„Ne, nejsou tam kvóty.“ Jenže zase přišel dotaz. A Rakušanovi se odpovídat nechtělo

reklama

„Povinné relokační kvóty prostě nebudou. A ,povinná solidarita‘? To je jen strašák. V migračním paktu se píše o solidaritě flexibilní, každá země si bude moct vybrat, jakým způsobem pomůže těm státům, které jsou migrací zasažené nejvíc,“ napsal ministr vnitra na Twitteru u videa s odpověďmi pro voliče.

„Povinná solidarita je hodně zvláštní termín, nemá být přece dobrovolná?“ zazněl jeden z dotazů, který ministr pustil do éteru. A hned na něj také odpověděl. „Dávám vám za pravdu, zní to trochu zvláštně, ale základem EU je, že jsme se dobrovolně dohodli, že si budeme vzájemně pomáhat. A Česko z toho dlouhodobě těží. Podívejte se na naše dálnice, opravené školy, školky. Já jako starosta města vím, o čem mluvím, polovina investic šla z evropských peněz,“ odpověděl ministr Rakušan.

Další dotaz byl stejně jako odpověď přímočarý. „Budou povinné kvóty?“ ptal se tazatel. „Nebudou,“ odpověděl ministr. „Pokud se nenajdou dobrovolníci k relokacím, budou povinné. Takže kvóty,“ zaznělo dál. „Ani v takovém případě nebudou povinné relokace,“ odpověděl ministr a odpovědi voličům ukončil.

Povinné relokační kvóty prostě nebudou. A "povinná solidarita"? To je jen strašák. V migračním paktu se píše o solidaritě flexibilní, každá země si bude moct vybrat, jakým způsobem pomůže těm státům, které jsou migrací zasažené nejvíc.

Můj osobní názor je, že solidarita je… pic.twitter.com/8QtnzKd2gc — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 16, 2024

Možná záměrně předčasně, protože o slovo se hlásil Robert Kotzian se svými dotazy, které ministr do éteru nepustil, nebo se pustit bál. Podle Rakušana bude mít Česká republika výjimku díky tomu, že Česká republika bude počítaná jako stát vystavený migračnímu tlaku vinou příchodu stovek tisíc ukrajinských uprchlíků. A to že nás ochrání před přijímáním migrantů z jihu.

„O tom, zda bude stát považovaný za vystavený migračnímu tlaku, nebude rozhodovat tento stát, ale úřednická Evropská komise,“ napsal Kotzian pro Konzervativní noviny a předložil ministru Rakušanovi. „Počet ukrajinských uprchlíků v posuzovaném státě je pouze jedním z 21 (!) hledisek, která musí Evropská komise při tomto rozhodování vzít v úvahu. Ale povinnost ,vzít v úvahu‘ toto 1 z 21 hledisek neznamená povinnost právě podle něj rozhodnout,“ argumentuje Kotzian.

Kde je chyba v tomto mém článku, který pojednává o tzv. výjimce na ukrajinské uprchlíky? https://t.co/pCR3KAyIfH — Robert Kotzian (@RobertKotzian) March 16, 2024

Kotzian zmínil, že ukrajinští uprchlíci jsou v ČR pod takzvanou dočasnou ochranou. Ta má trvat do března 2025. Může se teoreticky ještě jednou prodloužit, ale to by vedlo podle Kotziana k tomu, že bychom výjimku státu vystaveného migračnímu tlaku mohli využít pouze jednou. Protože Evropská komise bude posuzovat migrační situaci jednotlivých zemí na základě paktu až za období od října 2024 do října 2025. „Pokud tedy bude dočasná ochrana trvat jen do března 2025, budeme moci o Rakušanovu ‚výjimku‘ žádat možná jen jednou,“ napsal Kotzian a marně se s argumentem snažil konfrontovat ministra vnitra.

Kotzian ukazuje i na fakt, že pokud Evropská komise rozhodne o naší výjimce, musí ji potvrdit i Rada EU. Tedy složení hlav všech členských států unie. Států, které mají své problémy s migrací. „Pokud Rada EU rozhodne, že ano, rozhodne také, zda bude tato výjimka znamenat plnou, nebo jen částečnou úlevu od povinné solidarity. Radu EU tvoří členské státy se svými zájmy a léty nakupenými problémy v oblasti migrace a vždy proto existuje riziko, že nám výjimku neschválí jen tak,“ hrozí se Kotzian. A dodává, že takové přezkoumání bude probíhat rok co rok. Tedy Rakušanovu výjimku státu pod migračním tlakem dříve či později Česká republika ztratí a bude muset přistoupit na kvóty.

V Deníku TO se Robert Kotzian rozepsal i o podmínkách solidarity vytvořené migračním paktem. „Státy EU sice budou mít volbu mezi přemísťováním migrantů a placením pokuty 0,5 milionu Kč (20 tisíc eur) za nepřemístění jedné osoby, ale pouze za podmínky, že všechny státy EU dohromady přislíbí a skutečně převezmou (v paktu se převzetí migranta říká relokace) nejméně tolik migrantů, kolik stanoví každoročně schvalovaná kvóta pro celou EU,“ napsal Robert Kotzian. I na tuto skutečnost se dotazoval ministra Rakušana. Ten neodpověděl.

Pane ministře @Vit_Rakusan , budu to zkoušet znovu a znovu. Dosud jste mi neodpověděl, ačkoli běžně na dotazy odpovídáte. Pokud se tedy v něčem mýlím, co je snazšího, než mi v tak zásadní věci odpovědět?

K povinnosti přijímat migranty

Migrační pakt povinné přijímání migrantů… https://t.co/cOEL79f7Mm — Robert Kotzian (@RobertKotzian) March 15, 2024

Když budou jednotlivé státy příliš často volit variantu uhradit pokutu namísto přijetí migranta, může Evropská komise svolat nové fórum, kde se situace bude znovu projednávat. „O novém svolání fóra rozhoduje Rada EU (čl. 44g odst. 1). Pokud fórum svolá a členské státy si ani tentokrát nedají říct a neslíbí dostatek relokací, nastupuje povinné přerozdělování (čl. 44h odst. 3). A pozor – už bez možnosti vykoupit se finanční pokutou,“ dovozuje Kotzian.

Pak následuje azylové řízení, které má být pod vedením určeného státu. Ten bude mít azylové řízení s migrantem nařízené. Ale tím dojde k faktické relokaci, tvrdí Kotzian. „Fígl je v tom, že přerozdělovat se nebudou přímo migranti. Namísto toho se bude na státy převádět tzv. příslušnost k řízení o jejich žádostech o mezinárodní ochranu (volně řečeno o azyl). Politické zadání totiž bylo jasné: musí to celé vypadat tak, že relokacím se lze vyhnout zaplacením pokuty. Tak se to obešlo převáděním příslušnosti k vyřízení žádostí o azyl a velkou složitostí celého procesu, která umožňuje zastřít podstatu věci,“ napsal pro Deník TO.

Se svými argumenty se Kotzian pokusil oslovit ministra vnitra Víta Rakušana. Ten místo uklidnění a důkladného vysvětlení migračního paktu zvolil odpovědi na výkřiky bez argumentů a vychvalování vystavěných dálnic a opravených škol v Kolíně, kde svého času sloužil na postu starosty.

„Můj osobní názor je, že solidarita je prostě SAMOZŘEJMÁ. Česko z evropské solidarity v minulosti hodně těžilo a pořád těží. Je naprosto správné ukázat, že umíme nejen brát, ale i dávat, když je třeba,“ ukončil své odpovědi ministr vnitra Rakušan, aniž by reagoval na Roberta Kotziana.

Psali jsme: Rakušan se hádal s Vildumetzovou o migranty: Povinná solidarita? Spíš samozřejmá 500 000 Kč. Tolik Rakušan schválil, že zaplatíme za migranta, kterého nechceme Migrační pakt a lhaní do kamer. A vláda o tom odmítá jednat. Vrátit jim to ve volbách, šíří se výzva Ukrajina, solární baroni, neziskovky. Na to peníze najdou. Český občan je pro ně až úplně poslední, protestuje Okamura

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE