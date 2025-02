„Ne, není to jako Mnichov.“ Karel Havlíček zboural koaliční narativ

Hosty první části Partie CNN Prima News byli ministr práce a sociálních věcí Marin Jurečka (KDU-ČSL) a místopředseda Poslanecké sněmovny i hnutí ANO Karel Havlíček.

Jako první téma diskuse se ocitla stoupající nezaměstnanost v České republice. „Od března bude nezaměstnanost zase klesat,“ pravil ministr Jurečka. A připomněl, že v rámci EU jsme na tom víc než dobře. „V rámci unie jsme rekordmani,“ pochvaloval si Jurečka.

Přesto Jurečku straší v tomto ohledu jedna okolnost. Donald Trump. „Postup Trumpa a jeho administrativy mi dělá vrásky. Jeho cla a politika může mít dopad i na zaměstnanost v ČR,“ varuje ministr. „S jeho administrativou o tom už jednáme,“ ubezpečil Jurečka veřejnost.

Moderátorka ovšem Jurečkovi připomněla, že 51 velkých firem hlásí propouštění.

„Podobné informace za poslední týdny nemám,“ kroutil hlavou Jurečka a ukázal, že i tady má vláda Petra Fialy odpověď. „Jednáme o umístění výroby baterií v Jihomoravském kraji, je to klíčová investice. Pro okres Karviná by to bylo opravdu přínosem,“ řekl Jurečka.

Havlíček situaci nevidí tak optimisticky. „Horší časy nastaly. My jsme před tím varovali,“ ukázal Havlíček predikce hnutí ANO. A že zpočátku vlády Petra Fialy jel průmysl dobře? „To, že dva roky po nástupu této vlády průmysl jel, to jen dojížděl po naší vládě,“ řekl Havlíček. A udeřil na Jurečku, že právě kroky Fialovy vlády dovedly český průmysl do situace, kdy musí výrazně propouštět. „Nebagatelizujme to,“ dodal.

Příčiny úpadku vidí jednoznačně u kroků Fialovy vlády. „Musíme mít příjmy, a ty tu kvůli vládě chybějí,“ konstatoval Havlíček.

Jurečka u jeho slov jen kroutil hlavou. „Poslanci ANO neustále jen straší černými scénáři,“ řekl a poukázal na výsledky toho, jak si ČR stojí v porovnání se zeměmi EU. „Nikdo z poslanců ANO ale nesdílel, že ČR je v top 10 zemí EU v investicích, i v nízké inflaci, klesly nám ceny elektřiny a plynu. EU u nás neřeší, že jsme zadlužení. Polsko a Maďarsko to začne dohánět,“ vypočítával na prstech Jurečka úspěchy, kterých ČR dosáhla v posledních letech.

„Už nejsme montovnou a jde to vidět,“ dodal Jurečka poté, co zdůrazňoval, že pro Karvinsko by byla montovna baterií klíčovou.

Teď byl na řadě Karel Havlíček, aby vysvětlil, proč při projevu svého oponenta kroutil hlavou. „Kolega Jurečka si nepřiznává realitu běžného dne. Dostali jste se na místo, které jsme vám předávali,“ podotkl Havlíček k výsledkům top 10 zemí EU. „Přes kupní sílu máte už dva roky nejdražší elektřinu v Evropě,“ smetl Jurečkovy výroky ze stolu Havlíček.

„Říkáte jen to, co se vám hodí,“ snažil se smečovat Jurečka. A zaměřil se pod vedením moderátorky na rostoucí nezaměstnanost. A to obzvláště v regionech. „Jsem si vědom toho, že situace v regionech je složitá. My pro lidí 50+ nabízíme větší míru vzdělávání, rekvalifikací. Zvyšujeme podporu v nezaměstnanosti od věku 52+. Firmy motivujeme tím, že když zaměstnají člověka 55+ na částečný úvazek, mají slevy na pojistném,“ vypočítával Jurečka výhody, jimiž vláda Petra Fialy zaplavuje předdůchodovou generaci.

Havlíček se jen útrpně usmál. „Jestli chceme pomoci lidem, nevyřešíme to sociální pomocí, ale musí se podpořit podnikatelský sektor. Pokud ten nebude vytvářet zisk, tak nebudou zaměstnáni lidé. Takhle se ekonomika neodrazí ode dna,“ představil jasný plán místopředseda ANO.

Neblahý vývoj na trhu zaměstnanosti ukázal na dalším nešvaru českého trhu s prací. „Vzrostl vám počet lidí ve švarcsystému, to je příznačné,“ vztyčil Havlíček varovně prst.

Téma hovoru se přesunulo k možné celní válce mezi zeměmi EU a USA. Vychází to z politiky Donalda Trumpa, jenž přesně takový směr prosazuje. „Z hlediska vývozu do USA mámě větší bilanci. Ale pro USA klíčové firmy jako Microsoft, Meta, Google získávají zase výhody v Evropě,“ řekl Jurečka. „I Američan chce, aby evropské firmy nakupovaly v USA,“ dodal.

Podle něho bychom na slova Donalda Trumpa měli hledět skepticky. „Je to strašení, vymezování si manévrovacího prostoru Trumpa,“ domnívá se Jurečka. „Nejásal jsem ani z Bidena, nejásám ani z Trumpa; byl jsem a jsem realista,“ dodal.

Havlíček míní, že Evropa nechápe politiku Trumpa, a že může na to dojet. „Evropská komise toho mnoho nevyjedná. Než se dochroustá ke kompromisu, Trump bude o čtyři kroky dál. A vy jste podpořili předsedkyni von der Leyen,“ nasadil na Jurečku Havlíček.

A že prezident Trump bude jednat s tím, koho uzná za vhodného. „Trump bude jednat s jednotlivými lídry členských zemí EU. Trump se soustředí na italskou premiérku Meloniovou, na maďarského premiéra Orbána, a měli bychom s tím počítat. Evropská komise pro Trumpa není partnerem,“ poznamenal Havlíček.

„Evropské unie jde do kytek, a to s vaší podporou,“ vystartoval na Jurečku. „Odmítám, že se nám kvůli Trumpovi bude dařit hůř,“ nesouhlasil Havlíček a ukázal na pokrytectví Evropské unie. „Patrioti jsou politicky nejbližší Trumpově politice, a vy jste Patrioty poslali do politické karantény,“ ukázal místopředseda ANO na chování Evropské unie.

Ani takové řeči ovšem Jurečku nevyvedly z míry. „Za Leyenovou stojí klíčoví hráči, které i Trump potřebuje. Jako třeba Tusk nebo Meloniová. Trump potřebuje silné Polsko. Trump chce, abychom kupovali americký plyn. Je tu reálný ekonomický zájem,“ takto to vidí ministr.

Téma se pak posunulo k Mnichovské bezpečnostní konferenci, zejména k problému řešení války na Ukrajině. „Neopakujme Mnichov 38, musíme stát za Ukrajinou,“ apeloval Jurečka. „Pokud se zase nechceme učit povinně rusky, tak mír musí být za spoluúčasti Ukrajiny. A hlavně, z Ukrajiny musí říct, že s dohodou o příměří souhlasí,“ pravil Jurečka. A připomněl, že Havlíčkova slova o konci války na Ukrajině publikovala „všechna“ ruská média.

„Vy žijete ruskými médii a Ruskem. My žijeme Českem. Už procitněte, už se probuďte! Výsledek práce Evropské komise je, že ženete vaše kritiky do izolace!“ rozčílil se Karel Havlíček.

Marian Jurečka vidí prohru Evropy v jediném. „Evropa prohrála v tom, že posledních 30 let jsme nevěnovali pozornost výdajům na obranu,“ zmínil ministr a dodal, že ČR by byla schopna zvýšit výdaje na obranu na 3 % HDP.

Podle Jurečky se dějiny vracejí. Svět stojí podle něj před tím, jestli zopakuje „mnichovskou zradu“, jež se odehrála na úkor tehdejšího Československa. „Dějiny se opakují. Mnichov 38. Nepodceňujme tuhle situaci, může se nám to šeredně vymstít,“ prohlásil Jurečka.

Ani tady Jurečkovi u Havlíčka pšenka nekvetla. „Mnichov byl před válkou, teď se tu už tři roky válčí. Ta válka se nevyvíjí ve prospěch Ukrajiny. A čím déle to bude trvat, tím méně bude příměří ve prospěch Ukrajiny,“ argumentoval Havlíček.

„Obávám se, že Evropa se vyšachovala sama. Chtěla bojovat do posledního Ukrajince,“ popsal politiku evropských lídrů Havlíček. „Přitom z Evropy slyšíme jen slova – že s Putinem se jednat nedá,“ poukázal Havlíček.

Podle něho Evropa vsadila na špatného koně i ve volbách v USA. „Evropa vsadila na jedinou kartu – že vyhraje Joe Biden a že jeho politika pojede dál. Evropa se dostává do izolace. Předaly se opratě do rukou Spojeným státům,“ popsal Havlíček s tím, že už za Bidena měla Evropa začít jednat a tlačit na příměří.

Ministr varoval před tichem u slov o změnách světových map. „My nemůžeme přihlížet a mlčet. Posloucháme řeči o Grónsku, o Panamském průplavu, a mlčíme. Kdy uslyšíme něco podobného z Číny?“ nakladl otazník Jurečka.

