„Nebezpečí. Nechtějí, abych tady stál.“ Trump znovu ohrožen. Rychlý konec rozhovoru

„Kvůli neustálému vyvolávání strachu a ďábelské nenávisti ze strany demokraty ovládaného establishmentu se uchytila nová patologie,“ komentuje předvolební atmosféru Michael Schwarz deníku Western Journal.

Donald Trump podle deníku musí veškerou svou činnost plánovat s ohledem na vlastní bezpečnost. A to v reakci k pokusu o atentát, který se stal 13. července. Od té doby vystoupil na venkovním mítinku pouze jednou, a to za neprůstřelným sklem.

Donald Trump navštívil státní hranice v Arizoně. Přišly anonymní vyhrůžky na Trumpovu adresu, že se na něj chystá další atentát.

Když se ho reportérka Ali Bradleyová z televize News Nation chtěla ptát na výhrůžky, řekl jí Donald Trump jen krátce, že jsou teď a tady v ohrožení. A že musí odejít. „Jsme v nebezpečí, když tu stojíme,“ řekl Trump. Reportérka vypálila ještě otázku na aktuální ohrožení. „Vím o tom. Proto nechtějí, abych tady stál. Abyste tady vy stála. Děkuju moc, na shledanou,“ ukončil rychle Trump rozhovor a nastoupil do auta.

Trump cuts interview with @NewsNation @AliBradleyTV short citing safety concerns.

“We're in danger standing here talking, so let's not talk any longer,” said Trump. "No, I know about it, but they don't want me standing here. They don't want you standing here either.“ pic.twitter.com/2S6Mb8ZNqd