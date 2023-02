„Ne, Rusko to nebylo.“ Trump vystoupil. Vyděsil Evropu

Anketa Je dobře, že ANO chce ve Sněmovně obstruovat kvůli snížení valorizace důchodů? Ano 96% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1887 lidí

Pokračoval, že když k výbuchu došlo, tak byla vina svalována na Rusko, a dodal, že se všechno svádí na Rusko a on s tím musel žít. „Říkám vám, tihle lidé jsou nemocní,“ prohodil směrem k těm, kteří tak činí.

Nevyloučil, že k sabotáži došlo ve spolupráci s Ukrajinou, protože Ukrajina je pod totální nadvládou USA. „Poslali jsme jim asi 150 miliard dolarů a Evropa skoro nic,“ prohlásil. Postěžoval si, že vztahy USA a Evropy jsou nevyrovnané, pokud jde o obchod. Evropa je prý „skoro tak špatná jako Čína“. „Nekupují naše auta, naše zemědělské produkty, nechovají k nám respekt,“ míní.

Ohledně války na Ukrajině zopakoval, že se jedná o válku, která být nemusela. Dodal, že teď, když k tomu došlo, je potřeba dostat lídry do jedné místnosti a „otlouct jim hlavu o sebe“. Což znamená říkat Putinovi i Zelenskému věci, které nebudou chtít slyšet. „Lidé umírají po tisících a města jsou srovnávána se zemí,“ připomenul.

