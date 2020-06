„Na bílých životech nezáleží. Stejně jako na bílých,“ padlo od britské pedagožky. Univerzita se jí zastala

Anketa Je Miroslava Němcová vhodnou kandidátkou na funkci prezidenta republiky? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 14718 lidí



Mělo jít o reakci na utkání anglické Premiér League mezi domácím Manchesterem City a Burnley, při němž nad stadionem přeletělo letadlo s nápisem „Na bílých životech záleží“ krátce poté, co na stadionu probíhala manifestace za životy černých a nápis „Na černých životech záleží“ měli i samotní fotbalisté na dresech.



Nápis „Na bílých životech záleží“ je – na rozdíl od nápisu „Na černých životech záleží“ – mnohými považován za rasismus a volá se za velmi tvrdé potrestání viníka.

Kapitán týmu Burnley se za „Na bílých životech záleží“ stydí. „My hráči to odsuzujeme a stydíme se. Když jsme to viděli na nebi, byli jsme zklamaní a v rozpacích. Takoví fanoušci si nezaslouží chodit na fotbal,“ odsoudil též v rozhovoru pro televizi Sky obránce Ben Mee.



Možné policejní vyšetřování, po němž mnozí volají, se nakonec obejde bez pátrání po autorovi textu za letadlem. „Chtěl bych se omluvit, a to absolutně ku*va nikomu! Je zjevné, že nyní je rasistické říkat, že na bílých životech záleží. Tři bílí lidé byli zavražděni v sobotu v Readingu. Ale jediné, co vidíme v televizi, je hnutí Black Lives Matter kvůli vraždě George Floyda. Žijeme ve světě, který se zbláznil,“ vysvětlil autor transparentu Jake Hepple.



Gopálové výrok byl ze sociální sítě smazán, ona však pokračovala a znova napsala podobný výrok. „Opakuji. Na bílých životech nezáleží. Jako na bílých,“ uvedla.

Dle pedagožky, být bílý není samo o sobě kritérium, aby na životě člověka záleželo.

Rozhořela se ostrá debata, včetně petice za odvolání Gopalové – vedení univerzity se však za výrok „Na bílých životech nezáleží“ za svou zaměstnankyni postavilo. „Univerzita hájí právo svých akademiků vyjadřovat v souladu s právem své názory, které mohou jiní lidé pokládat za kontroverzní,“ píše univerzita v prohlášení.

