„Nějaká drž*a obalená hadrem!” Zeman včera všechny převezl. A je veselo

Jak se zdá, prezident Zeman jmenováním Petra Angyalossyho vykolejil nejednoho znalce z oblasti práva, ale i z laické veřejnosti. A panují obavy, že nový předseda Nejvyššího soudu může jít Hradu na ruku. "Jen psychicky nemocný člověk tají do poslední vteřiny, koho jmenuje předsedou Nejvyššího soudu," prohlásila novinářka Irena Válová. Komentátor LN Petr Kamberský už nastínil možné scénáře. Nicméně podle ústavního právníka Pavla Hasenkopfa vůbec nevadí, že se Angyalossy do médií neprojevoval. Od toho prý soudci nejsou.

"Vážený pane předsedo Nejvyššího soudu, vybíral jsem na vaše místo mezi čtyřmi kandidáty, s každým z nich jsem se osobně sešel, u každého z nich jsem si prostudoval jeho životopis a rozhodl jsem se, jak jsem se rozhodl. Vím, že to byl právě váš předchůdce, pan doktor Šámal, který vás přivedl do kolegia nejvyššího soudu. A věřím, že budete pokračovat v jeho práci," řekl Zeman čerstvě jmenovanému Petru Angyalossymu a vyjádřil naději, že předseda Nejvyššího soudu dokáže zajistit, aby soudci nebyli "obklopeni nevyřízenými spisy". Anketa Schvalujete práci Senátu Parlamentu ČR? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 2351 lidí

Jméno Petra Angyalossyho nepatřilo v Česku mezi příliš známé, alespoň v mediálních kruzích. Jak uvádí ČT, Bývalá předsedkyně NS Iva Brožová označila jeho jmenování za možnou politizaci vedení soudu, sám Angyalossy naopak tvrdí, že na něj politika žádný vliv nemá. Obdobně jako Iva Brožová smýšlí i bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Zdůraznil, že se jeho výhrady netýkají samotného Angyalossyho. „Mluvíme už léta o tom, že je výběr soudců netransparentní. V situaci, kdy se jednou za deset let vybírá ikona české justice, předseda Nejvyššího soudu, tak to do poslední chvíle nevíme,“ podotkl.

Problém prý vidí nejenom v postupu hlavy státu, ale i v tom, že si vybral soudce, který není příliš známý mimo okruh expertů na trestní právo. „Myslím, že když se objeví jméno nového předsedy Nejvyššího soudu, tak to jméno nemáme zadávat do googlu, abychom zjistili, kdo to je. Má to být jméno, které rezonuje,“ míní Baxa. Dodejme, že Baxa se dostal do křížku s Milošem Zemanem kvůli možnému pokusu o ovlivňování soudců.

O tom, jak Miloš Zeman jmenováním Angylossyho překvapil píše i novinářka z oblasti práva Irena Válová. A ne zrovna pochvalně: "Jen psychicky nemocný člověk tají do poslední vteřiny, koho jmenuje předsedou Nejvyššího soudu. Já pořád nevím, kdo byl jmenován, protože jsem přišla o úvod ceremonie prezidenta republiky a dotyčný v tuto chvíli už jmenovaný má celou držku obalenou hadrem. Nepoznávám lidi, co znám, natož ty, co neznám. Tohle by nevymyslel ani bolševik."

Na vysvětlenou dodala: "Já přišla o ty úvodní minuty, takže jsem viděla nějaký sbor lidí s hadrama na obličeji, prezidenta jsem poznala, celou dobu mluvil ke dvěma lidem, Šámalovi lezou z roušky vousy, tak jsem si domyslela, že to je Šámal, ale tu další figuru jsem prostě neidentifikovala. Tak to bylo. Hlavně by se to dalo celé udělat inteligentně, na úrovni, dokonce by se to jmenování se zakrytými obličeji jak s členy KuKluxKlanu mohlo odehrát bez tohoto zesměšnění."

"Rozumím všem justičním autoritám, že přejí novému šéfovi Nejvyyššího soudu mnoho zdaru a nechtějí jej odepisovat. Ale já nejsem politik ani justiciár. Ale fakt, že hlavou soudní moci je někdo, kdo se nikdy nijak neprojevil, nevzbuzuje mnoho důvěry. Naopak, obava že bude chtít být svému 'jmenovateli' vděčný, je bezpochyby na místě. Snad ji Angyalossy brzy rozptýlí. První výroky, že 'vytvoří manuál, aby nedocházelo ke zbytečným žalobám na stát' je spíše varovný. Budu doufat, že jsem jen zbytečně podezíravý," shrnul na závěr Kamberský. V komentáři na LN pak definoval tři možné scénáře, proč prezident Petra Angyalossyho jmenoval.

Jednak, že Angyalossy je "bílým koněm" Hradu a bude manipulovat rozhodnutí Nejvyššího soudu, aby vyhovovala prezidentovi a jeho okolí. Druhá, optimističtější možnost je podle komentátora, že si Miloš Zeman chtěl jen prosadit svou a nechtěl jmenovat někoho, koho mu doporučovaly autority v justici. A jako třetí a nejpravděpodobnější možnost označil, že si "trojice Zeman-Mynář-Nejedlý vybrala muže nevýrazného, neprůbojného, slabého". který jim nebude křížit plány.

Zastání našel novopečený předseda u ústavního právníka Pavla Hasenkopfa. Ten se zaměřil jak na to, že se Angyalossy nijak neprojevoval, tak na to, že nesoudil mediálně známé kauzy. "Soudci tu nejsou od toho, aby se nějak projevovali. Jsou tu od toho, aby aplikovali zákon, a absolutně nesmějí do té aplikace dávat kus sebe sama... Zákon má platit pro všechny stejně a jeho aplikace se nemá lišit podle toho, který soudce právě rozhoduje ... Chce-li se soudce projevovat, nechť se dá na politiku, novinařinu nebo divadlo," pravil.

A dodal ještě dvě poznámky: "Soudci si kauzy nevybírají. To, že nesoudil nic, čeho by si novináři všimli, není Angyalossiho chyba, ani přednost - je to prostě fakt. Ta slavná Soudcovská unie, se kterou se Zeman neobtěžoval jmenování předjednat, je pouhý zapsaný spolek a kladu si otázku, zda je vůbec v pořádku a není v rozporu s principy dělby moci, aby se soudci sami od sebe organizovali."

Kamberskému nicméně stále připadalo divné, že jmenovaného nikdo nezná. Na to Hasenkopf reagoval, že v oboru je Angyalossy znám.

Komentátor uznal, že "z oboru" není, ale argumentoval tím, že ministryně spravedlnosti a bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu jsou. "Pokud se nezdá Brožové či Wagnerové, pak to beru jako bod pro něj..." ozval se ještě Hasenkopf.

Jako jeden hlas z oboru se ozval olomoucká advokát Kamil Andree. "Já znám soudce Angyalossyho z okresního, krajského i vrchního soudu. Je to velmi pragmatický, schopný soudce. A to v dobrém slova smyslu. Pokud je cílem zrychlení soudního řízení, pak je to dobrá volba."

Andree komentoval i zmíněný manuál proti zbytečným žalobám na stát i obavy, že by předseda ovlivňoval rozhodnutí: "Jmenování je na 10 let, to hluboce překračuje zbytek mandátu prezidenta. Funkce je to spíše manažerská, nemůže zasahovat do rozhodování jiných soudců. Stanoviska Nejvyššího soudu jsou běžnou praxí, aby se sjednotil postup soudů ve sporných věcech a předešlo se zbytečným či častým sporům."

Andree přidal ještě jednu příhodu s Petrem Angyalossym:

"Možná si někteří vzpomenou na olomoucké nakladatelství Votobia. Vydávalo v devadesátých letech kvalitní literaturu, hodně překlady do té doby soudruhy zakázané literatury. Jeden z jejich netypických titulů se pak jmenoval Vaříme s konopím. Někdo to vnímal jako podporu a šíření toxikomanie a policie dospěla k závěru, že nakladatelé skutečně spáchali trestný čin. Ke stejnému závěru došlo i státní zastupitelství a podalo obžalobu k soudu. Obhajoba byla postavena zejména na svobodě slova. Byl to mediálně sledovaný proces. Já jako student práv jsem si ze zájmu zašel do jednací síně okresního soudu na závěrečné návrhy a vyhlášení rozhodnutí. Bylo tam docela plno. Soudce vyhlásil rozhodnutí, kterým obžalované zprostil obžaloby. Precedentní rozhodnutí v roce 1996, nikoliv pravomocné. A tím soudcem, který takto odvážně rozhodnul, byl mladý začínající soudce Petr Angyalossy. Tak se mi to teď vybavilo a možná takto lze přiblížit nového předsedu Nejvyššího soudu.

Kauza pokračovala u soudů vyššího stupně, kde se přiklonili k trestnosti jednání, ale celou věc naštěstí ukončila amnestie znovuzvoleného prezidenta Havla, která se vztahovala typově i na tento trestný čin."

Plánovaná předběžná stanoviska ocenil i Pavel Hasenkopf:

"1) Ušetří se spousta času a justičního pingpongu, protože se bude předem vědět, jaký typ žaloby má u NS (a tedy obecně u soudů) šanci a jaký ne - tudíž se sníží potřeba pokusných králíků.

2) Zákonodárce bude předem varován, že nějaký jím přijatý zákon justice chápe jinak, než zákonodárce zamýšlel, a bude mít čas jej přeformulovat dřív, než na to nějaký pokusný králík pravomocně doplatí.

3) Ubude-li žalob, které nemají šanci na úspěch, zbude víc času na ty, které šanci mají. Tudíž se zrychlí průměrná doba řízení při stejném počtu soudců.

Nechápu, proč z toho má tolik kolegů osypky, trochu se jim v té teorii ztratili běžní uživatelé... zákony se píší pro lidi, ne pro akademiky. Za mne palec nahoru a jen tiše závidím, že jsem na to nepřišel sám."

