„Konec lží.“ Kajínek natočil video. Celá pravda k jeho případu

Kajínek se pomocí videa na platformě YouTube rozhodl reagovat na článek z blogovací platformy Médium.cz. Podle autora článku, Václava Rabase, Jiří Kajínek systematicky lže a manipuluje, aby se stylizoval do role nespravedlivě odsouzeného hrdiny.

„Kajínkův příběh je možná fascinující, ale fakta jsou silnější než emoce. Mýty, které si sám vytváří, nevydrží ani základní ověření,“ tvrdí autor.

Podle Kajínka naopak překrucuje pravdu autor článku. Zejména se vysmál tvrzení autora, že by se měl údajně pokoušet o „budování vlastní legendy“.

„Podle sebe soudím tebe,“ zkritizoval Kajínek autora textu, pana Rabase.

„Já nic nebuduju a na nic si nehraju. Nikdy jsem nechtěl být slavný, nic takového. To, co jsem chtěl, byl útěk z Mírova, abych upozornil na nespravedlivé odsouzení,“ připomněl svůj útěk z vězení Mírov v roce 2000 a zopakoval, že nikoho nezavraždil, nestřílel a na místě činu nebyl. To, že se stal mediálně známým člověkem, je podle Kajínka jen „druhotným produktem“ jeho snahy o očištění svého jména. Ve videu zároveň odkázal na dokumentární seriál Já, Kajínek z roku 2017, ve kterém již okolnosti svého útěku jednou popsal.

Kajínek byl v roce 1998 odsouzen za dvojnásobnou nájemnou vraždu k doživotnímu trestu odnětí svobody. V květnu 2017 mu však někdejší prezident republiky Miloš Zeman udělil milost a Kajínek byl propuštěn na svobodu.

Podle Kajínka byl ale na Vlasáka ze strany policie vyvíjen neúměrný nátlak, aby z něj vydolovali přiznání, že si u Kajínka objednal zastřelení Štefana Jandy. „Ale to je konstrukce policie, to se nikdy nestalo,“ řekl Kajínek a podělil se s diváky svého videa o zajímavost, o níž se údajně dozvěděl „z doslechu, z vyšetřování“:

Podle Kajínka byla první osobou, kterou policie podezřívala z objednání vraždy podnikatele Jandy, Jarka Kastnerová. Kajínek uvedl, že Jandu a bratry Pokošovy motivovalo převzít její podnikání v oblasti kulturistiky, a proto ji v parku údajně zneužili. Paní Kastnerová nicméně poté dle slov Kajínka odcestovala do Ameriky, kam česká policie pro vyslechnutí neměla přístup, a proto se policie zaměřila na podnikatele Antonína Vlasáka.

„Samozřejmě já jsem u toho nebyl, to všechno vím z toho spisu z vyšetřování,“ dodává Kajínek.

„Antonína Vlasáka potom sebrali a strčili do vazby a nechali ho v ní hnít několik let. A to zásadní: Antonín Vlasák nikdy neřekl, že si u mě něco objednal, to není pravda,“ prohlásil Kajínek s tím, že podnikatele Vlasáka viděl poprvé až po třech letech, kdy bylo vedené vyšetřování.

Následně Kajínek vytáhnul rozsudek krajského soudu v Plzni a uvedl, že soud odsoudil podnikatele Vlasáka jen na 16 měsíců, protože ho podle Kajínka neměl za co odsoudit. „To je na tom to úsměvné. Policie tvrdila, že si Antonín Vlasák objednal zlikvidování, ale protože se nic takového nedokázalo a byla to celé lež, tak si vymysleli, že za úplatu 100 tisíc požádal o zastrašení,“ uvedl Kajínek a vzápětí upozornil, že i to je ovšem lež.

Zároveň naznačil, že rozsudek může být účelově sepsaný, aby zakryl možné chyby či nespravedlnost systému. „Je třeba si uvědomit, že když se vypracovává rozsudek, tak to asi bude udělaný tak, aby to vypadalo, jak ta justice pracovala perfektně a rozhodnutí je správný,“ uvedl Kajínek.

Poté se vrátil k textu Václava Rabase a přečetl si o sobě, že prý má prohlašovat, že ve vězení strávil jen 23 nebo 24 let, i když ve skutečnosti to bylo 34 až 35 let, aby vypadal nevinnější a podpořil svůj příběh o nespravedlivém odsouzení.

Kajínek v reakčním videu velmi rychle uvedl na pravou míru, že když mluví o 23 letech vězení, hovoří o trestu spojenému s událostmi z roku 1993, tedy vraždami podnikatele Jandy a jeho strážce.

Pana Rabase proto označil za „rádoby novináře“, který podle něj šíří nesmysly a manipuluje, místo aby si ověřoval fakta. Kajínek podotkl, že on sám nikoho neklame, protože všichni, kdo případ znají, prý dobře vědí, že byl ve vězení už před vraždami. „To není o tom, že bych někoho já oblboval. Tady oblbuje Rabas,“ dodal Kajínek.

Sám se textem pana Rabase zabývat nechtěl, dotlačili ho k tomu až lidé z jeho okolí, kteří ho upozornili, že se z něj někdo na internetu snaží udělat „blbce“ a „lháře“.

„Já jsem zastánce toho – čím víc se s hovnem mažeš, tím víc smrdí,“ vysvětlil Kajínek svou filosofii.

Pan Rabas v textu o Kajínkových údajných lžích dále uvedl, že Kajínek nemá maturitu, pouze učňovské vzdělání. I toto tvrzení se Kajínek pokusil vyvrátit, když ve videu na kameru ukázal své maturitní vysvědčení. „Snad je to průkazné,“ smál se Kajínek, který vysvětlil, že se jedná o maturitní vysvědčení z oboru technické diagnostiky.

Kajínek se pak zaměřil na další obvinění autora Rabase, a to, že údajně nepravdivě tvrdí, že dozorci ve věznici měli číst jeho soudní spis a dospět k názoru, že je Kajínek nevinný. Podle Rabase Kajínek nikdy neuvedl žádná konkrétní jména dozorců, kteří navíc nejsou právníky a je proto velmi nepravděpodobné, že by si někdo po směně studoval tak složité právní dokumenty. „Nelogické a účelové tvrzení, které má navodit dojem, že ,systém' ví o jeho nevině — jen ji tají,“ usuzuje autor Rabas.

Zde Kajínek ovšem uvedl věc na pravou míru a uvedl, že on osobně měl vždy na mysli pouze tzv. „spis vězně“, nikoliv tisícistránkový rozsudek.

„Nebudu tady dál předkládat další důkazy Rabasových lží, ale je mi z toho až smutno, co je člověk, který vytváří veřejné mínění, schopen napsat,“ pohoršil se Kajínek v závěru videa. „Lhář, lhář, lhář a manipulátor,“ odsoudil Václava Rabase.

