„Na to se radši neptejte.“ Maminka oběti střelby na FF UK dostala před návštěvou u Petra Pavla instrukce

V prosinci loňského roku Českem otřásl teroristický čin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde osamělý střelec zklamaný vlastním životem rozséval smrt mezi kolegy studenty. Povraždil 14 lidí, mladých žen i mužů. Mezi obětmi se ocitla i dvacetiletá Eliška, která studovala komunikaci s neslyšícími.

Její maminka Lenka od prosince prohlašuje, že český stát neudělal dost pro ochranu mladých lidí a následně ani dostatečně nekomunikoval s rodinami obětí. Rodiny dlouho zůstaly bez informací. A teď už strážci zákona celou kauzu uzavřeli s tím, že pachatel spáchal sebevraždu. A k vražednému útoku ho pohnuli jeho vnitřní démoni. Paní Lenka má za to, že policisté měli odvést mnohem víc práce a protože ji neodvedli, měl by ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) okamžitě odstoupit.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Publicistka Jana Bobošíková ve svém pořadu Aby bylo jasno ke kauze poznamenala, že podrobnosti o smrtelném útoku vyplouvají na povrch až po volbách do Evropského parlamentu. „Z maminky Elišky, která se veřejně, i v médiích, nahlas pere za objasnění kroků policie, … začali někteří z diskutující na sociálních sítích dělat, promiňte mi ten výraz, hysterku,“ podotkla Bobošíková. „Pětikoalici se podařilo vytvořit takovou společenskou atmosféru, kdy je pomalu považováno za společensky nepřijatelné dožadovat se v právním státě transparentních informací a vyvozování odpovědnosti v případě hromadné vraždy,“ pokračovala publicistka. „V Aby bylo jasno tomu říkáme krize humanity. A ta je varovná. Uvědomme si, že pokud budeme mlčet, můžeme se ocitnout v pozici obětí, nebo zoufalých pozůstalých,“ varovala Bobošíková.

Před kameru si k tématu pozvala středočeského zastupitele z řad opozičního hnutí ANO Martina Hermana, který se kauze střelby na FF UK věnuje. A paní Lenku Šimůnkovou, již zmíněnou maminku zastřelené Elišky. Ta prohlásila, že ještě řadu dní po útoku vůbec nepředpokládala, že by na něco potřebovala právní zástupce. Až časem přišla na to, že se bez právního zástupce neobejde. V tuto chvíli ji zastupuje dlouholetá politička Hana Kordová Marvanová.

Když se dostal ke slovu Herman, poznamenal, že část lidí se spokojila s tím co hlásil do světa ministr vnitra Vít Rakušan a říkal, že vše proběhlo v pořádku. I policejní zásah byl v pořádku. Ale Herman to viděl jinak, protože v celé kauze viděl od počátku několik nesrovnalostí. A podle Hermana jen málo novinářů oněm rozporům věnovalo pozornost.

Martin Herman, MPA ANO 2011



kontrolní výbor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„V tuhle chvíli už to není nic jiného než politika. Teď je z mého pohledu vidět snaha všechno odsunout na dobu dovolených, kdy lidé přijdou na jiné myšlenky u moře nebo na horách. A potom budou zase krajské volby. Je to snaha o vymlčování, aby byly krajské volby v klidu,“ podotkl Herman. „Z mého pohledu je to jen politika a já se na to dívám velmi kriticky. Podle mě je to jen snaha pana ministra Rakušana a policejního prezidenta Vondráška, aby se udrželi ve svých funkcích,“ pokračoval s tím, že z toho je rozhořčený a zklamaný.

Maminka Elišky poznamenala, že by od FF UK očekávala větší angažovanost v celé kauze a stejně tak by očekávala, že i prezident Petr Pavel a další politici se zapojí. Vedle toho by prý očekávala, že stát propojí rodiny obětí, aby spolu bolest nad ztrátou mohly sdílet. Ale ze strany státu takováto pomoc nepřišla.

A podle Hermana je jasné proč.

„Protože by mohla začít vznikat nějaká společná akce. Mohly by se toho chopit nějaké renomované právní firmy. S postupem času, ať chceme, nebo nechceme, tak přijde na přetřes otázka peněz. Pojišťovny, právníci. A budou to velké peníze. Půjde o stamiliony. A toto oni nepotřebují. … Snáz se jim bude válcovat paní Šimůnková, než by válcovali 5 až 6 rodin,“ podotkl Herman.

Paní Lence podle jejích vlastních slov přišlo zvláštní, že stát neprojevil větší vůli po diskusi s rodiči. Jen prezident Pavel uspořádal setkání na Hradě s rodinami obětí. Maminka Elišky v této souvislosti prozradila, že od fakulty dostala informaci, na co by bylo vhodné se ptát a na co ne.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A. BPP

Profil není převzatý, články vkládá redakce.

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A Herman se neudržel.

„Na mě to dělá dojem, že se vrátila prostě totalita, jak když šli pracující za panem rezidentem Zápotockým a slyšeli: Na tohle se ptejte, na tohle se neptejte. A kdo se na to zeptá, bude potrestán,“ rozčílil se Herman s tím, že mu to zapadá do snahy zamést to pod koberec. A hnutí ANO to nechce dovolit. Proto tlačí na vznik parlamentní komise, která by se mohla dozvědět pravdu. Ale čím později bude komise založena, tím víc budou okolnosti zásahu na fakultě zastřené. Můžeme se jen domnívat, že u koaličních poslanců zvítězí touha dozvědět se pravdu. … A ta komise vznikne. Ale jak jsem řekl, jsem k tomu skeptický.“

Největší pochybení podle něj nastaly před samotným zásahem. Během samotného zásahu po patnácté hodině 21. prosince 2023 už ne. Ale pokud existovalo podezření, že chtěl někdo spáchat byť jen sebevraždu, měl být vyhlášen poplach. Poplach měl být podle něj vyhlášen i ve chvíli, kdy zavraždil svého otce, poté byl na cestě na fakultu zachycen na kamerách. Policie podle Hermana měla důkladně prohledat celou budovu ještě před samotnou střelbou. Opravdu důkladně. A fakulta na tom měla trvat.