„Na každou svini se vaří voda. Tentokrát žádný samet.“ Pravice se sjednotila a vyráží dobýt sněmovnu

reklama

Jako první ale promluvil Petr Bajer, předseda pořádající SsČR. Připomněl, že důvodem zrušení loňského sněmu nebyla jen pandemie, ale také chaotické a často nesmyslné vládní restrikce.

Na soukromníky a živnostníky je podle něj vyvíjen čím dál větší tlak, doslova se stali „lovnou zvěří“. „Poplatky, daně, šmírování, šikana. A za pandemie je to ještě horší. Uvalili na nás lockdown a odbyli nás nedostatečnými kompenzacemi,“ lamentoval s poukazem, kolik z kovidové podpory dostaly velké nadnárodní koncerny.

„Volby 2021 budou pro české soukromníky existenční,“ obává se Bajer. Proto považuje za správné, že strana spojuje síly s dalšími pravicovými subjekty. A věří, že se nedopustí stejného omylu jako minule, když spolupracovala s ODS. „A údajně pravicová ODS se pak spojila s lidovci, údajně středovými, kteří ty restrikce ve vládě s Babišem zaváděli,“ konstatoval chmurně.

Fotogalerie: - Sněm Soukromníků

Pokud se povede pravici sjednotit, může podle Bajera klidně myslet na dvojciferný volební výsledek. Toto číslo -dvojciferný zisk- pak zaznívalo jako cíl i od všech ostatních řečníků.

Anketa Vážíte si exprezidenta Václava Klause? Ano 37% Ne 32% Mé pocity k němu jsou rozporné 31% hlasovalo: 12708 lidí

Pro pravicovou a konzervativní politiku je podle něj prostor a je po ní poptávka. „Mladí to vidí taky, jen ty školy je oblbují a dávají jim takové divné myšlenky o genderech a tak,“ myslí si. Valenta sám prý vždy byl normální chlap a neměl s tím žádný problém.

Okénko hostů otevřela Zuzana Majerová Zahradníková, předsedkyně Trikolóry. Ta se na úvod zamyslela nad tím, že za jejího mládí slovo „soukromník“ prakticky neexistovalo, ačkoliv v jiných zemích východního bloku živnostníci přežili a alespoň omezeně fungovali. „Jenže my jsme vždy papežštější než papež, hlavně pokud jde o zákazy. A zůstalo nám to dodnes, takže covidové restrikce nad podnikateli jsou právě u nás přísnější než kdekoliv jinde.“

Jejich šikanu provádí premiér, který o sobě v počátcích své politické kariéry tvrdil, že je jeden z nich a dokonce, že je pravicový. A mlčky jí přihlíží strana, která díky podnikatelům několikrát vyhrála volby. Dnes raději opouští pravicové pozice a kdesi v levém středu vytváří koalici SPOLU. „My jim pracovně říkáme „spolupachatelé“,“ pobavila publikum šéfka Trikolóry.

Libor Vondráček, předseda Svobodných, vzpomínal na své podnikatelské začátky při studiu. A je prý rád, že Svobodní jdou do voleb s lidmi, kteří dokáží starosti se šikanou ze strany dnešní vlády popsat autenticky.

„Z politiky se vytratilo to podstatné, vládnou marketingové projekty. My budeme jiní, představíme tým odborníků,“ ujišťoval Vondráček.

Pak přidal postřeh, že se stále volá, aby se mezi podnikateli objevili noví Baťové. Jenže ti se podle něj neobjeví, dokud zde stát neutvoří takové podmínky, za kterých Baťa vyrostl. A současná státní moc se k ničemu takovému zjevně nechystá.

Nejvíce ale účastníky sněmu rozpálil Radomil Bábek, předseda Podnikatelských odborů. Temperamentní řečník postavil svůj projev na úvaze, že politika je svinstvo, protože dnešní politici jsou svině.

„Když ani opozice nebrání dalšímu omezování práv, je to svinstvo. Když nám chystají „normální život“ pod covid pasy a aplikacemi, které budou rozhodovat, co nám povolí, tak je to svinstvo.

Svinstvem je podle něj i to, když strana, která osm let o podnikatelích jen řečnila, najednou 4 měsíce před volbami začne obrážet provozovny a vykládá, že ví, jak se podnikatelé s rok uzavřenou provozovnou cítí.

„Chtějí ovládat naše názory a zbavit nás soukromého majetku- svinstvo. Vyměnili třídní boj za boj za klima, homosexualitu, rasu nebo gender a udělali si z toho plamenný meč, kterým chtějí změnit naši společnost. To je svinstvo. A další si z politiky udělali jenom kšeft a zjistili, že jednoduchá řešení mají odezvu a jim z toho tečou velké peníze. Svinstvo.

Bábkův příměr se sviněmi dokončil dále v debatě zástupce Trikolóry Václav Kubata poznámkou, že na každou svini se vaří voda.

Předsedovi podnikatelských odborů by postačilo tyto „svinské politiky“ zbavit funkcí. „Je třeba vrátit do politiky pojmy, které se dnes lidé až bojí vyslovit- spravedlnost, právo, zodpovědnost, ohleduplnost,“ nabádal Bábek. To by podle něj vzalo vítr z plachet oněm „sviním“, protože ty svůj politický úspěch vybudovaly na lži.

„Budu hájit podnikatele. Budu hájit slabé proti silnému státu. Tak na shledanou v Poslanecké sněmovně,“ rozloučil se podnikatelský odborář, který má vést pražskou kandidátku koalice.

Tématu právního státu se ujal i další řečník, bývalý europoslanec Jiří Payne, jinak člen programové komise koalice. „Dnes se říká, proč si platit drahého advokáta, když si můžu koupit levného soudce,“ popsal současný stav právního státu.

„Premiér lže, krade dotace, nechal unést vlastního syna a zaklekává na firmy, aby se jich zmocnil,“ pokračoval v popisu. Ministr zdravotnictví Arenberger otevřeně přiznával, že nedodržuje zákony. V takovém případě už vlastně ani nejsme právní stát. Změnou po těchto volbách by tedy měla být obnova právního státu a férové soutěže jako opaku korupce.

„Lidé z nejvyšších funkcí, možná jich budou desítky, by měli skončit před soudem,“ pokračoval Payne. Máme totiž ústavu, máme zákony a pokud je politici nedodržují, je to protiprávní jednání.

„A tentokrát by to nastolení spravedlnosti nemělo být sametové,“ zakončil bojovně.

Místopředseda Soukromníku Michal Dvouletý se hrdě přihlásil jako zástupce „stavovské strany podnikatelů“. Je to podle něj třeba deklarovat právě dnes, když je tato skupina zatlačována do kouta a v podstatě likvidována. Věří však, že se vše obrátí. „Za První republiky měla Živnostenská strana i ministry. A máme na to znova,“ věří.

Připomněl, že pravicové strany nejsou žádné „rychlokvašky“. Soukromníci fungují již dvanáct let, Svobodní ještě o rok déle. „Jsme skutečná alternativa a máme na čem stavět,“ ujistil. Rychlokvašky v podobě marketingových politických projektů to podle něj mají jednodušší, ale nesmí se to vzdávat.

Z dalších se pak do debaty přihlásil ještě například Václav Kubata z Trikolóry, který kromě dokončení příměru se sviněmi vyslovil úžas nad tím, že časopis Forbes, který má být o podnikatelích, vyhlásil již podruhé za nejvlivnější ženu ČR ministryni financí Alenu Schillerovou, která nasekala stamilionové dluhy, které v pandemickém účetnictví zmizely neznámo kam. Ze sálu zaznívaly poznámky, že právě proto je Schillerová nejvlivnější, neboť na ni budou při splácení vzpomínat ještě naše vnoučata.

Debatu uzavřel další host z Trikolóry Petr Štěpánek. Ten vyjádřil názor, že „v Číně kvete komunismus, protože dostal transfuzi kapitalismu. My to tady v Evropě děláme přesně naopak. Chřadnoucí kapitalismus léčíme komunismem,“ kroutil hlavou. Nejlepším řešením by přitom podle něj bylo léčit kapitalismus kapitalismem. Tedy volnou soutěží- v obchodě i v myšlenkách.

Sněm v pražském hotelu Don Giovanni vyvrcholil společnou tiskovou konferencí, kde byla oznámena společná kandidatura tří stran. Michal Dvouletý pro ParlamentníListy.cz uvedl, že zahájení kampaně proběhne v plné parádě 17. června.

Všichni námi oslovení zástupci se shodli, že mezi třemi stranami nejen zafungovala „chemie“, ale také mimořádná programová shoda, při které se hádali vlastně jenom o slovíčka v definicích.

Koalice je otevřena i dalším pravicovým osobnostem a projektům.

Psali jsme: Někdo se musel strašně vyděsit návratu Klause, že to vytáhl. Kdo? „Notičky“ i v Rozhlasu? Vlastimil Tlustý vytáhl bombu Fiala a bizon. FOTO z kontaktní kampaně ODS. Začala řežba: Honzejk obrátil oči v sloup. Jurečka prohlásil cosi o pražských redakcích... Majerová Zahradníková: Je zločin dusit děti v rouškách jen proto, že někdo potřebuje doprodat zásoby Jakási paní, kterou nikdo nezvolil, bude někoho nutit k očkování? Zločin, že to Babišova vláda umožnila, uhodila šéfka Trikolóry

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.