„Nedopusťme, abychom se vrátili zpět,“ vyzvala ODS. Nahrála na smeč. A ne jenom jeden

02.01.2025 13:05 | Monitoring

Pro ODS je rok 2025 rokem rozhodnutí. Rozhodnutí, zda patříme na západ, do stability a prosperity, nebo zda patříme na východ, do nejistoty a područenství. „Nedopusťte, abychom se vrátili zpět,“ vyzývá ODS obyvatele ČR. „Máte pravdu, už se nemůžeme dočkat, až zmizíte ze Strakovky, krok zpět by byl dovolit vám ještě jednou čtyři roky,“ dostalo se ODS odpovědi. A pršely další. ODS vrátila zemi podle komentářů až do 50. let minulého století.