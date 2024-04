„Nehodnotit, necenzurovat!“ Kotrba ztrhal požadavky slovenských televizních „revolucionářů“

„Ad1. ...,Akýkoľvek pokus o politicky motivované zasahovanie do obsahu vysielania RTVS musí byť rázne odmietnutý'. Obsah vysílání média veřejné služby určuje zákon. Ten je vždy v jakékoliv společnosti motivovaný politicky - vůlí většiny hlasů poslanců politických stran ve Sněmovně. Zvykněte si na to. Sorosovská nadvláda ,občanské společnosti' ještě nikde nenastala, stejně jako komunismus. Všechna evropská média veřejné služby mají v požadavcích svého zákona na vysílání objektivitu zpravodajství a vyváženost publicistiky. Ano, pane generální řediteli Machaji, i já jako malý Žid chci sobě libý hlas slyšet z obrazovky, když si vás a vaše redaktory platím. Nejen Hitler může vysílat. Ve slovenské verzi to může znít jako jedenácté přikázání: ,Nejen Korčoka velebiti a na Fica plivati budeš'. A ne že mi přední komentátor STV řekne, že on na vyváženost sere a v jeho politickém diskusním pořadu žádnej fašoun nebude - i když ten ,fašoun' je úřadující hejtman / župan. Tak takhle ne, pane generální. Toto vyváženost není. To je havranismus," zmínil Kotrba k bodu 1.