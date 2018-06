,,Ne, migrace za to nemůže." Robejšek předkládá, co se děje v Německu po migrantské vraždě 14leté dívky

Zakladatel Realistů a politolog dlouhodobě pobývající v Německu se podíval do trojích tamních novin, aby zhodnotil, jak své čtenáře informují o vraždě čtrnáctileté Susanny, které se měl dopustit uprchlík z Iráku. A dospěl k důležitému zjištění. Přesvědčte se sami.

Zakladatel strany Realisté Petr Robejšek se v pondělní MF Dnes vyjádřil k případu zavražděné čtrnáctileté německé dívky Susanny. Údajně ji znásilnil a zavraždil dvacetiletý Ali Bashar z Iráku. Ten do Německa přišel jako uprchlík v roce 2015. Náhle však zmizel ze země. Byla ale zadržen na severu Iráku a k vraždě čtrnáctileté dívky se přiznal.

Anketa Vnímáte Václava Klause staršího jako zajímavou osobnost? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 3498 lidí

Robejšek připomněl, že v roce 2016 německé úřady Basharovu žádost o azyl zamítly. Ten se však proti rozhodnutí bránil soudní cestou, takže mohl v Německu prozatím zůstat. Těsně po vraždě Susanny F. prchl z Německa. Dobrovolně. Robejška zaujalo, jak o případu vraždy Susanny F. informují tři německá média: konzervativní Frankfurter Allgemeine Zeitung, liberální Süddeutsche Zeitung a bulvární Bild-Zeitung.

„Bild nezapře svou příslušnost k bulvární žurnalistice a v pátečním vydání to rozmázl na tři strany; velké fotky, velká písmena a velká slova. Naproti tomu se komentování vraždy omezilo na jediné a jistě pravdivé zjištění: „Kdyby ho odsunuli, mohla ještě žít.“ Od ostatních dvou deníků se Bild neliší v tom, že podrobně popisuje selhání úřadů a velmi se nad ním rozčiluje,“ napsal Robejšek v komentáři pro pondělní MF Dnes.

Zakladatel politické strany Realisté připomněl, že v roce 2015 Bild vesměs vítal rozhodnutí německé kancléřky Angely Merkelové otevřít hranice uprchlíkům. Majitelka nakladatelství, které Bild vydává, je prý v dobrých vztazích s Merkelovou, což údajně postoj deníku vysvětluje.

„Süddeutsche Zeitung a Frankfurter Allgemeine Zeitung popisují průběh tragédie a honbu za pachatelem velmi podobně. Obracejí se na jiný typ čtenářů, a proto jsou jejich komentáře mnohem rozsáhlejší než v Bildu. Stojí za to si je vychutnat,“ rozvíjel dál svou úvahu Robejšek.

„Komentátor Süddeutsche Zeitung popírá pravdivost tvrzení, že kdyby byly hranice zavřené, Susanne by dnes ještě žila. A doloží to prostě tím, že prohlásí: ‚Ví se přece, že to tak není.‘ Ve svém komentáři odsuzuje pomstychtivost, se kterou je požadováno, aby se utečenci radikálně vysídlovali a jejich práva omezovala. A jako argument vystačí s bonmotem: ‚Důsledkem barbarského činu nesmí být barbarizace práva.‘ A hotovo,“ doplnil zakladatel Realistů.

Frankfurter Allgemeine Zeitung se prý na věc dívá alespoň trochu realisticky. Deník poukázal na absurditu toho, že uprchlík v roce 2015 utekl z Iráku, v Německu se ale nechoval právě vzorně a po třech letech náhle prchá ze země. I FAZ uvedl, že německé úřady v této kauze totálně selhaly.

„Ale vzápětí mu mozek vysadí, když svůj vlastní realistický popis těchto absurdit zpochybní úlitbou mainstreamovému myšlení takto: „Není divu, když lidé kvůli těmto absurditám ‚naletí‘ politickým krysařům,“ čímž míní protestní stranu AfD. Poté se přece jen ozvou zbytky realistického myšlení a dočteme se, že sice v první řadě nesou vinu tito ‚krysaři‘, ale také politici, kteří se nepostaví zaslepeným kazatelům morálky. Poznávací schopnosti a odvaha komentátora Frankfurter Allgemeine Zeitung jsou tedy trochu vyvinutější než v případě Süddeutsche Zeitung,“ dodal pro dokreslení Robejšek.

Pohled do tří německých novin podle něj ukazuje, že média už jen neinformují o případech, což by správně měla dělat, ale navíc podsouvají čtenářům, jak se na věci dívat správně.

Psali jsme: VIDEO z parlamentu Německa: AfD vyzvala k minutě ticha za 14letou Němku zabitou migrantem. Zuřivá reakce následovala Senátor Valenta: Evropo, probuď se! Jednání nejmocnější sedmičky světa: Pojďte, spojíme se všichni proti Trumpovi, burcoval prý Macron Britská profesorka před Čulíkovou kamerou: Je velká chyba, že máte v učebnicích málo obrázků jiných kultur. Národní historie je umělý konstrukt

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp