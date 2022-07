„My víme, co je pro vás dobré. A přikážeme vám to?!“ Varování lidem. Bývalý europoslanec popsal praktiky v EU

Na úvahy o zrušení práva národního veta jednotlivých členských zemí EU zareagoval bývalý europoslanec za Svobodné Jiří Payne. „Evropská unie o rovnováhu nedbá. Usiluje o absolutní moc. Každý měsíc pod záminkou jednotného trhu krade kompetence členským státům, zasahuje do jejich činnosti ve věcech, do kterých žádná federace v historii ani žádná federace na světě nezasahuje. Evropská unie se už dávno vydala na cestu k diktatuře,“ domnívá se.

„Předně si musíme připomenout základní zásadu teorie federalismu, kterou vymysleli už v římském právu. Federace je založená na rovnováze. Federální instituce sice mají právo něco navrhnout, ale každý člen federace má právo hájit své zájmy a iniciovat zásadní a efektivní přezkoumání takového rozhodnutí. Když jsem před lety psal zákon o hlavním městě Praze, hledal jsem právě takový federální model. Město Praha má své důležité zájmy a povinnosti, ale městské části mají zaručený prostor, do kterého město nezasahuje. Zájmy města a městských částí musejí být vybalancovány na lékárnických vahách. Evropská unie nic takového nemá. O rovnováhu nedbá. Usiluje o absolutní moc,“ upozornil bývalý europoslanec a místopředseda Svobodných, který předtím byl i poslancem za ODS.

Unifikace je projevem bezradnosti. A neschopnosti

„Podstatou diktatury je přesvědčení toho, kdo vládne, že ví, co je pro nás dobré. A protože to ví, může nám to přikázat. Naopak podstatou demokracie je přesvědčení, že je výhodnější respektovat názory a zájmy občanů. Výsledkem je menší napětí ve společnosti, větší stabilita systému, větší odolnost v krizových situacích, lepší a rychlejší schopnost adaptace,“ upozornil Jiří Payne.

„Ve Švýcarsku jdou ještě dále. Dokonce mluví o konkordanční demokracii – ten výraz je z latinského slova pro srdce. Mluví o demokracii, kde jsou srdce v souladu. Znamená to, že i v situaci, kdy je zcela zřejmé, že nějaký názor má většinovou podporu, se dál diskutuje, tak dlouho, až se dosáhne maximálního konsenzu, kdy už podpora nepřirůstá a není možné ji dále navýšit. Teprve potom se věc rozhodne. Vyplatí se to, každé napětí stojí peníze,“ objasnil.

„Každé rozhodnutí vyvolává napětí. Parlament je od toho, aby napětí minimalizoval. Proto musí jednat velmi pozvolna, poslanci musejí obsáhle komunikovat s veřejností. Kvalita parlamentu se neměří efektivitou a počtem schválených zákonů, ale minimalizací napětí a stabilitou právního řádu. Jinak řečeno, zákony se mají měnit co nejméně a co nejpomaleji,“ je přesvědčen.

„Posláním médií je hlídat, aby se žádný zákon neměnil zbytečně a samoúčelně, aby se neměnil rychle. Každý návrh zákona musí projít měsíce trvající veřejnou diskusí. Podrobná veřejná diskuse pomáhá odstranit chyby a problematické formulace. V parlamentu si třeba nemusejí uvědomovat, že to, co platí v nížinách, nedává na horách smysl, že to, co pomáhá venkovanům, může ve městě způsobit katastrofu, že jsou nejen chovatelé psů, ale také odpůrci chovu psů. K dosažení maximálního konsenzu přispívá i švýcarské lidové veto – právo občanů v lidovém hlasování vetovat zákon definitivně schválený vládou a parlamentem,“ popsal Payne.

Přání obyvatel nikoho nezajímá, napětí a násilí roste

„Přání obyvatel nikoho nezajímá. Uvedu jeden banální příklad: Je to už několik let, co lidé vyjádřili přání, aby se ukončilo střídání letního a zimního času. Věcně k tomu střídání není žádný důvod. Evropská unie uspořádala internetovou anketu, ale přání občanů dlouhodobě ignoruje. Místo, aby se přednostně věnovala tomu, co si prokazatelně lidé přejí, přijímá stovky jiných rozhodnutí bez jakékoli zpětné vazby, bez jakékoli veřejné diskuse,“ poukázal.

„Napětí a násilí roste. Evropská unie směřuje k tomu, co klasikové marxismu popsali větou: Stát je organizované násilí vládnoucí třídy. My jsme už jednou zažili, jak vypadá diktatura založená na této zásadě. Evropská unie je čím dál tím více původcem zbytečného násilí. Všichni na to doplácíme. A ještě se to má zhoršit,“ obával se Jiří Payne.

