „Není možné, aby se velkou část jednacího dne jen diskutovalo o tom, o čem se vlastně bude diskutovat. Koalice už má ten směr, kterým chce jít, protože občané, když vidí toto, tak si klepou rukou na čelo, že to takhle pokračovat nemůže,“ nechal se slyšet Michálek.

„Občané si klepou na čelo, když vidí vaše priority,“ ozvala se Schillerová.

Radim Fiala se zlobil, že není možní opozici brát prostor k promluvám. Považuje to za omezení demokracie. „Pánové, nezlobte se, ale v tom já s vámi nejedu!“ hřímal.

Moravec připomněl, který z poslanců ve Sněmovně chybí nejvíc. „Nejvíce absencí má váš pan předseda Andrej Babiš, který se neúčastnil 75 procent hlasování,“ upozornil moderátor.

„Jsem ráda, že neustále věnujete pozornost Andreji Babišovi. Nám to pomáhá, nás to posiluje. On je hodně mezi lidmi,“ pravila Schillerová s tím, že zatím hnutí ANO nechce, aby se Babiš vzdal mandátu, když ve Sněmovně více není, než je. „Řešíme, že ve Sněmovně stále nemáme ministry vlády,“ zlobila se Schillerová.

„Pokud nevyhraje prezidentskou volbu, tak bude Babiš chodit více do práce?“ ptal se Moravec.

„Ano, pokud nevyhraje prezidentské volby, bude chodit do Sněmovny. Ale on chodí mezi lidmi a mimo jiné jim vysvětluje kroky vlády, protože vláda to nedělá,“ nechala se slyšet Schillerová.

„My lidem naše kroky vysvětlujeme. My opravdu nepotřebujeme Babiše, aby lidem něco vysvětloval,“ ozval se Výborný.

Ale Schillerová pokračovala v argumentaci. Tvrdila, že rodiny s dětmi přijdou o peníze z příspěvku na děti, protože tento příspěvek nereaguje na inflaci.

„Toto není pravda, rodiče nepřijdou ani o korunu z přípěvku na děti,“ zvolal Výborný. A připomněl, že lidovci po 4 roky prosazovali zavedení výchovného k důchodům, a ANO to po 4 roky blokovalo.

Schillerová trvala na tom, že současná vláda nezvedá příspěvky pro děti dostatečně a odmítá povést i další kroky ve prospěch rodin.

Výborný pravil, že pomoc rodinám je pro KDU-ČSL prioritou a že vláda opravdu rodinám s dětmi pomůže. Jak přesně, bude prý rozvedeno v debatě.

Michálek řekl, že stávající vláda nemůže Česko zadlužovat takovou rychlostí, jak to dělal Andrej Babiš. „Proto je namístě provést některé změny. Na jedné straně navyšovat rodičovský příspěvek, ale na straně druhé je možné diskutovat o zkrácení doby na pobírání rodičovské. My chceme prosadit valorizaci rodičovské, jakou mají i senioři. My nemůžeme rozdávat peníze, které nemáme. Tempo zadlužování bylo opravdu rekordní a proto my musíme říct, kde na to všechno vezmeme peníze, protože to nemůže být na dluh,“pronesl Michálek.

Výborný pak sdělil, že „vláda zreviduje programové prohlášení, kvůli válce na Ukrajině, a na jaře vláda projedná toto upravené prohlášení“.

„Já jsem si tady vzala vaše programové prohlášení, ty vaše sliby, a tady vidím nesplněno, nesplněno, nesplněno. A tady zrušeno EET, takže splněno,“ sebrala si pro sebe prostor ve studiu, až ji Moravec napomenul, že moc brebentí, pročež on jako moderátor prý už chápe, proč se ve Sněmovně nedaří projednávat zákony.

Schillerová ale skákala kolegům do řeči dál a dál a Moravec se v jednu chvíli neudržel: „My vám vypneme mikrofon!“ – „To se mi tady ještě nestalo,“ smála se Schillerová.

Michálek pokračoval, že vláda pětikoalice nemůže dál zadlužovat Česko, jak to dělal Babiš. S Výborným se shodli, že je třeba najít také příjmy. „Třeba tady Agrofert, jaký má obrovský polnosti po celé republice, a jaké platí směšné daně,“ vyjádřil se Michálek.

Radim Fiala se zlobil, že vláda chce lidem tahat peníze z kapes, např. zvýšením dní z nemovitostí – ale vláda odmítá začít šetřit u sebe. „My jmáme skutečně rozbujelý byrokratický aparát, státní, který už nedokážeme uživit. Tak začněme u sebe,“ volal.

Na druhé straně by prý neomezoval počty policistů, protože čeští občané potřebují, aby ulice byly bezpečné. Vyhlásil by stop-stav ne u policistů,ale u administrativy státu, a pokud někdo odejde do důchodu, tak aby se jeho místo už nenaplňovalo.

„Ale místo toho tady máme nový úřad DIA – agenturu pro digitalizaci. Za jednu miliardu,“ zlobil se Fiala.

„Ale to není pravda, je to 200 milionů, tak tady nelžete,“ řekll Michálek.

„Říká se, že to jsou trafiky pro Piráty, aby zůstali loajální vládě,“ pokračoval Fiala.

„To není pravda, tak tady zase nelžete,“ zlobil se opět Michálek. Řekl, že digitalizací státní správy se ušetří nemalé finanční prostředky.

Výborný potě ujišťoval, že se nebudou zvyšovat daně na „tichá vína“, protože by to poškodilo české producenty v porovnání s producenty ze zahraničí.

Michálek doporučoval šetřit prostředky státu skrze snížení počtu vězňů. Kupříkladu tím, že dojde k legalizaci užívání marihuany.

A Schillerová řekla, že členové vlády se chystají navýšit si počet politických náměstků.

Moravec poté otevřel ještě jedno téma. Zhroucení trhu pohonných hmot v Maďarsku. Vláda Viktora Orbána ceny zastropovala přibližně na 28 korunách (v přepočtu) za litr.

Tomio Okamura dával už na jaře Viktora Orbána za příklad, jak řešit finanční krizi. Radim Fiala ale trval na tom, že to byla dobrá cesta. „Ti Maďaři tankovali za 33 korun, zatímco my jsme tankovali za 48. Takže pro ty lidi to bylo dobře, protože tankovali o 20 korun levněji, než my.“

Zhroucení maďarského trhu s pohonnými hmotami může podle Radima Fialy souviset se sankcemi EU proti Rusku.

Také Schillerová připomněla, že ANO volalo po zastropování cen pohonných hmot na 36 korunách, např. na rok. Diváky ujišťovala, že na rozdíl od Maďarska by se český trh s pohonnými hmotami nezhroutil.

Výborný podotkl, že inflace je teď v Maďarsku na 21 %, „zatímco v Česku je to 15 %. To ukazuje, kdo postupoval správně“. Upozorňoval také, že vlád podporuje umisťování fotovoltaických panelů na střechy domů. Už teď jich bylo nainstalováno na 50 tisíc a to lidem opravdu pomáhá.

Michálek znovu varoval, že je třeba hlídat rozpočet jako celek. „Nedá se jenom rozdávat na dluh, to je cesta do pekel.“ Připomněll též, že v Maďarsku chybí benzín a že v Polsku dnes chybí uhlí.

Když se debata chýlila k závěru, Výborný poznamenal, že vláda opravdu pomáhá domácnostem i firmám. Teď se chytá pomoct i firmám největším.

Schillerová oponovala, že vláda firmám moc nepomáhá.

