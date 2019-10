„Nasírat lidi!“ natřel Jožo Ráž novináře. Rejžek nadává, Respekt zvrací. Ale padlo: Jebat! Klus a spol...

Hudební skupina Elán v čele s Jožem Rážem natočila nový klip. Je o bulváru a bulvárních novinářích. Ráž v klipu nechá unést dohromady čtyři novináře, kteří ho fotili nebo o něm psali, pak jim hrozí zbraní a nakonec je další člen kapely, Vašo Patejdl, postříká vodou ze stříkací pistole. Anketa Stal se Karel Gott slavným ,,z rozhodnutí strany a vlády", jak tvrdí Jaroslav Hutka? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 13010 lidí

V textu písně se zpívá například:

„Bol som príliš dlho dobrý,

nemajú ma preto radi.

Perom ničia za pár drobných,

obyčajní hnusní smradi.“

Nebo:

„Ťažko sa ich zbavíš.

Ľahko plodia bludy.

Asi ich to baví.

Nasierať ľudí.“

Je třeba říci, že na konci klipu se nachází tento dovětek: „Tvůrci si velmi váží a respektují všechny osoby pracující v mediální oblasti, které přinášejí relevantní informace s ohledem na celospolečenské zájmy. Skladba i klip jsou namířené výlučně proti bulvárním médiím, která se seriózní žurnalistikou nemají nic společného.“

Nicméně, zřejmě ani to Jožovi Rážovi na popularitě nepřidá, vzhledem k tomu, že téma vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky je na Slovensku dodnes živé. U videa více než dvojnásobně vedou nesouhlasné reakce nad souhlasnými.

Navíc dle Seznamu je Jožo Ráž dlouholetým podporovatelem vládního Smeru. V rozhovoru pro ParlamentníListy.sk také uvedl, že Robert Kaliňák, bývalý ministr vnitra, jenž se při vyšetřování případu Kuciak vzdal funkce, je jeho osobní přítel. V rozhovoru pochválil i Vladimira Putina a zopakoval, že se bojí Spojených států.

Celý rozhovor s Jožem Rážem ZDE

Klip vzbudil pozornost i v Čechách. Rozčílil například investigativního novináře Jaroslava Kmentu.

„Vážení a milí kolegové novináři ze Slovenska. Vyjadřuji vám tímto podporu v nelehké práci a situaci, kterou odporným způsobem zneužila skupina Elán svým klipem. Nic nezmírní fakt, že Elán na konci klipu zdůrazňuje, že jejich umělecké vyjádření je namířené jen proti bulvárním médiím. A pro ospravedlnění neobstojí ani závěr klipu s nadsázkou stříkací pistolky. Ať tím chtěl Elán sdělit cokoli, považuji to za nebezpečný precedens dalšího ostrakizování práce novinářů,“ píše Kmenta na Facebooku.

„Jsem navíc přesvědčen, že jde o odpudivý způsob, jak vnést do společnosti projevy násilí. Navíc v době, kdy ještě neskončilo vyšetřování brutální vraždy Jána Kuciaka a jeho přítelkyně. Milí kolegové, kteří dodržujete novinářské kodexy a děláte svou práci poctivě a zodpovědně, držte se. Zasloužíte uznání. Vaše práce je nesmírně důležitá pro demokracii. Ať se o ni snažíte v jakékoli zemi,“ tvrdí investigativní novinář.

Dodal ještě: „Neumím si představit, že by ve Francii po vystřílení redakce Charlie Hebdo natočila podobný klip třeba zpěvačka Zaz. Bylo by to nejen nevkusné, bylo by to proti lidskosti a slušným mravům. Minimálně. Násilné pojetí klipu mě zasáhlo o to víc, že jsem měl skupinu Elán (její původní tvorbu) rád. Dnes musím konstatovat, že jsem bývalým fanouškem Elánů...

A kdybych mohl, řekl bych Jožo Rážovi ‚Čaba neblázni‘, ‚Nie sme zlí‘.“

Ozval se také filmový kritik Kamil Fila z Respektu: „Pakliže jste dnes ještě nezvraceli, nabízím za tímto účelem novou píseň skupiny Elán o spravedlivém násilí na novinářích.

Jožo Ráž, obdivovatel mnoha autoritářských politiků, si fouká bolístku, že ho vyfotili, jak cvrliká s prokurátorkou Máriou Trstenskou, která dozorovala v kauze daňových podvodů, které řešila v prospěch Mariána Kočnera, jenž se stýkal s lidmi zapletenými do vraždy novináře Jána Kuciaka. Rážova odplata v klipu má – až do rádoby zlehčující pointy – typicky mafiánskou podobu.

Kam se hrabe s Deratizérem Aleš Brichta...“

Video sdílel i kritik Jan Rejžek. „Tak tohle neskutečné svinstvo vyblil po vraždě novináře Jána Kuciaka Mečiarův řiťolezec Jožo Ráž se svými svazáckými kumpány z odporné grupy Elán,“ prohlásil.

Kdo se na stranu Elánu postavil, je režisér David Martinek. „Eláni mají nový klip. Jožo Ráž & spol. si v něm utahují z bulváru, který jim dlouhodobě pije krev. Názor. Energie. Tedy... rock!“ tvrdí. A dodává: „Co je na tom pitomé? Že říkat věci, tak jak jsou, zvládne jen tahle stará garda. Mladí umí akorát tak paštěkovat na Zemana. A to je jakože celá generační vzpoura. A ještě tomu vévodí Klus. Esoterické ňuňátko.“

„Jebat,“ uzavírá.

A nakonec Martinek vystřelil otázku: „Jsou muzikanti nebo kapely, které jen nekníkají polistopadové mantry? Má tu někdo koule? Jestli jo, ať se ozvou. Natočím jim klip.“

