„Natvrdlí jako Greta.“ Robejšek po volbách v Německu: Lžou, je to jinak

V německých zemských volbách v Braniborsku a Sasku sice nevyhrála opoziční Alternativa pro Německo (AFD), ale v obou těchto spolkových zemích strana výrazně posílila, zatímco tradiční CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové a němečtí sociální demokraté oslabili. Ukazuje se tak prý, že plán tradičních stran v maximální možné míře izolovat AfD vede jen k tomu, že opoziční strana vytrvale posiluje.

V komentáři uveřejněném mimo jiné na blogu Aktuálně.cz Robejšek upozornil, že tato volby zbořily ještě jednu mylnou představu. Podle politologa mylnou představu liberálů.

„Mnohdy se pokroková inteligence chová stejně autisticky jako Greta Thunbergová. Pacienti trpící Aspergovým syndromem si vedou svou a neohlížejí se na to, co říkají ti, ke kterým mluví, a navíc nejsou ochotni uznat omyl, anebo dokonce změnit svůj názor. Natvrdlost mnohých majitelů univerzitních diplomů a jediné pravdy je místy až děsivá. Mnozí z nich si zřejmě opravdu myslí, že jim většinová společnost dnem i nocí visí na rtech, a když do ní dostatečně dlouho hučí, tak i přebírá jejich názory. Když se páří tato intelektuální nadutost s ideologickou zaslepeností, tak je neúspěch zaručen,“ konstatoval Robejšek.

„Zvláště smutný osud potkal v Sasku a Braniborsku oblíbený sebeklam ‚liberálů‘, a sice to, že za všechno špatné mohou ‚staří bílí muži‘. Budoucnost je nutně zelená, protože mládež, to jsou jenom Grétini pátečníci. Skutečnost je však jiná. Staří bílí muži a (abych to měl genderově vyvážené) i ženy podpořili jak v Sasku, tak v Braniborsku spíše tradiční strany. U mládeže a střední generace vzrostla podpora AfD. Ve skupině voličů do 30 let zvítězila v Sasku „reakcionářská“ AfD s 22 procenty jejich hlasů. V Braniborsku skončila v této věkové kategorii jen o jedno procento na druhém místě za Zelenými. A jen na okraj: již ve spolkových volbách 2017 dosáhla AfD u těch, kteří volili poprvé v životě, 16 procent hlasů, a skončila tak druhá po CDU,“ pokračoval analytik dlouhodobě žijící v Německu.

Podle Robejška se tak ukázalo, že svět, který popisují média, neodpovídá tomu, jaký svět doopravdy je. A tradiční politici, kteří hojné čtou tradiční média, pak chybují, jak ukázaly zmíněné zemské volby. Strany tak moc brojily proti AfD, až AfD posílila.

Učebnicovým příkladem politika, který vsadil na to, že volby vyhraje, když se zalíbí médiím, byl podle Robejška zemský předseda braniborské CDU Ingo Senftleben. Ve volební kampani rozehrál zelená témata, za což si vysloužil ocenění od novinářů, ale občané, kteří kvůli zelené politice mohou přijít o práci, vystavili CDU přísný účet. Strana ve volbách skončila až třetí.

Psali jsme: Sledujme u sousedů, co hrozí i nám, doporučuje Robejšek. V Německu se totálně utrhla neziskovka a žádá zatýkání politiků Trochu jiný miliardář, než je George Soros. Jak se ke Kellnerovi postaví Respekt, těší se Petr Robejšek Ani Babiš, ani Zeman. Je tu mnohem větší ohrožení demokracie, než si „chvilkaři“ uvědomují. Petr Robejšek promluvil Robejšek bez obalu: Německá společnost degeneruje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp