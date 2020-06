„Na Slovensku to dokázali, my můžeme také! Vidíme vás!“ Chvilkaři Minář a Roll burcovali na Staromáku

„Bude hůř,“ předjímal předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář na demonstraci, která se odehrála na Staroměstském náměstí v Praze. Varoval, že v návaznosti na koronavirovou krizi a jednání vlády zkrachuje mnoho firem a lidem se má zhoršit život. Hodnotil i opozici. „Teď se na mě nezlobte, že to řeknu naplno, ale zatím žádná sláva,“ pustil se do ní a apeloval na společnost s potřebou zvětšit účast u voleb. Právě občanskou společnost a její sjednocení vnímá jako nejdůležitější. „Na Slovensku to dokázali, my to můžeme dokázat také,“ zaznělo a následovalo vyhrnutí rukávů.

„Vyhráli jsme!“ odstartoval demonstraci Milionu chvilek jeho spoluzakladatel Benjamin Roll. Jeho vítězoslavná slova se vázala k oznámení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), že se aktuálně platná omezení nevztahují na demonstrace podle shromažďovacího zákona.

„Abychom předešli pochybnostem, přicházíme s výjimkou ze zákazu akcí nad 500 osob pro shromáždění konaná podle zákona o právu shromažďovacím,“ napsal jen tři hodiny před počátkem demonstrací ministr na svém Twitteru.

Naší prioritou je chránit zdraví občanů. Proto všechna ta opatření. Demonstrace jsme ale nikdy nezakázali. Abychom však předešli pochybnostem, přicházíme s výjimkou ze zákazu akcí nad 500 os. pro shromáždění konaná podle zákona o právu shromažďovacím, s účinností od dnešní 15h. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) June 9, 2020

„Teď je snad už i vládě zřejmé, že lidská práva nejsou kus hadru,“ reagoval na vyjádření Roll.



„Nejde o nějakou výjimku, nejde o milostivé povolení, jak se to pokouší ministr Vojtěch podat, je to uznání toho, že jsme měli pravdu, protože původní výklad omezující právo na shromažďování by soud shodil jako protiústavní,“ obrátil se k davu.

Dle Rolla nyní zůstává „pachuť“ z toho, jaký komunikační a právní chaos vláda vytvořila,“ narážel na změny během celého průběhu koronavirové krize u nás. Opět se však vrátil k samotné akci a k tomu, že se podmínky pro její konání změnily až tři hodiny před začátkem. Fotogalerie: - Pochod Milionu chvilek

Demonstranti si též na vládu připravili několik otázek. „Vážená vládo, vážený pane premiére, proč jste 28. ledna odmítli návrh opozice důkladně projednat připravenost České republiky na případnou epidemii koronaviru?“ započal v tázání šéf spolku Minář.



Roll pokračoval s dotazem: „Proč šla většina peněz ministerstva vnitra za koupi zdravotnických pomůcek čínským firmám a pouze jedno procento firmám českým?“



„Proč jste dávali zakázky v miliardovém objemu firmám bez nákladů a zaměstnanců? Firmám v exekucích? Firmám s majiteli v daňových rájích či největšímu sponzorovi hnutí ANO?“ neslo se dále náměstím.

Dotazy tím ale neskončily a oba aktéři přešli k ekonomickým tématům. „Proč jste zatím do ekonomiky nalili 57 miliard místo slíbených 1.190 miliard? Vždyť lidem, kteří přijdou o práci nebo zkrachují, už pozdní pomoc moc nepomůže,“ řekl Roll. Andrej Babiš ANO 2011



„Ptáme se vlády a vláda mlčí… Dejme si dvě minuty naléhavého ticha,“ zaznělo po skončení dotazů od Mináře a Staroměstské náměstí se ponořilo do neslyšného protestu.



„Vláda náš slyšet nechce, premiér s námi mluvit odmítá,“ zakončil mlčení Roll a vybídl příznivce Milionu chvilek, aby začali hovořit s komunálními politiky z hnutí ANO.



Protestující vyjádřili svůj nesouhlas i s hospodařením s rozpočty obcí a krajů v návaznosti na vyplácení kompenzací. „Nechceme, aby z nás byl jen nějaký vykonatel státní správy, nějaké národní výbory,“ neslo se z podia od starostky Peček Aleny Švejnohorové. Strach má mít z toho, aby šlo opět zvládnout další možné krize, že jsou obce nesolidární, odmítla. Fotogalerie: - Chvilky na Hlavním nádraží

Následoval projev operní pěvkyně Dagmar Peckové. Kritizovala jak omezení na hranicích, tak i prezidenta Miloše Zemana.



Přednesla, že celou dobu koronavirové krize byla nucena strávit mimo území České republiky. „Vyjela jsem si do Německa na pár dní za rodinou a cvak… Zavřeli nám hranice,“ vzpomenula s tím, že nikdo tehdy netušil, na jak dlouho byla opatření zavedena. „Už nikdy nechci zažít situaci, že nebudu vědět, kdy mě pustí přes hranice zpět do mé vlasti nebo zažít strach, co je zrovna s mou rodinou, když nemohu jet za ní. Jsem člověk otevřený a stejně tak potřebuji mít kolem sebe otevřený prostor, otevřenou Evropu,“ vyjevila. „Ta možnost, že by se spousty věcí mohly vrátit do stejných kolejí, jako více než před třiceti lety, je skličující a nahání strach,“ dodala.



Operní pěvkyně prý pozoruje, co za „falešnosti a šikany se plíží naší společností“. Příkladem uvedla šití roušek, aby bylo možné plnit vládní nařízení. „Hlava tohoto státu, náš prezident, jim ani nepoděkuje,“ pustila se do Miloše Zemana.



S umělci se podle ní na mnoha místech mluví a jedná „jak po roce 1948“. „Politicky se kádrují na dobré a špatné a podle zásluh jsou odměňováni,“ tvrdí. „Zcela vážně se ve sněmovně mluví o tom, že se pošlou do polí a do výroby,“ zhrozila se. „Proboha, to už tady snad jednou bylo,“ dodala své zděšení. Více z projevu Peckové naleznete zde: Pěvkyně Pecková se rozohnila před „chvilkaři“: S umělci se jedná jak po roce 1948. Vážně se mluví, že se pošlou do polí a do výroby!

Hovořilo se i o životním prostředí. V řešení problému se suchem dle aktivistů vláda selhává. Kritizují rovněž to, že „jde na ruku firmám, jako Agrofert“. Ty se dle Rolla podílejí na ničení české krajiny.



Předseda spolku Mikuláš Minář poté vystřídal se značně pesimistickým projevem. „Nalijme si čistého vína… Bude hůř,“ počal. Doba, která se blíží, dle něho nebude jednoduchá. „Čekají nás ekonomické problémy, které se dotknou náš všech, čeká nás sucho a čeká nás pokračující utahování šroubů,“ určil přicházející problémy.



„Premiér Babiš zneužívá svou obrovskou moc. Omezuje naše práva. Dosazuje své lidi, kam to jde a privatizuje si státní správu. Naše peníze potečou k velkým rybám. Malí lidé, obyčejní lidé budou mít smůlu,“ vyjevil.

Protestující na Starměstském náměstí v Praze.

Mnoho firem má dle Mináře zkrachovat a lidem se zhorší život. „Hlavní je, že bez úhony přežije Agrofert a že dotace z našich peněz dál potečou,“ rozezlil se, načež se náměstím ozval pískot přítomných.



„Už dva roky pokračujeme v protestech, za tu dobu jsme dvakrát naplnili Letenskou pláň, uspořádali jsme dvacet velkých akcí,“ shrnul mimo jiných akcí, které spolek zorganizoval, po čemž od Mináře padla zásadní otázka: „Bylo to vůbec k něčemu?“ dotázal se. Sám si odpověděl, že to „bylo strašně důležité“. Mnoho lidí se díky spolku mělo začít angažovat a vláda díky spolku nemohla zneužívat svoji moc. „Vidíme vás!“ varoval vládu.



Politické strany by podle šéfa spolku měly nabídnout řešení problémů. Za jediné řešení považuje právě volby. „Teď se na mě nezlobte, že to řeknu naplno, ale zatím žádná sláva,“ pustil se do opozice. Podle Mináře to dopadne „jako posledně“, pokud se nic zásadního nezmění. „Něco se musí zásadně změnit,“ řekl. Od opozičních stran by chtěl vidět silnou vizi, nové politické tváře, aby slyšely problémy lidí i spojily síly.



„Začněme u senátních a krajských voleb,“ vyzval a přítomným doporučil, aby své známé navštívili s tím, že mají k volbám zajít. „Na Slovensku to dokázali, my to můžeme dokázat také,“ pronesl k občanské společnosti.



„Udělám vše, co bude v mých silách, všechno,“ slíbil. „Čeká nás fůra práce. Tak si vyhrňme rukávy a dejme se do práce,“ zakončil.

Celý záznam demonstrace můžete zhlédnout zde:

