„Nebudu opakovat hlouposti.“ Šándor řekl, jak je to s Ukrajinou doopravdy

Generál v záloze Andor Šándor, zkušený bezpečnostní expert a bývalý šéf vojenské rozvědky Armády ČR, okomentoval v rozhovoru pro Radio Prostor vedeném Markétou Šichtařovou aktuální vývoj na Ukrajině, která podle jeho slov nemůže s Ruskem vyhrát. „S Ukrajinou to nedopadne vůbec dobře, Rusko z ní chce udělat mrzáka, bude to znamenat velké bezpečnostní problémy pro Evropu,“ uvedl. Konflikt na Blízkém východě vnímá Šándor jako nebezpečný, očekává, že bude mít řadu negativních dopadů jak pro Izrael, tak i z hlediska mezinárodněpolitického.

„Wikipedii jsem dávno přestal věnovat velkou pozornost. Nebudu se snižovat na úroveň toho, kdo to napsal, nazval bych ho hlupákem, který není schopen pochopit, co v ParlamentníchListech.cz a kdekoli jinde říkám,“ reagoval Šándor. v pořadu Prostor pro dva.

Jedním slovem dodává, že nemá rád Rusko a jeho zahraniční politiku, a odsuzuje ruský konflikt na Ukrajině. Zároveň však upozorňuje, že „... to ale neznamená, že budu opakovat mainstreamové hlouposti o tom, jak Ukrajina vítězí a jak Rusové prohrávají,“ pokračuje Šándor a dodal: „Pokud si jaksi vsugerujeme tento fakt, tak se musíme v každém případě mýlit,“ zdůraznil.

V tomto kontextu konstatoval, že Ukrajina z války s Ruskem nevyjde jako vítěz: „Bohužel ta situace je taková, že Ukrajina nevyhrává, máme tu silnou opotřebovávací válku, kterou v této situaci a po 7. říjnu prostě Ukrajina nemůže vyhrát,“ konstatoval se zmínkou eskalujícího válečného konfliktu na Blízkém východě, který válku na Ukrajině nyní zastiňuje.

„Je mi to prostě líto, ale abych tady tvrdil jako řada lidí, kteří vystupují v mainstreamových médiích a už loni říkali, že když to takhle půjde, tak Ukrajina osvobodí Krym, dokonce to říkal i nás pan prezident. Ukáže se, že to není pravda, a já prostě nebudu zbožná přání vydávat za realitu. Takový je fakt a obávám se, že s Ukrajinou to nedopadne vůbec dobře a že budeme čelit velikému zamrzlému problému, kdy Rusové budou konstantně ničit Ukrajinu a bude to vytvářet velké bezpečnostní problémy pro Evropu. Odklání to americký hlavní zájem, a to je problém nastupující silné Číny,“ řekl generál v záloze.

Zájmem Ruska je podle Šándora Ukrajinu jakýmkoli způsobem rozbít a pak ji dále podkopávat a jakkoli politicky udolat. „Rusko chce z Ukrajiny udělat mrzáka. Za takové situace to není žádná výhra pro nikoho, bude to veliký problém pro Evropu na mnoho let,“ zopakoval.

Poskytování peněz a zbraní Ukrajina nevidí jako investici, která se nám časem vrátí, řekl z bezpečnostního pohledu. „Vždy jsem říkal, že pokud si myslíme, že Ukrajina může tuto válku vyhrát, tak jim dejme vše, co potřebují, a hned, ale to my nečiníme. Konflikt se udržuje tak, že i v Ukrajincích jen pak sílí pocit, že mohou vyhrát, ale je to vůči nim fér? Je fér jim říkat, že to můžou vyhrát?“ přemítal bezpečnostní expert.

Stranou nezůstal ani konflikt mezi Izraelem a Palestinou.

„Izrael má právo na obranu, ale ta obrana by měla být přiměřená. Osobně si fakt nemyslím, že likvidace Gazy – a některé záběry, které vidíme, nejsou příliš povzbudivé – nejsou přesně cílené útoky. Proto si myslím, že proporcionality nebude dosaženo, což bude podněcovat země, které se v tom angažují – Blízký východ apod., ale i velké muslimské menšiny v západním světě. Izraelci mohou mít velké ztráty. Myslím, že ta invaze bude mít řadu negativních dopadů jak pro Izrael, tak i z hlediska mezinárodněpolitického. A je otázka, zda to vyřeší tu situaci. Představa, že Izrael vymaže Hamás z povrchu světa, je docela naivní,“ doplnil Andor Šándor.

„Mně ten konflikt přijde velmi nebezpečný s tím, že je potřeba na něj nazírat komplexně. Ano, Izrael má právo se bránit, ale abychom se někam posunuli a nevytvořili další předpoklady pro obrovské problémy, tak ta obrana by měla mít trochu proporce, nezdá se mi, že ten útok a obrana je proporcionální před tím, kdo Izrael napadl,“ dodal.

