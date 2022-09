„Na vás se vyprdnou první.“ Slovensko, které od Čaputové neznáte. A hodně temná předpověď pro Česko

Retro. To je dnešní sídliště a areál, který byl postaven u legendární slovenské rafinerie Slovnaft. V sedmdesátých a osmdesátých letech se tu myslelo téměř na vše: velký hotel, poliklinika, široké silnice. Dnes je tu malá hospůdka, kde je každý příchozí vítán, neb nových štamgastů není mnoho. Najdete krámek, nabízející masové konzervy, nebo provozovnu, kde nechybí sázky, Situace podle místních není nijak růžová. Slovnaft není jenom fabrika, je to v podstatě satelitní městečko s několika tisíci obyvateli. Bývaly jich desetitisíce. Celé rodiny. To je ale dnes už výjimka. Kdo by si ze zahraničních dělníků sem bral své příbuzné?

reklama

Celý Slovnaft, ke kterému i my Češi vzhlížíme jako k možné záchraně ekonomiky, je v držení maďarské skupiny MOL, která má státní, tedy samozřejmě maďarskou spoluúčast. Před několika lety ještě věc neslýchaná. Dnes se s tím musí člověk nějak poprat.

Svět na nás zapomněl

Anketa Zaslouží si Michail Sergejevič Gorbačov naši úctu? Ano 57% Ne 38% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 6816 lidí

Úmorné horko, totálně vyprahlá země, kde vidíte jen pár suchých odénků hicům vzdorující trávy. Nedaleká benzinka, kam příjezd je po prašné silnici bez jakéhokoliv osvětlení, je jako z hororu. Platí se kartou a je to tu automatizované. Tady neexistuje nějaký shop, že byste si koupili vodu, něco sladkého či kuřivo. „Všechno to jde do riti,“ opakuje muž. „To jsme si s Čaputovou pomohli, no. Hezká tvářička, a to je všechno. Ale máme ženu v prezidentském paláci,“ uplivuje si. „Všichni jsou to somári. Nadávalo se na socany a tyhla Olano a Rodina a já nevím, jak se ty parchanti jmenují – vždyť jsou to sdružení, kde je jen pár lidí, dokonce příbuzní,“ komentuje neutěšenou vnitropolitickou situaci muž, který tu prý už dělá řadu let – vlastně od „sametovky“.

Podle něj tu končí svět. Vzdálené komíny rafinerie vidíte tak nejspíš z horních pater hotelu. Ale zápach síry a dalších látek je nepronikající a neustálý. Občas tu uvidíte mercedes, nebo tady profičí BMW, ale pak zas jen oprýskané žigulíky, staré lady nivy a škodovky stodvacítky. Retro!

Realita

Na terase hospůdky právě zvrací jeden štamgast, který už nevydržel věčné lití piva do svého „chřtánu“. Nikoho to ale příliš nezajímá. Dotyčný si vypůjčí omšelý hadr, který již něco takového pamatuje, a za chvilku nikdo neví, že se tady něco událo. Lapálie. Pije se tu český staropramen a taky kofola a becherovka. Velké pivo za dvě eura, tvrdý alkohol dvě deci taktéž. Vlastně všechno je za dvě eura, aby se to dle hostinského dobře počítalo….

Štamgast hospůdky. Foto: Václav Fiala

Jsem tu za raritu, kdo by sem jinak chodíval. Hotel je slušný a za dobré peníze. To ve městě byste dali minimálně dvakrát tolik.

Hurá, máme euro?

Benzín zlevnil, ale je to stejně vzhledem k mrzkým platům drahota. Půldruhého eura za litr není úplně málo, zvláště když vám žigulík „papá“ desítku i víc. Jeden jakýsi pošuk prý jezdí retro volhou, co má spotřebu jako obrněné vozidlo. Ale je to „papáloš auto“ z doby Československa.

Cizinec nemůže být našinec…

„Je tu samý cizinec, ale Ukrajinců málo,“ dozvídáme se v hospůdce snad šesté cenové skupiny. Vnitřek je ještě cítit cigaretovým dýmem z partyzánek a bulgar tabáku, i když už se teď pár roků kouří jen na verandě. „Rumuni, Moldavané a další národy, ani nevím kdo. Ukrajinci jsou ve městě. Tam jich je dost. V Bratislavě je dokonce ukrajinština snad dalším oficiálním jazykem,“ směje se chlapík a já mohu jen přitakat. Protože v hromadné dopravě se z reproduktorů line angličtina a hned za ní ukrajinština. „Kde sehnali tolik ukrošů, to nevím, vždyť tím mluví jen smetánka z města, ale babky se domluví pouze rusky,“ komentuje to štamgast. „Tady je pro ně málo peněz. Tady se z člověka dře kůže. Jste rádi, že přežijete do další výplaty.“ Ovšem kromě „kravaťáků“, jenže ti sem osobně nezavítají. Jen projedou v klimatizovaných vozech. Na tohle „aircondition“ je u žigula jasná odpověď – potevřené okno…

Psali jsme: Vích (SPD): Z energetické krize nás nezachrání ani vláda ani EU NKÚ: Hospodaření v roce 2021 - rekordní schodek státního rozpočtu, nejrychleji se zadlužující země v EU a ekonomický růst jeden z nejnižších Katastrofa? Ukrajina nebude mít čím topit, chce od nás peníze. Hrozí nejhorší Zelenskyj: Doněck pocítí závan svobody. I Krym

V průchodech je cítit moč a plíseň. Zábradlí se tu nikdo nechytá a po cestě po schodech si znalý borec vždy pořádně utře spodky bot do suché trávy.

Hezká tvářička prostě prodává

„Uvidíte, že budete mít taky ženskou na Hradě, kdepak Babiše,“ směje se další. „To je teď móda. Musí být hezká, ale jinak může být úplně blbá. Ať za ní konají její poručníci,“ konstatuje jeden ze štamgastů. „Tady na Slovensku to už došlo tak daleko, že vyhrabali Mečiara. Starej boxer aspoň něco ukázal, tihle všichni jsou jen loutky, kterým naloží úkoly v Bruselu a příště kontrolují, co splnili. Pak na ně taky tlačí Amíci, a k tomu ještě Maďaři...“

Rozklad státu se prý projevuje všude kolem. Služby skomírají a jedou silou vůle. Protestuje se, ale nic se nemění. Kdo něco vykřikne na bratislavském náměstí, je Putinův agent. Co se děje třeba na Horehroní, to je v bohatém městě úplně jedno.

Kdo koho nakonec nakopne

„Až bude hůř, Maďaři si tady vždycky něco vyrobí. Na vás se ale vyprdnou první, Češi jsou pro ně nepřátelé, Visegrád už dávno padl. Ostatně, jak jdete proti Orbánovi, to se vám vymstí,“ prorokuje zdejší „starousedlík“. „Nás kopnou do riti taky. Poletíme až za Tatry a tam nás zas nakope Polák. A kdo nás dojebe úplně? Rus nebo Amík? Ono je to už pak vlastně jedno…“

A pak se místní pustí do vášnivé diskuse, kdo je v Bratislavě ve vládě a v parlamentu větší mafián. Tomu už tak člověk nerozumí, nezná jednotlivé poslance a ostatně, ani členy vlády, protože my se tak nějak hlavně staráme o něco úplně jiného…

Pokreslené zdi. Foto: Václav Fiala



Psali jsme: Minčič (ODS): Premiére Fialo, máte padáka Kobza: Vznikne vojenský blok proti nám. Možná silnější než NATO Nestrašte, není to pravda. Kalousek hasí strach kolem nemocnic „Víte vůbec, co děláte?“ Ukrajina: Český generál a diplomat už nemohou mlčet

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.