„Náš program je nejlepší!“ volá Pekarová, která chce šéfovat TOP 09

Markéta Pekarová Adamová vnímá TOP 09 jako konzervativně-liberální stranu a byla by ráda, aby takovou zůstala i nadále. Chce také lidem připomenout, co vlastně strana hájí. Lidé si totiž většinou pamatují jen to, že je TOP 09 proevropskou stranou, ale členové strany by měli podle dámy říkat lidem po pravdě i to, že TOP 09 stojí na straně podnikatelů, odmítá rozhazovat veřejné peníze a dbá na slušnost. Strana má podle ní co říci i k tématu zdravotnictví či školství.

„Nemyslím, že je třeba nějak zásadně měnit program. Považuji ho za ten nejlepší, jaký mezi stranami je. Je ale dobré si vybrat konkrétní priority a těmi být unikátní. Jsme unikátní například tím, a zatím si stojím a měli bychom za tím stát všichni, že se nebojíme přijmout euro a prosazovat to. Beru euro jako geopolitickou pojistku před vlivy z východu i jako poslední zavřené dveře v rámci integrace v EU,“ uvedla Pekarová Adamová.

Na končícím předsedovi TOP 09, europoslanci Pospíšilovi ocenila, že dokázal obnovit spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí. Pospíšil si podle ní zaslouží pokračovat v širším vedení strany. O totéž prý bude usilovat u Tomáše Czernina. Pokud senátora zvoleného v barvách TOP 09 v souboji o nejvyšší stranický post porazí, bude ho chtít mít v širším vedení strany.

