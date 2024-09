„Nefungovalo to.“ Harrisová se zesměšnila přešlapem a moc jí nepomohl ani Biden

Předvolební kampaň v USA běží na plné obrátky. Americká konzervativní televize Fox News upozornila, že Kamala Harrisová si v jednom ze svých předvolebních projevů připsala na triko přešlap, kvůli němuž se stala terčem vtipů na sociálních sítích.

V projevu k voličům v Ekonomickém klubu v Pittsburghu Harrisová prohlásila, že je třeba se přenést přes „období neúspěšných politik“, u kterých se ukázalo, že „nefungují“. Na její slova upozornil server Fox News. Harrisová vyzvala Američany, aby tyto neúspěšné politiky odsunuli stranou. A slíbila, že se jako prezidentka zasadí o posílení střední třídy. Ještě jako viceprezidentka v posledních týdnech předložila návrhy, jako je zvýšení daňových úlev pro nové malé podniky a poskytnutí úvěru ve výši 25 tisíc dolarů pro osoby, které si poprvé pořizují bydlení.

„Když je střední třída silná. Amerika je silná. A my můžeme vybudovat silnější střední třídu,“ řekla Harrisová. „Americká ekonomika... je nejmocnější silou inovací a tvorby bohatství v dějinách lidstva. Musíme jen překonat neúspěšné politiky, u kterých, jak se ukázalo, nefungují. A stejně jako generace před námi se nechme inspirovat tím, co je možné,“ rozvíjela svou myšlenku Harrisová.

Někdejší spolupracovník Donalda Trumpa z let 2016 až 2020 Steve Cortes na adresu Harrisové poznamenal, že prvním krokem k posílení osobnosti je „přiznání“ vlastních chyb.

Acceptance is the first step:

“We just need to move past the failed policies that we have proven don't work.” - Kamala Harris pic.twitter.com/iB2SLe55Uh — Steve Cortes (@CortesSteve) September 25, 2024

A to byl teprve začátek. „Kamala Harrisová říká, že se musíme přenést přes neúspěšnou politiku, která nefunguje. Říká, abychom volili Trumpa. Poslechněte ji,“ napsal generální ředitel Babylon Bee Seth Dillon.

„Právě se objevila nová Trumpova reklama,“ zaznělo také k projevu Harrisové na sociálních sítích.

New Trump ad just dropped!

“We just need to move past the failed policies that we have proven don't work." - Kamala Harrispic.twitter.com/B2HdcNRzWu — Libs of TikTok (@libsoftiktok) September 25, 2024

„Máte pravdu,“ napsal v odpovědi republikánský kongresman Troy Nehls z Texasu. „Američané už mají neúspěšné politiky Harrisové a Bidenovy vlády plné zuby,“ napsal a vyjádřil obavu, že čím víc dnů schází do listopadové prezidentské volby, tím hůř pro Američany.

Kamala Harris: "We just need to move past the failed policies that we have proven don't work."

You’re right.

The American people are sick and tired of the Harris-Biden Administration’s failed policies.

November can’t come soon enough! pic.twitter.com/Tacnif8S6M — Congressman Troy E. Nehls (@RepTroyNehls) September 25, 2024

Během svého projevu Harrisová také označila svého protikandidáta pro volby v roce 2024 za „jednoho z největších ztroskotanců vůbec“, což je věta, kterou dříve v pořadu The View o Trumpovi řekl prezident Biden.

Americká nadnárodní analytická a poradenská společnost Gallup představila průzkum z měsíce září, který ukazuje, že k volbě Donalda Trumpa za prezidenta se přiklání 48 % voličů. K volbě Kamaly Harrisové se přiklání 45 % oslovených. A možná právě proto se Harrisová pustila do popisu ekonomické situace, protože volby velmi často rozhoduje to, jak se budou po volbách mít peněženky voličů.

Končící prezident USA Joe Biden se rozhodl Kamale Harrisové pomoct, ale možná jen Donaldu Trumpovi a jeho týmu nahrál na smeč. „Jako viceprezident jsem neudělal jedinou věc, kterou by nemohla udělat ona, a tak jsem ji mohl pověřit odpovědností za všechno, od zahraniční politiky až po domácí politiku,“ nechal se slyšet Biden.

Z Trumpova týmu hned zaznělo, že se tím jen potvrzuje teze, že Biden a Harrisová nesou rukou společnou a nerozdílnou odpovědnost za to, jak Spojené státy dnes vypadají. „Joe je Kamala. Kamala je Joe,“ vyšlo najevo.

BIDEN: "As Vice President, there wasn't a single thing that I did that she couldn't do and so I was able to delegate her responsibility on everything from foreign policy to domestic policy."

Joe is Kamala. Kamala is Joe.

From Trump War Room @TrumpWarRoom: pic.twitter.com/IriDk1nelE — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 25, 2024

